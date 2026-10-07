Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 07.10.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 07. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ABC-MART
|Bericht 2. Quartal 2027
|Applied Digital
|Bericht 1. Quartal 2027
|BILENDI
|Bericht 2. Quartal 2026
|Diamyd Medical B
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|FIRAN TECHNOLOGY GROUP
|Bericht 3. Quartal 2026
|Industrivärden A
|Bericht 3. Quartal 2026
|Levi Strauss
|Bericht 3. Quartal 2026
|NETCALL
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|NPC INCORPORATED
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Pudo
|Bericht 2. Quartal 2027
|Resources Connection
|Bericht 1. Quartal 2027
|Richardson Electronics
|Bericht 1. Quartal 2027
|Richelieu Hardware
|Bericht 3. Quartal 2026
|TSURUHA HLDGS INC.
|Bericht 2. Quartal 2027
|VELAN INC.SV
|Bericht 2. Quartal 2027
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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