FMC-Vorstandschefin geht abrupt - Aufsichtsrat folgt nach

München, 07. ⁠Okt (Reuters) - Abrupter Wechsel an der Spitze von Fresenius Medical Care (FMC): Vorstandschefin Helen Giza verlässt das Unternehmen aus Bad Homburg Ende der Woche nach knapp vier Jahren vorzeitig, wie FMC am Mittwoch mitteilte. Vorher amtierte sie bereits für drei Jahre als Finanzvorständin. Ihr Nachfolger kommt aus dem eigenen ‌Aufsichtsrat: Shervin Korangy werde das Amt mit Wirkung zum 12. Oktober übernehmen. Er soll FMC auf einen Wachstumskurs zurückführen. Der 51-jährige Amerikaner war bis Anfang des Jahres Vorstandschef ⁠des Augenheilkunde-Spezialisten BVI ⁠Medical und sitzt seit 2023 im Aufsichtsrat von FMC.

FMC stehe an einem Wendepunkt, begründete Aufsichtsratschef Michael Sen, der auch Vorstandschef des Großaktionärs Fresenius ist, den Wechsel. Der Aufsichtsrat habe den Schritt einstimmig beschlossen, also auch mit den Stimmen der Arbeitnehmervertreter. Ein Insider sagte, zu dem Wechsel sei es im Zuge der Beratungen über eine Vertragsverlängerung von Giza gekommen, ‌deren Vertrag 2027 ausgelaufen wäre. Die Börse zeigte sich negativ ‌überrascht: Die im Leitindex Dax notierten FMC-Aktien gingen zeitweise um mehr als acht Prozent auf 36,71 Euro in die Knie.

"Die Ziele der Transformation der vergangenen Jahre sind weitgehend erfüllt. In der nächsten ⁠Wachstumsphase wird das Unternehmen von einem anderen Führungsprofil profitieren", sagte Sen. Korangy sei dafür die ‌beste Wahl: "Mit seiner umfassenden Führungserfahrung im Gesundheitswesen sowie ⁠seiner Expertise in operativer Transformation und Kapitalallokation wird er langfristig profitables Wachstum und nachhaltige Wertschaffung für FMC vorantreiben." Giza erklärte, es sei der richtige Zeitpunkt, die Verantwortung an Korangy weiterzugeben. Dieser hatte fast zehn Jahre für BVI gearbeitet. Mit ‌dem Finanzinvestor TPG als Eigentümer hatte sich das ⁠US-Unternehmen zu einem der wichtigsten Anbieter von ⁠Geräten für Augenoperationen entwickelt. Vorher war Korangy für den Schweizer Pharmakonzern Novartis tätig gewesen.

Ein Insider sagte, der Aufsichtsrat habe eine überzeugende Wachstumsstrategie von Giza vermisst. Sie habe zwar die Kosten gut in den Griff bekommen, die trüben Aussichten enttäuschten aber die Anleger. FMC habe gegenüber dem US-Rivalen DaVita an Boden verloren. Giza hatte stagnierende Behandlungszahlen im wichtigen US-Markt und hohe Kosten für die Einführung eines neuen Dialysegeräts für die verhaltene Prognose verantwortlich gemacht. Das Unternehmen leidet immer noch darunter, dass in der Corona-Pandemie mehr Dialyse-Patienten ⁠gestorben waren. Giza hatte 2026 als "Übergangsjahr" bezeichnet.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)