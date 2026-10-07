Griechenland erhöht Dieselzuschuss für Fischer rückwirkend

ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland verdoppelt die staatliche Dieselhilfe für Berufsfischer. Die Unterstützung für die Monate April und Mai 2026 steigt von 16 auf 32 Cent je Liter, teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Der Entscheidung waren Proteste der Fischer vorausgegangen. Mit ihren Booten hatten sie tagelang die Uferpromenade von Thessaloniki, der zweitgrößten Stadt Griechenlands, blockiert. Die Fischer forderten angesichts gestiegener Treibstoffkosten eine höhere staatliche Unterstützung.

Zuschuss auch rückwirkend für Sommermonate

Für Juni, Juli und August wird die Beihilfe von 12 auf 24 Cent je Liter erhöht. Nach Angaben des Ministeriums ist Dieselkraftstoff der größte Kostenfaktor in der Fischerei.

Mit der Maßnahme sollen die Fischer ähnlich unterstützt werden wie die Landwirte, die staatliche Hilfen für Düngemittel erhalten haben. Die Regierung prüfe zudem weitere Hilfen für die kommenden Monate. Dazu sollen noch im Oktober Entscheidungen bekanntgegeben werden, berichtete der griechische Rundfunk weiter./tt/DP/mis