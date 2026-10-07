Intel: Ich halte die Aktie trotz Rücksetzer für stark

Was bewegt die Aktie?

Bei Intel haben sich zuletzt mehrere negative Nachrichten gebündelt. Besonders belastet haben Meldungen, dass SpaceX und Tesla im Terrafer-Bereich mit Taiwan Semi gesprochen haben. Der Markt hat daraus direkt abgeleitet, dass Intel als Terrafer-Partner an Bedeutung verlieren könnte oder nur einen kleineren Anteil bekommt als erhofft.

Diese Sorge hat die Intel-Aktie in kurzer Zeit stark belastet. Der Kurs fiel innerhalb weniger Tage von fast 130 Dollar auf rund 110 Dollar. Allein am Vortag verlor die Aktie mehr als drei Prozent. In der Vorbörse zeigte sich der Kurs zwischenzeitlich wieder freundlicher und lag zeitweise mehr als zwei Prozent im Plus, gab davon aber offenbar einen Teil wieder ab.

Entscheidend ist jetzt die Einordnung zum Terrafer-Projekt. Intel ließ durch CEO Lip-Bu Tan klar kommentieren, dass das Unternehmen Partner bleibt und weiter voll involviert ist. Parallel dazu äußerte sich Elon Musk dahingehend, dass Taiwan Semi möglicherweise einen bestimmten Teil der Produktion anmieten könne, ansonsten aber mit Terrafer nichts zu tun habe.

Das spricht dafür, dass Intel beim Projekt weiter eine zentrale technische Rolle behalten soll. Intel nutzt bereits die neueste Generation der ASML-Geräte. Genau diese modernen Produktionsprozesse könnten für SpaceX AI oder SpaceXI der Grund sein, bei Intel zu bleiben.

Damit bleibt das Basisszenario positiv. Die jüngste Bewegung sieht nach einer bullischen Konsolidierung aus. Entscheidend bleibt, ob Intel tatsächlich einen großen Anteil am Terrafer-Projekt bekommt. Gelingt das, hat die Aktie weiter gute Chancen, sich im Bereich der Halbleiter-Aktien wieder stärker zu positionieren.

Charttechnik

Der Bereich um 110 Dollar ist jetzt die zentrale Kursmarke. Auf diesem Niveau dürfte die Aktie guten Support finden, zumal dort das Gap geschlossen ist. Hält dieser Bereich, bleibt ein erneuter Anstieg über 120 Dollar und höher ein realistisches Szenario.

Martins Einschätzung

Der Intel-Case ist weiter intakt. Der Rückgang der vergangenen Tage verändert die positive Grundannahme bisher nicht. Solange die Aktie im Bereich um 110 Dollar Halt findet und Intel beim Terrafer-Projekt eine große Rolle behält, bleibt die Aktie aussichtsreich.