IRW-News: ACCESS Newswire: Der Steelcase Impact Report 2025 beleuchtet Fortschritte bei der Emissionsreduzierung und der Stärkung von Gemeinschaften

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Der Steelcase Impact Report 2025 beleuchtet Fortschritte bei der Emissionsreduzierung und der Stärkung von Gemeinschaften

Der Bericht beschreibt die Fortschritte auf dem Weg zu Net-Zero und zur Stärkung von Gemeinschaften weltweit.

Steelcase, ein weltweit führendes Designunternehmen und Vordenker für die Arbeitswelt, hat heute seinen Impact Report 2025 mit dem Titel Our Work Toward Better Futures veröffentlicht. Steelcase verzeichnete eine Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 33 % gegenüber dem Basiswert von 2019 und ging 324 Better Futures Community-Partnerschaften an 38 Standorten ein.

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Der Bericht beschreibt detailliert, wie Mitarbeiter, Kunden und Partner von Steelcase dazu beitragen, dass Gemeinden gedeihen, und das Unternehmen dem Net-Zero-Ziel näherbringen.

Unser Engagement für die Menschen und den Planeten hilft uns dabei, unsere Entscheidungen, die von uns eingegangenen Partnerschaften und den von uns geschaffenen Mehrwert gezielt auszurichten, sagte Megan Blazina, Senior Vice President International, Digital and Strategy bei Steelcase, die auch für Nachhaltigkeit und soziale Auswirkungen verantwortlich ist. Die in diesem Bericht dargestellten Fortschritte spiegeln wider, wie wir diese Verpflichtungen in die Tat umsetzen.

Während Steelcase als neuer Teil der HNI Corporation in die Zukunft blickt, bildet der gemeinsame Fokus beider Unternehmen auf das Wohlergehen der Menschen und des Planeten die Grundlage für umfassenderes gemeinsames Handeln und eine größere Wirkung - und für eine widerstandsfähigere und erfolgreichere Zukunft für die Arbeitswelt und die Welt, die wir gemeinsam teilen.

Wir glauben, dass es immer einen besseren Weg gibt und dass Unternehmen einen sinnvollen Mehrwert für Kunden, Mitarbeiter, Gemeinschaften und den Planeten schaffen können, sagte Jeffrey Lorenger, Chairman, President und Chief Executive Officer der HNI Corporation. Wir lernen bereits aktiv voneinander und bauen gemeinsam auf diesen Fortschritten auf.

Wie wir Gemeinschaft schaffen

Steelcase bringt Mitarbeiter und Partner durch seine Better Futures Community, mitarbeitergeführten Programme und eine inklusive Designpraxis zusammen. Zu den für 2025 gemeldeten Fortschritten gehören:

· Die Better Futures Community hat an 38 der 72 Steelcase-Standorte insgesamt 324 Partnerschaften ins Leben gerufen und gemeinsam mit 200 Partnerorganisationen einen positiven Beitrag in den lokalen Gemeinschaften geleistet, in denen wir tätig sind.

· Die dritte jährliche Better Is Possible Design Challenge brachte 219 Mitarbeiter, Händler, Kunden und Partner aus der Gemeinschaft zu einem eintägigen globalen Workshop zusammen, bei dem Wege erkundet wurden, wie über Unterschiede hinweg Vertrauen aufgebaut werden kann, um Gemeinschaft zu schaffen.

· Steelcase-Mitarbeiter leisteten im Jahr 2025 20.680 Stunden ehrenamtliche Arbeit, womit sich die Gesamtzahl seit 2020 auf 96.641 Stunden belief. Damit dürfte das Unternehmen sein Ziel von 100.000 Stunden fast drei Jahre früher als geplant erreichen.

· 14 von Mitarbeitern geleitete Business Inclusion Groups (BIGs) förderten den Austausch innerhalb von Steelcase. Die BIGs konzipierten gemeinsam mehr als 200 kulturelle Lernerfahrungen, an denen weltweit über 2.000 Teilnehmer teilnahmen.

Unser Weg zu Net-Zero

Steelcase strebt an, bis 2050 Net-Zero zu erreichen, indem das Unternehmen seine CO-Emissionen gegenüber dem Basisjahr 2019 um mehr als 90 % reduziert und die verbleibenden Emissionen durch dauerhafte CO-Entnahme und -Speicherung neutralisiert.

Auf die Produkte entfallen etwa 80 % dieser Basisemissionen. Steelcase verändert die Art und Weise, wie Produkte entworfen, hergestellt, ausgeliefert und im Einsatz gehalten werden, um diese Auswirkungen zu verringern. Zu den für 2025 gemeldeten Fortschritten gehören:

· Steelcase reduzierte die Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 33 % gegenüber dem Ausgangswert. Die Scope-3-Emissionen aus kraftstoff- und energiebezogenen Aktivitäten, Betriebsabfällen und Geschäftsreisen sanken ebenfalls um 22 %.

· Bis zum Jahresende hatten Lieferanten, auf die fast zwei Drittel der lieferantenbezogenen Emissionen entfallen, von der Science Based Targets-Initiative validierte CO-Reduktionsziele festgelegt oder sich dazu verpflichtet, solche Ziele festzulegen.

· Steelcase bietet in Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum zertifizierte CarbonNeutral®-Produkte und in Europa, dem Nahen Osten und Afrika zertifizierte Climate Impact Partners®-Produkte an. Im Jahr 2025 erwarben Kunden fast 50.000 zertifizierte CarbonNeutral®-Produkte.

· Circular by Steelcase verhinderte, dass 99 % der im Rahmen des Programms ausgemusterten Möbel und Geräte auf Deponien landeten, indem mehr als 600 Tonnen Material wiederverwendet oder recycelt wurden.

Der vollständige Bericht enthält weitere Daten und Einblicke darüber, wie wir Gemeinschaften stärken, CO-Emissionen reduzieren und eine widerstandsfähigere Zukunft gestalten.

Den vollständigen Impact Report 2025 können Sie unter Steelcase.com/People-Planet herunterladen und lesen.

Über Steelcase

Steelcase ist ein weltweit führendes Designunternehmen und Vordenker für die Arbeitswelt. Unser Anspruch ist es, dazu beizutragen, dass die Welt besser funktioniert. Gemeinsam mit mehr als 25 kreativen und technologischen Partnermarken erforschen, entwerfen und fertigen wir Einrichtungsgegenstände und Lösungen für viele Orte, an denen gearbeitet wird - darunter Büro-, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen. Zusammen mit unseren 11.300 Mitarbeitern arbeiten wir an einer besseren Zukunft für das Wohlbefinden der Menschen und des Planeten. Unsere Lösungen werden durch unser globales Netzwerk aus fachkundigen Steelcase-Händlern an rund 790 Standorten, über store.steelcase.com sowie durch weitere Handelspartner zum Leben erweckt. Weitere Informationen finden Sie unter Steelcase.com.

Kontakt: Katy VandeWaa, Manager, Digital Marketing and Reputation (kvandewa@steelcase.com)

QUELLE: Steelcase

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