IRW-News: ACCESS Newswire: PostSig erweitert seine Unternehmensplattform für die finanzielle und operative Steuerung

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: PostSig erweitert seine Unternehmensplattform für die finanzielle und operative Steuerung

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Neue Funktionen verknüpfen maßgebliche Verpflichtungen mit Ausgaben, Beständen, Produkten und Lieferanten über komplexe Geschäftsbeziehungen hinweg

SAN FRANCISCO, Kalifornien / ACCESS Newswire / 7. Oktober 2026 / PostSig hat heute eine bedeutende Erweiterung seiner Unternehmensplattform vorgestellt, die den Teams in den Bereichen Finanzen, Beschaffung, Marktdaten und Betrieb eine gemeinsame Grundlage für das Management der geschäftlichen Leistung bietet. Die Erweiterung folgt auf die Auszeichnung von PostSig als Best Data Governance Solution bei den 2026 Inside Market Data & Inside Reference Data Awards von WatersTechnology sowie auf die erste Enterprise-Implementierung bei der Datenberatungsfirma CJC, die Marktdaten für einen Londoner Multi-Asset-Broker verwaltet.

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Preislisten, Serviceaufträge, Produktbestände und Berechtigungen ändern sich im Laufe der Zeit. Wenn Teams diese Datensätze getrennt verwalten, sehen sie zwar einzelne Werte, können jedoch nicht zuverlässig feststellen, welcher Wert gilt, warum er sich geändert hat oder wie sich die Änderung auf die Ausgaben auswirken sollte.

Geschäftliche Verpflichtungen enden nicht mit dem Dokument, sagte Hendrik Bartel, CEO und Mitbegründer von PostSig. Sie spiegeln sich in Produkten, Preisen, Rechnungen, Berechtigungen, der Nutzung und der Rechenschaftspflicht wider. PostSig verbindet diese operative Realität mit dem, was aktuell maßgeblich ist, sodass Teams erkennen können, wo Abweichungen auftreten, und sicher handeln können.

Neue Funktionen für Unternehmen

Spend and Invoices verknüpft Preise, Rechnungen, Budgets und Zuweisungen. Die Funktion unterstützt tatsächliche und amortisierte Ausgaben, Budget-Ist-Analysen, hierarchische Kostenverrechnung, Anforderungen an mehrere Währungen sowie den aktiven Rechnungsabgleich.

Inventory and Entitlements bietet einen aktuellen Überblick über Produkte, Lizenzen, Nutzer, Berechtigungen, Bereitstellungsmethoden und Rechte. Ein neues Bloomberg-Terminal-Management-Modul vereint den Terminalbestand, Nutzerzuweisungen und zugehörige Berechtigungsinformationen in einer einzigen Umgebung.

Products and Pricing verfolgt Produkte über Gebührensätze, Preisverläufe, Serviceaufträge und Rechnungen hinweg. PostSig erkennt, wenn ein Serviceauftrag einen anderen ersetzt, und hilft dabei, die fortgesetzte Abrechnung für Produkte zu kennzeichnen, die entfernt wurden.

Vendors bietet einen vollständigen Überblick über die wirtschaftlichen Aspekte, Aktivitäten, Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit jedem Lieferanten. Dies unterstützt Lieferantenbewertungen, die Verlängerungsplanung, die Ausgabenanalyse und die Rechenschaftspflicht im gesamten Unternehmen.

Alle vier Funktionen arbeiten innerhalb einer einzigen PostSig-Umgebung und nutzen dieselben zugrunde liegenden Informationen und denselben Kontext. Eine Preisänderung kann sich auf die Ausgaben auswirken, die Entfernung eines Produkts kann eine Rechnungsdiskrepanz aufdecken, der Bestand kann als Grundlage für eine Vertragsverlängerung dienen und Zuordnungsregeln können Kosten den zuständigen Teams zuordnen.

Von Verpflichtungen zur Leistung

Basierend auf LineageAI erfasst PostSig, wie Verpflichtungen und operative Datensätze im Zeitverlauf miteinander in Beziehung stehen. Es ermittelt, was aktuell gilt, warum sich etwas geändert hat und ob die Geschäftsaktivitäten die maßgebliche Verpflichtung widerspiegeln.

Anstatt lediglich Dokumentinformationen zurückzugeben, bewertet PostSig Preise, Abrechnungen, Bestände und andere operative Aktivitäten anhand des aktuellen Zustands. PostSig bewahrt die Verbindungen zwischen maßgeblichen Verpflichtungen, Produkten, Preisen, Rechnungen und operativen Aufzeichnungen und ermöglicht es Teams, jedes Ergebnis bis zu den Quellbelegen und den Änderungen zurückzuverfolgen, die dazu geführt haben.

PostSig verbindet die Plattform mit den wichtigsten führenden Systemen, darunter Plattformen für elektronische Signaturen, Content-Management, ERP, CRM, CLM, HRIS und Beschaffung. So können Unternehmen Verpflichtungen und betriebliche Datensätze miteinander verknüpfen, ohne ihre bereits genutzten Systeme ersetzen zu müssen.

PostSig MCP, das Intelligenz-Gateway der Plattform, stellt diesen vernetzten Geschäftskontext den Anwendungen, Workflows und KI-Assistenten zur Verfügung, die Kunden für ihre Bedürfnisse entwickeln. Es umfasst derzeit mehr als 30 Tools, unterstützt durch eine wachsende Bibliothek von Skills in den Bereichen Ausgaben, Zuweisung, Preisgestaltung, Vertragsverlängerungen, Lieferanten, Berichterstattung, Rechte und Governance.

PostSig unterstützt den regionalen Einsatz in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, wobei sowohl die Anwendung als auch die Kundendaten in der vom Kunden ausgewählten Region gehostet werden. PostSig ist nicht von einem einzigen Modellanbieter abhängig und leitet jede Aufgabe an das genehmigte Modell weiter, das für die Daten und das erforderliche Ergebnis am besten geeignet ist.

Entwickelt für komplexe Unternehmensstrukturen

In komplexen Marktdatenumgebungen besteht die Herausforderung darin, geschäftliche Verpflichtungen mit den Produkten, Preisen, Rechnungen und Beständen zu verknüpfen, die die Teams täglich verwalten, sagte Sara Baker, Global Head of Commercial Management bei CJC. PostSig CPM führt diese Informationen zusammen, bietet uns eine solidere Grundlage für die Umsetzung und hilft Kunden zu erkennen, wo Handlungsbedarf besteht.

Dank seiner fundierten Expertise im Kapitalmarktbereich konnte PostSig diese Herausforderung zunächst in komplexen Marktdaten-Beziehungen bewältigen, in denen sich Preisgestaltung, Lizenzrechte, Berechtigungen und operative Aktivitäten ständig ändern. Das Problem reicht jedoch weit über den Finanzdienstleistungssektor hinaus. Branchenübergreifend sehen sich Unternehmen mit derselben Diskrepanz zwischen dem, was sie vereinbart haben, und dem, was sie tatsächlich bezahlen, nutzen und tun, konfrontiert.

Diese Erweiterung bringt dieses Fachwissen in das gesamte Unternehmen ein und verbindet Ausgaben, Bestände, Produkte und Lieferanten auf einer einzigen Plattform. LineageAI erfasst, wie sich maßgebliche Verpflichtungen und operative Aufzeichnungen im Laufe der Zeit zueinander verhalten, und hilft Teams dabei, Veränderungen zu erkennen, deren Folgen zu verstehen und zu handeln, ohne bei jeder Entscheidung die Zusammenhänge neu rekonstruieren zu müssen.

Eine moderne Benutzeroberfläche ist nicht dasselbe wie Unternehmensintelligenz, sagte Bartel. Der eigentliche Test besteht darin, ob sich ein Unternehmen auf das System verlassen kann, wenn sich Preise, Produkte, Rechte und Verantwortlichkeiten ändern. Wir legen die Messlatte höher, indem wir das, was vereinbart wurde, mit dem verknüpfen, was tatsächlich geschieht. Nicht nur ein weiterer Ort, um das Geschäft zu betrachten, sondern eine Grundlage, auf der man agieren kann.

Über PostSig

PostSig ist eine Commitment Intelligence-Plattform für komplexe Geschäftsbeziehungen und Anlageportfolios. Die Anwendungen PostSig Contract Performance Management und PostSig Investor Rights Intelligence helfen Teams dabei, festzustellen, was aktuell gilt, und entsprechend zu handeln. Basierend auf LineageAI verbindet die Plattform maßgebliche Verpflichtungen mit operativen Datensätzen, um aktuelle, nachvollziehbare Informationen zu liefern. PostSig MCP stellt diese Informationen für genehmigte Anwendungen und Workflows bereit.

PostSig arbeitet nahtlos mit bestehenden ERP-, CRM-, CLM- und Beschaffungssystemen zusammen. Das Unternehmen wurde für seine Innovationen in den Bereichen KI, Daten-Governance und Content Intelligence mit insgesamt sechs Branchenauszeichnungen und Anerkennungen von WatersTechnology und Aragon Research geehrt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.postsig.com.

Ansprechpartnerin für Medien

Tiffaney Fox Quintana

PostSig, Inc.

tiffaney@postsig.com

QUELLE: PostSig

Zugehörige Dokumente:

· PostSig CPM-Übersicht - Okt. 2026

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