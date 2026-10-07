IRW-News: ACCESS Newswire: Surmodics eröffnet Automatisierungszentrum für die Beschichtung von IOL-Kartuschen in Horsham

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Surmodics eröffnet Automatisierungszentrum für die Beschichtung von IOL-Kartuschen in Horsham

Das neue Zentrum vereint fortschrittliche hydrophile Beschichtungstechnologie, Fachwissen im Bereich der IOL-Kartuschenanwendung und automatisierte Verarbeitung, um die skalierbare Herstellung von ophthalmologischen Medizinprodukten zu unterstützen

HORSHAM, PA / ACCESS Newswire / 7. Oktober 2026 / Surmodics, ein Anbieter von Oberflächentechnologien und Hochleistungsbeschichtungen für die Medizinprodukteindustrie, gab heute anlässlich der Eröffnung der Jahrestagung der American Academy of Ophthalmology in New Orleans die Eröffnung seines Automatisierungszentrums für die Beschichtung von IOL-Kartuschen an seinem Standort in Horsham, Pennsylvania, vor den Toren von Philadelphia bekannt.

Das Verabreichungssystem für eine Intraokularlinse (IOL) kombiniert präzisionsspritzgegossene Teile mit einer speziell ausgewählten, gleitfähigen und bioverträglichen Beschichtung, sagte Chip Hance, CEO von Surmodics. Da IOL-Hersteller zunehmend nach automatisierter Montage und modernen Biomaterialformulierungen suchen, bietet unser Automation Center automatisierte Beschichtungsprozesse, die für eine effiziente Produktion über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg ausgelegt sind.

Das Zentrum vereint fortschrittliche hydrophile Beschichtungstechnologie, jahrzehntelange Erfahrung in der Anwendung von IOL-Kartuschen, Präzisionsbeschichtungsverfahren und Automatisierungsfähigkeiten in einer speziell für IOL-Verabreichungskartuschen entwickelten Plattform. Sein modernisiertes Verfahren stimmt Auftrag und Aushärtung auf die Kartuschengeometrie und die Anforderungen der automatisierten Fertigung ab und ermöglicht so eine gleichmäßige Beschichtung kritischer Innenflächen bei gleichzeitiger Reduzierung der Prozesszeit und der Abhängigkeit von manuellen Fertigungsschritten.

Eine Schlüsseltechnologie, die über das Zentrum verfügbar ist, ist HydroBond 5/5, eine bewährte hydrophile Beschichtung auf Hyaluronsäurebasis, die speziell für IOL-Kartuschenanwendungen entwickelt wurde. Die Beschichtung und der damit verbundene schnelle thermische Aushärtungsprozess sind so ausgelegt, dass die Aushärtungszeiten für Grund- und Deckschicht jeweils weniger als fünf Minuten betragen, wodurch eine Prozessarchitektur entsteht, die sich gut für die automatisierte Produktion mit hohem Durchsatz eignet. Die Beschichtung sorgt für eine äußerst gleitfähige Kartuschenoberfläche, die den reibungslosen Durchlauf der Linse durch das Delivery-System erleichtert.

Dank der etablierten Beziehungen zu erfahrenen Spritzgießern und Partnern im Bereich Automatisierungstechnik kann Surmodics maßgeschneiderte Lösungen entwickeln - von der Integration der Beschichtungsautomatisierung in die bestehenden Fertigungsprozesse der Kunden bis hin zu vollständig ausgelagerten Programmen für die Kartuschenbeschichtung und -fertigung. Dieser flexible Ansatz ermöglicht es den Kunden, ein Fertigungsmodell zu wählen, das auf ihre Produkt-, Mengen- und Vermarktungsanforderungen abgestimmt ist.

Für Hersteller ophthalmologischer Medizinprodukte erfordert eine gleichbleibende Kartuschenleistung eine effiziente, skalierbare Fertigung, sagte Bob Hergenrother, Vizepräsident für Forschung, Entwicklung und Innovation bei Surmodics. Unser Zentrum vereint Beschichtungschemie, Kartuschen-Know-how und Automatisierung, um Kunden von der ersten Machbarkeitsprüfung über die Prozessoptimierung bis hin zur Produktion im kommerziellen Maßstab zu unterstützen.

Über Surmodics

Surmodics bietet führenden Unternehmen der Augenheilkunde Hochleistungsbeschichtungen, Spezialhydrogele und Pigmente, Lösungen zur Wirkstoffabgabe sowie analytische Tests an. Mit fast 50 Jahren Erfahrung in der Oberflächentechnologie und im Bereich der Biomaterialien, darunter mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Beschichtung von IOL-Kartuschen, unterstützt Surmodics Entwickler medizinischer Geräte von der frühen Machbarkeitsphase bis zur Markteinführung mit Fachwissen in den Bereichen Oberflächenmodifikation, Anwendungsentwicklung und Prozessoptimierung. Weitere Informationen finden Sie unter www.surmodics.com.

Medienkontakt

Jay Thompson

jay.thompson@surmodics.com

QUELLE: Surmodics Inc.

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