IRW-News: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold: Infill-Bohrungen erhöhen Goldgehalte im Golden Dyke: 2,7 M mit 178,4 g/t und 6,8 M mit 49,8 g/t Gold

IRW-PRESS: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold: Infill-Bohrungen erhöhen Goldgehalte im Golden Dyke: 2,7 M mit 178,4 g/t und 6,8 M mit 49,8 g/t Gold

7. Oktober 2026 / Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien / IRW-Press / Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ - gibt die Ergebnisse von fünf Infill-Bohrlöchern im zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria bekannt. Durch dichter gesetzte Bohrungen im Prospektionsgebiet Golden Dyke steigen die Gehalte, die hochgradigen Kerne werden verdichtet und es werden weitere Aderzüge 50 m weiter westlich erschlossen (Abbildungen 1 bis 7).

Vier wichtige Erkenntnisse:

· Die Infill-Bohrungen am Golden Dyke liefern hochgradige Kompositproben und nicht nur hochgradige Einzelproben.

SDDSC225: 2,7 m mit 178,6 g/t AuEq (178,4 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 662,3 m, der bislang 13. beste Composite-Abschnitt bei Sunday Creek, im GD40-Adernsystem, unter dem noch keine Bohrungen durchgeführt wurden

SDDSC218: 6,8 m mit 50,1 g/t AuEq (49,8 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 537,9 m, der breiteste hochgradige Durchschnitt in dieser Pressemitteilung, 380 m unter der Oberfläche

SDDSC221: 1,0 m mit 198,9 g/t AuEq (198,9 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 680,0 m, zusammengestellt aus benachbarten Untersuchungsergebnissen von 334,0 g/t Au und 447,0 g/t Au

· Durch dichter gesetzte Bohrungen werden die Gehalte angehoben und die hochgradigen Abschnitte präzisiert, anstatt sie zu verwässern.

Acht Mischproben in dieser Pressemitteilung überschreiten 100 g/t Au, und zwölf Einzelanalysen liegen über 100 g/t Au, verteilt auf vier der fünf Bohrlöcher. Die Mischproben enthalten die hohen Einzelgehalte, anstatt von ihnen abzuhängen: Die 6,8 m mit 50,1 g/t AuEq in SDDSC218 umfasst 1.290,0 g/t Au auf 0,22 m, dem höchsten Einzelergebnis in dieser Pressemitteilung, und die 1,0 m mit 198,9 g/t AuEq in SDDSC221 setzt sich aus benachbarten Ergebnissen von 334,0 g/t Au und 447,0 g/t Au zusammen.

· Golden Dyke dehnt sich weiter nach Westen in Richtung Christina aus, selbst bei dichten Bohrabständen.

SDDSC218 und SDDSC221 durchschneiden vier Adersätze, die innerhalb des aktuellen Explorationsziels bisher nicht erkannt wurden, und verschieben den Golden Dyke um 30 m bis 50 m nach Westen in Richtung Christina. Allein SDDSC218 durchschneidet 22 Adersätze. Die Infill-Bohrlöcher schließen direkt an SDDSC171, SDDSC177, SDDSC188 und SDDSC210 auf dem GD80-Adernzug in Abständen von 10 m bis 30 m an: Die vom geologischen Modell vorhergesagte Kontinuität ist nun durch Bohrungen bestätigt.

· Der Antimongehalt bleibt neben dem Gold weiterhin hoch.

SDDSC218 lieferte im oberen Teil des Bohrlochs drei einzelne Untersuchungsergebnisse von über 20 % Sb, mit einem Höchstwert von 53,5 % Sb bei 20,8 g/t Au auf 0,35 m ab 496,30 m, innerhalb von 2,2 m mit 49,0 g/t AuEq (27,7 g/t Au, 8,9 % Sb) ab 495,9 m. SDDSC229 lieferte 0,2 m mit 56,5 g/t AuEq (25,4 g/t Au, 13,0 % Sb) ab 495,1 m innerhalb einer breiteren Zone von 13,2 m mit 7,9 g/t AuEq. Das System ist in Zonen unterteilt, wobei Antimon im oberen Teil des untersuchten Blocks am reichsten vorkommt und Gold in der Tiefe dominiert.

Michael Hudson, Präsident und CEO, erklärt: Bei Infill-Bohrungen werden viele hochgradige Systeme entdeckt. Bei Golden Dyke ist es genau umgekehrt. Engere Bohrabstände haben die Gehalte erhöht, die hochgradigen Kerne verdichtet und zusätzliche Aderzüge hinzugefügt, die wir bisher nicht berücksichtigt hatten - darunter vier außerhalb des aktuellen Explorationsziels, die das Vorkommen um 50 m weiter nach Westen in Richtung Christina ausdehnen.

SDDSC225 lieferte 2,7 m mit 178,4 g/t Gold - unser 13.bestes Mischproben-Ergebnis bei Sunday Creek - in einem Adersatz, unter dem bisher noch nicht gebohrt wurde. SDDSC218 durchschneidet 22 Adernsysteme und lieferte 6,8 m mit 49,8 g/t Gold, und SDDSC229 verband die Adernsysteme in Abständen von 10 m bis 30 m miteinander. Acht Mischproben mit über 100 g/t Gold in einer einzigen Verfüllbohrungsmeldung zeigen, was dieses System leistet, wenn man es genauer bebohrt. Diese fünf Bohrlöcher untersuchten einen zusammenhängenden Block von etwa 300 m mal 500 m, von 280 m bis 750 m unter der Oberfläche, wobei im oberen Bereich Antimon und in der Tiefe vorwiegend Gold vorkommt.

Zwölf Bohrgeräte sind im Einsatz, 72 Bohrlöcher befinden sich im Labor, und das 200.000-Meter-Programm läuft bis zum ersten Quartal 2027. Die Infill-Bohrungen bestätigen das Modell, während die Step-out-Bohrungen es weiter ausbauen.

Für alle, die es genau wissen wollen - Highlights:

· SDDSC225 füllte den Hauptbereich des Golden Dyke auf, durchteufte fünf Adersätze und lieferte die beste Mischprobe dieser Pressemitteilung: 2,7 m mit 178,6 g/t AuEq (178,4 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 662,3 m, den bislang 13. besten zusammengesetzten Durchschnitt bei Sunday Creek und den tiefsten Treffer im GD40-Adernzug, unter dem noch nicht gebohrt wurde. Vier Einzelanalysen lagen über 100 g/t Au, wobei der Höchstwert bei 512,0 g/t Au mit 0,30 % Sb auf einer Mächtigkeit von 0,85 m lag. Zu den Höhepunkten zählen:

· 2,7 m mit 178,6 g/t AuEq (178,4 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 662,3 m (unterhalb dieses Abschnitts wurden keine Bohrungen durchgeführt)

· 3,9 m mit 32,9 g/t AuEq (32,9 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 793,8 m, einschließlich:

o 0,4 m mit 106,0 g/t AuEq (106,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 793,8 m

o 0,3 m mit 335,0 g/t AuEq (335,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 795,8 m

· SDDSC218 füllte den zentralen Prospekt Golden Dyke auf und durchteufte 22 Adersätze, von denen einer für das Explorationsziel neu war. Es lieferte den breitesten hochgradigen Kompositwert in dieser Pressemitteilung: 6,8 m mit 50,1 g/t AuEq (49,8 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 537,9 m, etwa 380 m unter der Oberfläche, wobei der höchste Einzelwert in dieser Pressemitteilung mit 1.290,0 g/t Au bei 0,67 % Sb über 0,22 m erzielt wurde. Die Bohrung lieferte zudem drei Einzelwerte über 20 % Sb, mit einem Höchstwert von 53,50 % Sb bei 20,8 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 0,35 m. Zu den Höhepunkten zählen:

· 13,0 m mit 6,8 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 477,8 m, einschließlich:

o 3,2 m mit 12,5 g/t AuEq (5,2 g/t Au, 3,0 % Sb) ab 485,3 m

o 0,1 m mit 159,9 g/t AuEq (124,0 g/t Au, 15,0 % Sb) ab 489,9 m

· 2,2 m mit 49,0 g/t AuEq (27,7 g/t Au, 8,9 % Sb) ab 495,9 m, darunter:

o 1,5 m mit 72,7 g/t AuEq (40,9 g/t Au, 13,3 % Sb) ab 495,9 m

· 6,8 m mit 50,1 g/t AuEq (49,8 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 537,9 m, einschließlich:

o 0,7 m mit 64,7 g/t AuEq (64,2 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 539,0 m

o 0,2 m mit 1.291,6 g/t Au-Äquivalent (1.290,0 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 541,2 m

· 9,7 m mit 9,5 g/t AuEq (8,1 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 646,1 m, darunter:

o 0,3 m mit 220,0 g/t AuEq (219,0 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 654,0 m

· 0,6 m mit 37,8 g/t AuEq (25,8 g/t Au, 5,0 % Sb) ab 735,2 m

Für alle, die es genau wissen wollen - Highlights:

· SDDSC221 füllte den Hauptbereich des Golden Dyke auf und drang an dessen Westflanke vor, wobei acht Adersätze durchschnitten wurden, von denen drei für das Explorationsziel neu waren und den Golden Dyke nach Westen in Richtung Christina verlängerten. Sie bestätigte die GD80-Aderngruppe 13 m entlang des Streichs von SDDSC210 und 18 m entlang des Streichs von SDDSC171 und lieferte 1,0 m mit 198,9 g/t AuEq aus angrenzenden Proben mit 334,0 g/t Au und 447,0 g/t Au. Zu den Highlights gehören:

· 5,1 m mit 2,6 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,5 % Sb) ab 457,0 m

· 2,4 m mit 8,2 g/t AuEq (3,0 g/t Au, 2,2 % Sb) ab 610,4 m, darunter:

o 1,8 m mit 10,4 g/t AuEq (3,8 g/t Au, 2,7 % Sb) ab 610,4 m

· 1,0 m mit 198,9 g/t AuEq (198,9 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 680,0 m

· SDDSC229, ein flacher gelegenes Infill-Bohrloch vom Bohrlochkopf SDDSC218, durchteufte acht Adersätze und lieferte zwei breite Zonen: 13,2 m mit 7,9 g/t AuEq und 8,6 m mit 8,2 g/t AuEq. Sie verbindet die Golden-Dyke-Adernsysteme in Infill-Abständen miteinander: 10 m entlang des Streichs von SDDSC177, 30 m im Aufwärtsneigungsbereich von SDDSC188 und 32 m im Abwärtsneigungsbereich von SDDSC218 (diese Pressemitteilung). Zwei einzelne Untersuchungsergebnisse lagen über 100 g/t Au, wobei der Höchstwert bei 261,0 g/t Au mit 0,68 % Sb auf einer Mächtigkeit von 0,12 m lag. Zu den Höhepunkten zählen:

· 13,2 m mit 7,9 g/t AuEq (6,8 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 489,0 m, darunter:

o 2,2 m mit 15,9 g/t AuEq (14,2 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 491,7 m

o 0,2 m mit 56,5 g/t AuEq (25,4 g/t Au, 13,0 % Sb) ab 495,1 m

o 0,1 m mit 262,6 g/t AuEq (261,0 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 498,7 m

· 8,6 m mit 8,2 g/t AuEq (5,2 g/t Au, 1,3 % Sb) ab 523,1 m, einschließlich:

o 1,4 m mit 16,7 g/t AuEq (10,4 g/t Au, 2,6 % Sb) ab 523,1 m

o 1,3 m mit 25,1 g/t Au-Äquivalent (17,3 g/t Au, 3,3 % Sb) ab 526,7 m

Bisherige Gesamtwerte des Projekts

· Seit Ende 2020 wurden bei Sunday Creek 288 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 140,8 km gemeldet

· 106 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au bei Anwendung eines unteren Grenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq

· 115 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 10 % Sb bei Anwendung eines unteren Grenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq

· Ergebnisse von 72 Bohrlöchern stehen noch aus, darunter elf Bohrlöcher, die derzeit aktiv gebohrt werden, sowie drei aufgegebene Bohrlöcher; derzeit sind elf Bohrgeräte im Einsatz

· Das 200.000 m umfassende Bohrprogramm läuft bis zum 1. Quartal 2027 weiter

Erläuterungen zu den Bohrlöchern

Diese Pressemitteilung berichtet über fünf Infill-Bohrlöcher innerhalb des Prospektionsgebiets Golden Dyke bei Sunday Creek, die alle in Ost-West-Richtung gebohrt wurden, um die steil einfallenden Adernsysteme in hohen Winkeln zu durchschneiden (Abbildungen 1 und 3). Diese Bohrlöcher untersuchten einen zusammenhängenden Block von etwa 300 m × 500 m in einer Tiefe von 280 m bis 750 m unter der Oberfläche.

Die engere Bohrlochabstände haben zwei Effekte bewirkt: Zum einen wurden die Gehalte erhöht und die hochgradigen Kerne innerhalb bekannter Adersätze genauer abgegrenzt, zum anderen wurden Adersätze entdeckt, die das Modell noch nicht berücksichtigt hatte. Die Bohrlöcher SDDSC218 und SDDSC221 durchteuften vier Adersätze außerhalb des aktuellen Explorationsziels und erweiterten den Golden Dyke um 30 m bis 50 m nach Westen in Richtung Christina (Abbildung 3). In den Bohrlöchern SDDSC218, SDDSC221, SDDSC225 und SDDSC229 wurde 36 Mal sichtbares Gold verzeichnet. Zwölf einzelne Untersuchungsergebnisse lagen über 100 g/t Au und drei über 20 % Sb in den fünf Bohrlöchern (Tabellen 2 und 3).

Durch die Verdichtungsbohrungen wurde der Bohrlochabstand innerhalb des Blocks entlang des Streichs von etwa 50 m auf etwa 30 m und seitlich um 15 m bis 20 m verringert (Abbildungen 4 und 5). Das System ist in Zonen unterteilt: Antimon ist im oberen Teil des Blocks am reichhaltigsten, wo Gehalte über 1 % Sb in einer breiten zentralen Zone vorkommen und die höchsten Werte 5 % Sb übersteigen, während Gold in der Tiefe dominiert. Silber mit bis zu ca. 30 g/t Ag begleitet die höhergradigen Goldergebnisse in Sulfosalzen, die mit zunehmender Tiefe an Bedeutung gewinnen.

SDDSC218

SDDSC218 wurde als Infill-Bohrung durch das zentrale Prospektionsgebiet Golden Dyke gebohrt und durchteufte 22 Adersätze, darunter einen, der innerhalb des aktuellen Explorationsziels bisher nicht erkannt worden war (siehe Pressemitteilung vom 4. August 2026). Das Bohrloch lieferte die breiteste hochgradige Zusammensetzung dieser Pressemitteilung: 6,8 m mit 50,1 g/t AuEq (49,8 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 537,9 m, etwa 380 m unter der Oberfläche, was den höchsten einzelnen Goldgehalt in dieser Pressemitteilung umfasst:

· 1.290,0 g/t Au und 0,67 % Sb auf 0,22 m ab 541,18 m

Weitere Einzelanalysen >100 g/t Au umfassen:

· 124,0 g/t Au und 15,00 % Sb auf einer Mächtigkeit von 0,12 m ab 489,92 m

· 186,0 g/t Au und 0,33 % Sb auf einer Mächtigkeit von 0,21 m ab 538,96 m

· 219,0 g/t Au und 0,42 % Sb auf einer Mächtigkeit von 0,33 m ab 653,97 m

Auch im oberen Teil des Bohrlochs sind die Antimon-Gehalte hoch: Zwischen 472 m und 497 m Bohrtiefe wurden drei einzelne Untersuchungsergebnisse mit über 20 % Sb erzielt, darunter:

· 25,60 % Sb und 7,3 g/t Au auf 0,10 m ab 472,25 m

· 23,80 % Sb und 32,6 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 0,20 m ab 487,00 m

· 53,50 % Sb und 20,8 g/t Au auf 0,35 m ab 496,30 m

Zu den ausgewählten Highlights der Composite-Proben zählen:

· 3,4 m mit 7,6 g/t AuEq (5,6 g/t Au, 0,8 % Sb) ab 389,9 m, einschließlich:

o 0,8 m mit 24,6 g/t AuEq (24,5 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 392,6 m

· 13,0 m mit 6,8 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 477,8 m, darunter:

o 3,2 m mit 12,5 g/t AuEq (5,2 g/t Au, 3,0 % Sb) ab 485,3 m

o 0,1 m mit 159,9 g/t Au-Äquivalent (124,0 g/t Au, 15,0 % Sb) ab 489,9 m

· 2,2 m mit 49,0 g/t AuEq (27,7 g/t Au, 8,9 % Sb) ab 495,9 m, darunter:

o 1,5 m mit 72,7 g/t AuEq (40,9 g/t Au, 13,3 % Sb) ab 495,9 m

· 6,0 m mit 3,0 g/t AuEq (1,5 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 503,3 m

· 6,8 m mit 50,1 g/t AuEq (49,8 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 537,9 m, darunter:

o 0,7 m mit 64,7 g/t AuEq (64,2 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 539,0 m

o 0,2 m mit 1.291,6 g/t Au-Äquivalent (1.290,0 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 541,2 m

· 9,7 m mit 9,5 g/t AuEq (8,1 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 646,1 m, darunter:

o 0,3 m mit 220,0 g/t AuEq (219,0 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 654,0 m

· 0,6 m mit 37,8 g/t Au-Äquivalent (25,8 g/t Au, 5,0 % Sb) ab 735,2 m

SDDSC221

SDDSC221 füllte den Hauptbereich des Golden Dyke auf und dehnte dessen westliche Seite aus. Die Bohrung durchteufte acht Adersätze, von denen drei zuvor innerhalb des aktuellen Explorationsziels nicht erkannt worden waren, und verlängerte den Golden Dyke nach Westen in Richtung Christina.

SDDSC221 bestätigt zudem die Kontinuität des GD80-Adernsystems (Abbildung 4), indem sie diese 13 m entlang des Streichs von SDDSC210 kreuzt, die in einer Tiefe von 486,8 m 7,4 m mit 1,8 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 0,4 % Sb) ergab (siehe Pressemitteilung vom 22. April 2026), sowie 18 m entlang des Streichs von SDDSC171, das ab 457,1 m 2,8 m mit 13,7 g/t AuEq (9,8 g/t Au, 1,6 % Sb) ergab (siehe Pressemitteilung vom 26. August 2025).

SDDSC221 durchteufte zwei (2) einzelne Abschnitte mit Gehalten über 100 g/t Au:

· 334,0 g/t Au und 0,01 % Sb auf einer Mächtigkeit von 0,11 m ab 680,49 m

· 447,0 g/t Au und 0,01 % Sb auf 0,36 m ab 680,60 m

Zu den ausgewählten Highlights der Mischproben zählen:

· 5,1 m mit 2,6 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,5 % Sb) ab 457,0 m

· 6,0 m mit 1,6 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 585,9 m

· 2,4 m mit 8,2 g/t AuEq (3,0 g/t Au, 2,2 % Sb) ab 610,4 m, einschließlich:

o 1,8 m mit 10,4 g/t Au-Äquivalent (3,8 g/t Au, 2,7 % Sb) ab 610,4 m

· 2,2 m mit 4,7 g/t Au-Äquivalent (3,2 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 655,5 m

· 1,0 m mit 198,9 g/t AuEq (198,9 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 680,0 m

SDDSC225

SDDSC225 durchteufte den Hauptbereich des Golden Dyke und schnitt fünf Adersätze. Sie lieferte den besten Composite-Wert dieser Pressemitteilung: 2,7 m mit 178,6 g/t AuEq (178,4 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 662,3 m - der 13. beste Composite-Abschnitt bei Sunday Creek bis heute. Es handelt sich um den tiefsten Durchschnitt im GD40-Adernzug, und darunter wurde bislang noch nicht gebohrt.

SDDSC225 durchteufte vier (4) einzelne Abschnitte mit Werten über 100 g/t Au:

· 512,0 g/t Au und 0,30 % Sb auf 0,85 m ab 662,27 m

· 160,0 g/t Au und 0,02 % Sb auf 0,21 m ab 664,72 m

· 106,0 g/t Au und 0,01 % Sb auf 0,36 m ab 793,78 m

· 335,0 g/t Au und 0,01 % Sb auf 0,25 m ab 795,78 m

Zu den ausgewählten Highlights der Mischproben zählen:

· 2,7 m mit 178,6 g/t AuEq (178,4 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 662,3 m

· 3,9 m mit 32,9 g/t AuEq (32,9 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 793,8 m, einschließlich:

o 0,4 m mit 106,0 g/t AuEq (106,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 793,8 m

o 0,3 m mit 335,0 g/t AuEq (335,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 795,8 m

SDDSC229

SDDSC229, ein flacher gelegtes Verfüllbohrloch vom Bohrkragen SDDSC218, durchteufte acht Adersätze und ergab zwei breite mineralisierte Zonen: 13,2 m mit 7,9 g/t AuEq (6,8 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 489,0 m und 8,6 m mit 8,2 g/t AuEq (5,2 g/t Au, 1,3 % Sb) ab 523,1 m.

SDDSC229 belegt die Kontinuität der Golden-Dyke-Adernsysteme bei Verdichtungsabständen (Abbildung 4). Die Bohrung durchteufte das GD80-Adernsystem 10 m entlang des Streichs von SDDSC177, die ab 504,5 m 8,3 m mit 8,1 g/t AuEq (5,8 g/t Au, 1,0 % Sb) ergab (siehe Pressemitteilung vom 23. Oktober 2025), etwa 19 m in Aufwärtsrichtung von SDDSC188, das 9,4 m mit 5,2 g/t AuEq (3,6 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 496,4 m ergab (siehe Pressemitteilung vom 6. Januar 2026), und 32 m in Abwärtsrichtung von SDDSC218, der 6,0 m mit 3,0 g/t AuEq (1,5 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 503,3 m ergab (diese Pressemitteilung), wobei SDDSC229 8,6 m mit 8,2 g/t AuEq (5,2 g/t Au, 1,3 % Sb) ab 523,1 m ergab.

Das GD82-Adernsystem liefert ein weiteres Beispiel für die Kontinuität hochgradiger Kerngebiete: SDDSC229 lieferte 13,2 m mit 7,9 g/t AuEq (6,8 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 489,0 m, 40 m in Neigungsrichtung oberhalb dieses Ergebnisses lieferte SDDSC218 (diese Pressemitteilung) 13,0 m mit 6,8 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 477,8 m, was sowohl die ausgedehnten Mineralisierungszonen als auch die hochgradigen Kerne unterstreicht, die bei den Bohrungen mit größeren Abständen zuvor nicht erkannt worden waren.

SDDSC229 durchteufte zwei (2) einzelne Abschnitte mit Werten über 100 g/t Au:

· 189,0 g/t Au und 0,06 % Sb auf 0,13 m ab 492,54 m

· 261,0 g/t Au und 0,68 % Sb auf 0,12 m ab 498,65 m

Zu den ausgewählten Highlights der Mischproben zählen:

· 2,8 m mit 4,3 g/t AuEq (2,7 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 481,0 m

· 13,2 m mit 7,9 g/t AuEq (6,8 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 489,0 m, einschließlich:

o 2,2 m mit 15,9 g/t AuEq (14,2 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 491,7 m

o 0,2 m mit 56,5 g/t Au-Äquivalent (25,4 g/t Au, 13,0 % Sb) ab 495,1 m

o 0,1 m mit 262,6 g/t AuEq (261,0 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 498,7 m

· 8,6 m mit 8,2 g/t AuEq (5,2 g/t Au, 1,3 % Sb) ab 523,1 m, einschließlich:

o 1,4 m mit 16,7 g/t AuEq (10,4 g/t Au, 2,6 % Sb) ab 523,1 m

o 1,3 m mit 25,1 g/t Au-Äquivalent (17,3 g/t Au, 3,3 % Sb) ab 526,7 m

SDDSC236

SDDSC236 war eine Begrenzungsbohrung an der Südseite des vielversprechenden Gebiets Golden Dyke und lieferte keine nennenswerten Abschnitte. Sie definiert den südlichen Rand des mineralisierten Systems und liefert strukturelle Anhaltspunkte für die weitere Zielauswahl.

Ausstehende Ergebnisse und aktueller Stand

In Sunday Creek sind derzeit zwölf Bohrgeräte im Einsatz. Es stehen noch Ergebnisse von 72 Bohrlöchern aus, davon 49 in Sunday Creek und 24 in der Region, einschließlich elf Bohrlöchern, die derzeit gebohrt werden, sowie drei aufgegebenen Bohrlöchern (Abbildung 2). Das 200.000 m umfassende Bohrprogramm des Unternehmens läuft bis zum 1. Quartal 2027 weiter.

Über Sunday Creek

Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne (Abbildung 7) auf einer Fläche von 16.900 Hektar (ha) an erteilten Explorationskonzessionen. SXGC ist zudem Eigentümer von 2.296 ha Grundbesitz, der den wesentlichen Teil innerhalb und um das Hauptbohrgebiet des Sunday-Creek-Projekts bildet.

Gold und Antimon bilden sich in einer Abfolge von Adersätzen, die eine steil einfallende Zone stark alterierter Gesteine (das Wirtsgestein) durchschneiden. Diese Adersätze ähneln einer goldenen Leiter-Struktur, bei der sich das Hauptwirtsgestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt, während mehrere quer verlaufende Adersätze, die das Gold enthalten, die Sprossen bilden. Bei Apollo, Golden Dyke und Rising Sun wurden diese einzelnen Sprossen über eine Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis auf über 1.200 m unter der Oberfläche abgegrenzt; sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (Medianbreiten), lokal bis zu 10 m, und haben eine Streichlänge von 20 m bis 100 m.

Insgesamt wurden seit Ende 2020 von Sunday Creek 288 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 140.848,84 m gemeldet. Diese Zahl umfasst sechs Bohrlöcher mit einer Länge von 1.029 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 23 Bohrlöcher mit einer Länge von 3.104,12 m, die aufgrund von Abweichungen oder den Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.382,74 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet. Insgesamt wurden von Ende der 1960er Jahre bis 2008 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt einhundertsechs (106) zusammengesetzte Durchschneidungen mit mehr als 100 g/t Au sowie fünfundachtzig (85) zusammengesetzte Durchschneidungen zwischen 50 g/t und 100 g/t Au und einhundertfünfzehn (115) zusammengesetzte Durchschneidungen mit mehr als 10 % Sb, wobei ein Untergrenzwert von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq angewendet wurde.

Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die derzeit über eine Streichlänge von 1.550 m entlang des Wirtsganges/Sediments (Sprossen der Leiter) von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo durch Bohrungen definiert sind, wovon etwa 650 m intensiver durch Bohrungen untersucht wurden (Golden Dyke bis Apollo). Bislang wurden mindestens 126 Sprossen identifiziert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) sowie geringgradige Randbereiche definiert sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 3).

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne-Strukturzone im Lachlan-Faltengürtel. Das regionale Muttergestein der Sunday-Creek-Mineralisierung ist eine interbeddete Turbiditsequenz aus Schluffsteinen und geringfügigen Sandsteinanteilen, die zur Sub-Grünschiefer-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet wurde.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday-Creek-Projekt sind über die interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos verfügbar, die alle auf der SXGC-Website zu finden sind. Diese Daten sowie ein Interview mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson zu diesen Ergebnissen können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehaltsgrenzwert angewendet, und die Abschnitte werden als Bohrdicke angegeben. Im Rahmen künftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit einer Begrenzung der obersten Analysewerte geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es aufgrund der Rundung der Analyseergebnisse auf eine signifikante Stelle zu geringfügigen Abweichungen bei den berechneten Gesamtgehalten kommen kann.

Die Abbildungen 1 bis 7 zeigen den Projektstandort sowie Grundriss- und Längsschnitte der hier berichteten Bohrergebnisse, und die Tabellen 1 bis 3 enthalten Daten zu Bohrlochköpfen und Untersuchungsergebnissen. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit (ETW) angegeben; andernfalls wird sie für die übrigen berichteten Bohrlöcher auf etwa 60 % bis 85 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Wert von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 2 m ausgeschnitten, während höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Wert von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 1 m ausgeschnitten wurden.

Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten mit kritischen Metallen

Sunday Creek (Abbildung 6) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstanden ist (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) - 60 Millionen Jahre später als die in Victoria entstandenen mesozonalen Goldsysteme (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehentiefe klassifiziert werden: epizonal (< 6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (> 12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 entfallen 56 Prozent der weltweit geförderten Antimonvorräte auf China. Antimon nimmt auf den Listen kritischer Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, einen hohen Stellenwert ein. Australien rangiert bei der Antimonproduktion auf Platz sieben, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon bildet Legierungen mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist entscheidend für die weltweite Energiewende sowie für die Hightech-Industrie, insbesondere für den Halbleiter- und den Verteidigungssektor, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Antimon macht etwa 15 % bis 17 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) erschließt derzeit ein führendes Gold-Antimon-Projekt am Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, das sich 60 km nördlich von Melbourne befindet. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohr s-Ergebnissen, darunter 106 Composite-Durchschneidungen mit über 100 g/t Au aus 146,4 km Bohrungen (einschließlich historischer Bohrungen). Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine interpretierte Streichlänge von 12 km, wobei die Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.200 m durch Bohrungen erprobt wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Zwei-Metalle-Profil noch gesteigert. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon - ein kritisches Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen - an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US-amerikanische Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

Technische Fundamentaldaten untermauern das Investitionspotenzial zusätzlich: Vorläufige metallurgische Untersuchungen zeigen eine nicht-feuerfeste Mineralisierung, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.

Mit einer starken Liquiditätslage, 2.296 Hektar strategischem Grundbesitz in Eigenhand und einem umfangreichen, bis zum ersten Quartal 2027 geplanten 200-km-Bohrprogramm ist SXGC gut positioniert, um diese global bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.

- Ende -

Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez - Unternehmenssekretärin

mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle

1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

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Niederlassung

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In Europa

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NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Kenneth Bush, Leiter der Exploration bei SXGC, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), ist die qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101. Er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden an die Anlage von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die sowohl nach dem ISO 9001- als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, woraufhin der Goldgehalt in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen wurde. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-OES-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einbeziehung zertifizierter Standards mit bekanntem Goldgehalt, Blindproben innerhalb des als mineralisiert interpretierten Gesteins sowie Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Blindproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial aufweisen, bei Sunday Creek gewonnen und verkauft zu werden. In der Vergangenheit wurde Erz aus Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder während des Ersten Weltkriegs zur Verarbeitung in die Costerfield-Mine v , 54 km nordwestlich des Projekts, transportiert. Der Costerfield-Bergbaukorridor, der sich mittlerweile im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Ergebnisse von Mandalay Resources für das 3. Quartal 2021) und war im Jahr 2020 der sechsthöchstgradigste Untertagebau weltweit sowie einer der fünf weltweit führenden Antimonproduzenten.

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu übernehmen, die Mandalay Resources Ltd. in ihrer Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 verwendet hat. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde auf der Grundlage der Produktionskosten von Costerfield für das Jahr 2024 berechnet, wobei ein Goldpreis von 2.500 US-Dollar pro Unze, ein Antimonpreis von 19.000 US-Dollar pro Tonne und eine Gesamtmetallausbeute für das Jahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon zugrunde gelegt wurden. Sie lautet wie folgt:

= (/) + 2,39 × (%)

Auf der Grundlage der jüngsten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Gegebenheiten sowie der historischen Aufbereitung der Sunday-Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die folgende Formel für angemessen: = (/) + 2,39 × (%) für die anfängliche Explorationsausrichtung auf eine Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek.

Erklärung einer JORC-kompetenten Person

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den neuen Explorationsergebnissen in diesem Bericht basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), zusammengestellt wurden. Herr Bush verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf den Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie auf die durchgeführten Aktivitäten, um als Competent Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Bush ist Leiter der Exploration bei Southern Cross Gold Consolidated Limited und stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und steht unter dem Code SX2 auf www.asx.com.au zur Verfügung. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der Sachverständigen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auch auf frühere Explorationsergebnisse aus Bohrlöchern, die den folgenden Mitteilungen entnommen wurden, die unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können:

4. Oktober 2022 SDDSC046, 20. Oktober 2022 SDDSC049, 5. September 2023 SDDSC077B, 12. Oktober 2023 SDDLV003 & 4, 23. Oktober 2023 SDDSC082, 9. November 2023 SDDSC091, 14. Dezember 2023 SDDSC092, 5. März 2024 SDDSC107, 30. Mai 2024 SDDSC117, 13. Juni 2024 SDDSC118, 5. September 2024 SDDSC130, 26. September 2024 SDDSC124, 28. Oktober 2024 SDDSC137W2, 28. November 2024 SDDSC141, 9. Dezember 2024 SDDSC145, 18. Dezember 2024 SDDSC129 & 144, 28. Mai 2025 SDDSC161, 16. Juni 2025 SDDSC162, 26. August 2025 SDDSC171, 8. September 2025 SDDSC170A, 23. Oktober 2025 SDDSC177, 17. Dezember 2025 SDDSC181, 6. Januar 2026 SDDSC188, 9. April 2026 SDDSC194W1, 22. April 2026 SDDSC210, 4. August 2026 Explorationsziel

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen; dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine gegenwärtigen oder historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie geplant, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit sein und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; die Lage an den Kapitalmärkten; unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind; sowie weitere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca bzw. in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind außerdem unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Abbildung 1: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen der hier berichteten Bohrlöcher SDDSC218, SDDSC221, SDDSC225, SDDSC229 und SDDSC236 (dunkelblau hervorgehobener Bereich, schwarze Linie) sowie ausgewählten zuvor berichteten Bohrlöchern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86162/SouthernCrossGold_10-07-2026_DEPRcom.001.png

Abbildung 2: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Bohrlochverläufen der hier beschriebenen Bohrlöcher SDDSC218, SDDSC221, SDDSC225, SDDSC229 und SDDSC236 (schwarze Linie), zusammen mit zuvor beschriebenen Bohrlöchern (graue Linie) sowie derzeit im Bohrbetrieb befindlichen und noch auf Untersuchungsergebnisse wartenden Bohrlöchern (dunkelblau).

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Abbildung 3: Längsschnitt durch Sunday Creek entlang der Linie A-B in der Ebene der Gangbrekzie bzw. des alterierten Sedimentgesteins in Richtung Nordwesten (Streichrichtung 56 Grad), der mineralisierte Adernsysteme zeigt. Dargestellt sind die hier berichteten Bohrlöcher SDDSC218, SDDSC221, SDDSC225, SDDSC229 und SDDSC236 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählte Durchschneidungen und zuvor gemeldete Bohrlöcher. Die vertikale Ausdehnung der Adernsysteme ist durch die Nähe zu den Bohrlochdurchstichpunkten begrenzt.

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Abbildung 4: Längsschnitt C-D des Golden-Dyke-Adernsystems 80 bei Sunday Creek.

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Abbildung 5: Längsschnitt E-F des Golden-Dyke-Adernsystems 82 bei Sunday Creek, der die Kontinuität des hochgradigen Kerns zeigt

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Abbildung 6: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit Bodenprobenahmen, strukturellem Rahmen, historischen regionalen Epizon-Goldabbaugebieten und weitläufigen regionalen Gebieten. Die wichtigsten regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000 m bis 7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen. Karte in GDA94/MGA-Zone 55.

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Abbildung 7: Lage des Sunday-Creek-Projekts zusammen mit dem zu 100 % im Besitz befindlichen Redcastle-Gold-Antimon-Projekts

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Tabelle 1: Übersichtstabelle der Bohrkragen für die derzeit laufenden Bohrungen.

Diese Pressemitteilung

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC218 796,99 Golden Dyke 330813,4 5867847,6 301,1 -47,9 265,0

SDDSC221 926,54 Golden Dyke 330754,1 5867733,0 307,0 -50,6 285,3

SDDSC225 992,82 Golden Dyke 330754,5 5867733,0 306,9 -52,9 284,8

SDDSC229 541,80 Golden Dyke 330813,9 5867847,7 301,2 -48,4 267,2

SDDSC236 650,10 Golden Dyke 330813,7 5867847,3 301,1 -49,5 263,8

Wird derzeit verarbeitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC215 476,39 Regional 331603,6 5.867.183,7 304,9 -38,2 15,4

SDDSC226 826,10 Rising Sun 331276,9 5867121,1 289,1 -56,4 336,5

SDDSC226A In Bearbeitung, Plan Rising Sun 331278,1 5.867.112,6 289,2 -56,8 330,4

2200

m

SDDSC226W1 603,90 Rising Sun 331276,9 5867121,1 289,1 -56,4 336,5

SDDSC237 359,00 Golden Dyke 330700,4 5867880,1 299,7 -43,2 245,7

SDDSC237W1 510,47 Golden Dyke 330700,4 5867880,1 299,7 -43,2 299,7

SDDSC238 810,80 Christina 329.778,6 5.867.552,7 286,5 -32,0 69,2

SDDSC239 915,63 Golden Dyke 330753,1 5.867.731,5 306,9 -31,0 270,2

SDDSC240 1171,50 Rising Sun 330.354,1 5.867.861,2 277,2 -58,7 73,9

SDDSC240W1 594,00 Rising Sun 330.354,1 5.867.861,2 277,2 -58,7 73,9

SDDSC241 418,60 Golden Dyke 330.700,9 5.867.879,7 299,8 -39,1 243,5

SDDSC242A 370,67 Golden Dyke 330813,4 5867846,9 301,1 -45,8 267,4

SDDSC242AW1 601,73 Golden Dyke 330813,4 5867846,9 301,1 -45,8 267,4

SDDSC243 1038,00 Apollo 331.615,8 5.867.951,1 347,0 -59,5 269,0

SDDSC244 1098,00 Golden Dyke 330973,3 5.867.847,7 296,7 -49,5 275,8

SDDSC245 548,80 Regional 331.533,7 5.867.845,3 341,2 -40,7 156,1

SDDSC246 760,20 Golden Dyke 330753,7 5867731,8 306,7 -39,5 274,6

SDDSC247 193,60 Golden Dyke 330772,2 5867889,6 295,7 -32,3 248,5

SDDSC248 572,50 Apollo 331291,3 5.867.825,7 316,4 -40,9 269,8

SDDSC249 191,09 Golden Dyke 330.772,7 5867889,6 295,7 -36,7 245,9

SDDSC250 199,81 Rising Sun 330772,4 5.867.889,9 295,7 -36,9 252,3

SDDSC251 120,40 Apollo 331532,6 5867847,5 340,9 -31,9 270,4

SDDSC251A 306,70 Apollo 331532,8 5867847,9 340,9 -31,7 273,7

SDDSC252 200,00 Golden Dyke 330.772,7 5.867.889,9 295,7 -40,0 249,9

SDDSC253 349,40 Apollo 331.595,8 5.867.936,9 345,6 -53,8 267,8

SDDSC253W1 1042,70 Apollo 331.595,8 5.867.936,9 345,6 -53,8 267,8

SDDSC254 In Bearbeitung, Plan Christina 329.777,2 5.867.552,7 286,5 -52,1 61,9

890

m

SDDSC255 551,00 Golden Dyke 330773,0 5867890,0 295,6 -41,4 251,2

SDDSC256 445,37 Golden Dyke 330772,2 5.867.889,4 295,7 -31,0 245,3

SDDSC257 304,74 Golden Dyke 330813,1 5867847,3 301,1 -43,1 263,8

SDDSC257W1 634,50 Golden Dyke 330813,1 5867847,3 301,1 -43,1 263,8

SDDSC258 1036,67 Golden Dyke 330973,3 5.867.847,7 296,7 -32,5 265,0

SDDSC259 781,66 Golden Dyke 330754,0 5.867.731,7 306,7 -43,6 274,0

SDDSC259W1 1201,20 Golden Dyke 330754,0 5.867.731,7 306,7 -43,6 274,0

SDDSC260 1028,50 Rising Sun 330.339,6 5.867.859,2 276,9 -69,6 64,3

SDDSC261 1021,30 Apollo 331615,0 5867950,8 346,9 -45,5 266,3

SDDSC262 924,20 Apollo 331.596,4 5867937,0 345,4 -55,5 266,5

SDDSC263 In Bearbeitung, Plan Apollo 330.761,8 5.867.730,2 307,3 -52,9 66,3

1230

m

SDDSC264 230,30 Golden Dyke 330813,5 5867847,8 301,3 -50,8 259,6

SDDSC264A In Bearbeitung, Plan Golden Dyke 330813,5 5867847,8 301,3 -53,7 267,1

710

m

SDDSC265 760,43 Apollo 331615,5 5867951,0 346,7 -55,6 270,4

SDDSC265W1 436,50 Apollo 331615,0 5867951,0 346,0 -61,3 264,1

SDDSC266 In Bearbeitung, Plan Apollo 331525,0 5867844,0 339,9 -50,9 280,6

600

m

SDDSC267 In Bearbeitung, Plan Rising Sun 330.353,9 5.867.861,1 277,1 -63,6 76,4

1450

m

SDDSC269 In Bearbeitung, Plan Rising Sun 330.339,6 5.867.859,2 276,9 -66,0 75,1

1400

m

SDDSC270 In Bearbeitung, Plan Apollo 331615,5 5.867.951,7 346,8 -51,3 267,8

1100

m

SDDSC271 In Bearbeitung, Plan Golden Dyke 330973,3 5.867.847,7 296,7 -55,0 275,8

1200

m

Derzeit werden regionale Bohrlöcher aufbereitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDTS009 506,00 Tonstall 336984,3 5870557,1 524,7 -28,3 285,0

SDDTS008 511,37 Tonstall 336.992,9 5870558,4 524,0 -35,0 29,0

SDDTS010 535,79 Tonstall 336.993,7 5.870.557,9 524,1 -37,0 44,4

SDDTS011 401,32 Tonstall 336.992,1 5.870.557,3 524,1 -43,0 18,0

SDDCN002 259,88 Anleihen 336.036,0 5.870.692,7 484,1 -37,0 241,0

SDDLV005A 419,10 Leviathan 334566,1 5.870.167,8 554,3 -31,0 206,0

SDDLV006 752,80 Leviathan 334.569,4 5.870.170,0 554,4 -47,0 152,0

SDDCN003 323,06 Anleihen 336041,3 5.870.692,1 484,4 -36,0 130,0

SDDCN005A 229,30 Anleihen 336.034,9 5.870.693,5 484,0 -30,0 256,5

SDDCN004 271,30 Anleihen 336.036,5 5.870.693,7 484,1 -49,0 258,0

SDDLV007 395,10 Leviathan 334.570,1 5870169,2 554,4 -29,1 110,2

SDDCN006 179,80 Anleihen 336.038,4 5.870.692,3 484,3 -77,9 180,0

SDDLV008 302,93 Leviathan 334101,2 5870007,2 544,1 -60,0 99,0

SDDTS012 590,54 Tonstall 336.992,0 5.870.558,0 524,0 -48,5 8,2

SDDCN007 152,40 Anleihen 336.041,4 5.870.693,0 484,4 -50,0 114,8

SDDTS015 460,00 Leviathan 337.693,0 5.870.860,0 523,0 0,0 0,0

SDDTS014 200,00 Tonstall 337.693,0 5.870.860,0 523,0 -45,0 180,0

SDDLV010 802,40 Leviathan 334.495,0 5869985,0 553,0 0,0 0,0

SDDTS013 329,04 Tonstall 337.693,0 5.870.860,0 523,0 -38,0 248,0

SDDLV009 335,03 Leviathan 334.089,0 5870005,0 544,0 -33,0 233,0

SDDAM001 In Bearbeitung, Nachbereitung 335.952,0 5.871.577,0 436,0 -35,0 66,0

Plan 700

m

SDDLV011 In Bearbeitung, Leviathan 334805,0 5.870.245,0 545,0 -69,0 80,0

Plan 450

m

Stillgelegte Bohrlöcher, die derzeit ausgewertet und analysiert werden

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDCN005 34,69 Anleihen 336.034,9 5.870.693,5 484,0 -30,0 256,5

SDDLV005 32,40 Leviathan 334566,1 5.870.167,8 554,3 -33,4 206,0

SDDSC242 20,65 Golden Dyke 330813,6 5867847,0 301,0 -45,8 267,2

Tabelle 2: Tabelle der gemeldeten mineralisierten Bohrlochabschnitte aus den Bohrungen SDDSC218, SDDSC221, SDDSC225, SDDSC229 und SDDSC236 mit zwei Cutoff-Kriterien. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Wert von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m ausgeschnitten, höhere Gehalte bei einem Cutoff-Wert von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m. Signifikante Abschnitte und Intervalltiefen sind auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC218 389,9 393,3 3,4 5,6 0,8 7,6

Einschließlich 389,9 391,0 1,1 0,4 2,5 6,2

Einschließlich 392,6 393,3 0,8 24,5 0,0 24,6

SDDSC218 403,0 412,1 9,1 0,7 0,1 1,0

SDDSC218 433,2 437,5 4,3 0,8 0,3 1,6

SDDSC218 440,6 440,7 0,1 19,6 3,9 29,0

SDDSC218 445,4 448,1 2,7 3,6 0,6 4,9

Einschließlich 445,4 445,8 0,5 16,9 1,3 20,0

SDDSC218 452,8 453,5 0,7 1,9 0,4 2,9

SDDSC218 460,9 461,3 0,4 15,1 0,1 15,3

Einschließlich 460,9 461,2 0,3 19,3 0,0 19,4

SDDSC218 463,6 467,0 3,5 2,5 0,1 2,7

Einschließlich 463,6 464,5 0,9 7,9 0,0 8,0

SDDSC218 469,9 472,4 2,5 1,2 1,3 4,2

Einschließlich 472,3 472,4 0,1 7,3 25,6 68,5

SDDSC218 477,8 490,8 13,0 4,0 1,2 6,8

Einschließlich 477,8 479,0 1,2 8,5 0,5 9,7

Einschließlich 485,3 488,6 3,2 5,2 3,0 12,5

Einschließlich 489,9 490,0 0,1 124,0 15,0 159,9

SDDSC218 495,9 498,1 2,2 27,7 8,9 49,0

Einschließlich 495,9 497,4 1,5 40,9 13,3 72,7

SDDSC218 500,5 501,1 0,6 3,0 0,7 4,5

SDDSC218 503,3 509,3 6,0 1,5 0,6 3,0

Einschließlich 507,3 508,3 1,0 1,6 2,2 6,8

SDDSC218 526,1 526,7 0,6 8,3 0,0 8,3

SDDSC218 537,2 537,7 0,6 17,5 0,5 18,7

Einschließlich 537,2 537,4 0,3 34,6 1,0 36,9

SDDSC218 537,9 544,7 6,8 49,8 0,1 50,1

Einschließlich 539,0 539,7 0,7 64,2 0,2 64,7

Einschließlich 541,2 541,4 0,2 1.290,0 0,7 1.291,6

Einschließlich 543,4 544,7 1,3 5,8 0,2 6,2

SDDSC218 549,6 552,5 2,9 0,9 0,2 1,4

SDDSC218 555,2 557,4 2,2 1,9 0,1 2,2

SDDSC218 574,7 576,9 2,2 1,6 0,1 1,8

SDDSC218 591,5 593,2 1,7 1,9 0,6 3,3

SDDSC218 598,3 600,2 1,9 0,8 0,2 1,2

SDDSC218 620,9 621,3 0,4 33,0 0,0 33,0

SDDSC218 646,1 655,8 9,7 8,1 0,6 9,5

Einschließlich 646,1 647,9 1,8 1,4 1,9 5,9

Einschließlich 654,0 654,3 0,3 219,0 0,4 220,0

SDDSC218 659,0 661,1 2,1 3,2 0,1 3,5

Einschließlich 660,0 661,1 1,1 6,0 0,1 6,2

SDDSC218 704,4 705,7 1,3 4,5 0,0 4,6

SDDSC218 721,4 723,7 2,2 3,6 0,2 4,1

Einschließlich 722,9 723,7 0,7 9,6 0,2 10,0

SDDSC218 735,2 735,8 0,6 25,8 5,0 37,8

SDDSC218 743,0 745,5 2,5 3,9 0,1 4,1

Einschließlich 744,3 744,9 0,7 13,1 0,0 13,2

SDDSC218 763,9 767,8 3,9 0,6 0,1 0,9

SDDSC221 457,0 462,1 5,1 1,6 0,5 2,6

Einschließlich 460,3 460,9 0,7 4,2 2,7 10,5

SDDSC221 568,0 568,5 0,5 6,6 0,0 6,6

SDDSC221 585,9 592,0 6,0 0,8 0,3 1,6

SDDSC221 610,4 612,8 2,4 3,0 2,2 8,2

Einschließlich 610,4 612,2 1,8 3,8 2,7 10,4

SDDSC221 617,7 619,1 1,5 0,8 0,3 1,6

SDDSC221 627,2 627,4 0,2 13,5 0,2 13,9

SDDSC221 629,8 631,9 2,0 1,0 0,1 1,2

SDDSC221 655,5 657,7 2,2 3,2 0,6 4,7

Einschließlich 656,9 657,7 0,8 8,8 0,1 9,0

SDDSC221 660,9 661,1 0,2 2,9 3,5 11,3

SDDSC221 680,0 681,0 1,0 198,9 0,0 198,9

SDDSC221 703,4 704,3 0,9 4,5 0,0 4,5

SDDSC221 740,3 742,1 1,8 2,5 0,0 2,5

SDDSC221 776,0 776,6 0,6 4,1 0,2 4,7

SDDSC221 784,9 785,1 0,2 25,9 0,0 25,9

SDDSC221 813,8 815,0 1,2 2,8 0,0 2,9

SDDSC221 828,8 828,9 0,2 53,6 0,0 53,6

SDDSC221 841,8 842,7 0,9 3,0 0,0 3,0

SDDSC225 594,9 595,3 0,4 24,3 0,1 24,5

SDDSC225 609,0 611,6 2,6 0,9 0,5 2,0

SDDSC225 662,3 664,9 2,7 178,4 0,1 178,6

SDDSC225 668,0 668,5 0,5 4,7 0,0 4,7

SDDSC225 686,9 689,4 2,6 1,1 0,1 1,2

SDDSC225 793,8 797,7 3,9 32,9 0,0 32,9

Einschließlich 793,8 794,1 0,4 106,0 0,0 106,0

Einschließlich 795,8 796,0 0,3 335,0 0,0 335,0

Einschließlich 797,2 797,7 0,5 10,7 0,0 10,7

SDDSC225 913,2 913,6 0,4 7,1 0,0 7,1

SDDSC229 37,1 38,8 1,8 2,3 0,0 2,3

SDDSC229 413,2 413,4 0,2 1,7 3,1 9,2

SDDSC229 430,3 432,8 2,6 0,8 0,5 2,0

SDDSC229 473,9 475,8 1,9 1,7 0,1 2,0

SDDSC229 481,0 483,8 2,8 2,7 0,6 4,3

Einschließlich 483,1 483,2 0,2 34,3 6,3 49,5

SDDSC229 489,0 502,2 13,2 6,8 0,4 7,9

Einschließlich 489,0 489,6 0,5 12,2 0,7 14,0

Einschließlich 491,7 493,9 2,2 14,2 0,7 15,9

Einschließlich 495,1 495,4 0,2 25,4 13,0 56,5

Einschließlich 498,7 498,8 0,1 261,0 0,7 262,6

SDDSC229 510,9 511,6 0,8 5,9 1,9 10,5

SDDSC229 523,1 531,7 8,6 5,2 1,3 8,2

Einschließlich 523,1 524,5 1,4 10,4 2,6 16,7

Einschließlich 526,7 528,0 1,3 17,3 3,3 25,1

Einschließlich 530,6 531,4 0,8 5,5 0,7 7,1

Tabelle 3: Alle hier aufgeführten Einzelanalysen aus SDDSC218, SDDSC221, SDDSC225, SDDSC229 und SDDSC236 mit Werten > 0,1 g/t AuEq. Einzelanalysen und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC218 372,1 373 0,9 0,15 0,003 0,16

SDDSC218 373 373,7 0,7 0,11 0,004 0,12

SDDSC218 374,8 375,25 0,45 0,25 0,004 0,26

SDDSC218 384 385 1 0,61 0,005 0,62

SDDSC218 385 386 1 0,55 0,05 0,67

SDDSC218 389,9 391 1,1 0,36 2,45 6,22

SDDSC218 392,3 392,55 0,25 0,73 0,2 1,21

SDDSC218 392,55 393,3 0,75 24,5 0,025 24,56

SDDSC218 393,3 394 0,7 0,31 0,013 0,34

SDDSC218 395 396 1 0,15 0,01 0,17

SDDSC218 397,2 397,6 0,4 0,15 0,044 0,26

SDDSC218 400 401 1 0,15 0,005 0,16

SDDSC218 401 402 1 0,26 0,006 0,27

SDDSC218 403 404 1 0,64 0,18 1,07

SDDSC218 404 405,1 1,1 0,21 0,02 0,26

SDDSC218 405,1 405,28 0,18 0,69 0,26 1,31

SDDSC218 405,28 406,2 0,92 0,32 0,022 0,37

SDDSC218 406,2 407,2 1 1,57 0,096 1,80

SDDSC218 407,2 408,2 1 1,69 0,04 1,79

SDDSC218 408,2 409,5 1,3 0,08 0,014 0,11

SDDSC218 409,5 410,35 0,85 1,1 0,38 2,01

SDDSC218 410,35 411 0,65 0,08 0,017 0,12

SDDSC218 411 412,05 1,05 0,94 0,08 1,13

SDDSC218 412,05 412,37 0,32 0,17 0,017 0,21

SDDSC218 414,33 414,85 0,52 0,2 0,01 0,22

SDDSC218 414,85 415,02 0,17 0,58 0,08 0,77

SDDSC218 415,02 415,26 0,24 0,87 0,54 2,16

SDDSC218 416,1 416,67 0,57 0,17 0,008 0,19

SDDSC218 416,67 416,88 0,21 0,79 0,025 0,85

SDDSC218 421,27 422,47 1,2 0,11 0,005 0,12

SDDSC218 425,69 426 0,31 0,18 0,007 0,20

SDDSC218 426,71 427,13 0,42 0,46 0,094 0,68

SDDSC218 427,13 427,65 0,52 0,25 0,28 0,92

SDDSC218 427,65 428,36 0,71 0,1 0,029 0,17

SDDSC218 428,36 428,58 0,22 2,97 0,034 3,05

SDDSC218 428,58 428,81 0,23 1,03 0,053 1,16

SDDSC218 428,81 429,07 0,26 0,36 0,32 1,12

SDDSC218 429,07 429,35 0,28 1,18 0,3 1,90

SDDSC218 429,35 429,86 0,51 0,32 0,076 0,50

SDDSC218 429,86 430,74 0,88 0,16 0,021 0,21

SDDSC218 430,74 431,06 0,32 0,28 0,28 0,95

SDDSC218 431,06 431,42 0,36 0,05 0,044 0,16

SDDSC218 431,42 432,7 1,28 0,05 0,09 0,27

SDDSC218 433,19 433,56 0,37 1,05 0,48 2,20

SDDSC218 433,56 433,88 0,32 1,13 1,16 3,90

SDDSC218 433,88 434,2 0,32 0,25 0,18 0,68

SDDSC218 434,2 434,67 0,47 0,64 1,16 3,41

SDDSC218 435,47 435,6 0,13 0,46 0,23 1,01

SDDSC218 435,6 435,87 0,27 0,8 0,36 1,66

SDDSC218 435,87 437 1,13 0,38 0,04 0,48

SDDSC218 437 437,47 0,47 3,65 0,04 3,75

SDDSC218 437,47 438,22 0,75 0,19 0,017 0,23

SDDSC218 439,5 440,57 1,07 0,35 0,017 0,39

SDDSC218 440,57 440,71 0,14 19,6 3,94 29,02

SDDSC218 440,71 441,6 0,89 0,53 0,016 0,57

SDDSC218 441,6 442,35 0,75 0,16 0,007 0,18

SDDSC218 445,37 445,83 0,46 16,9 1,3 20,01

SDDSC218 445,83 445,97 0,14 0,58 0,73 2,32

SDDSC218 445,97 446,37 0,4 0,63 0,1 0,87

SDDSC218 446,37 447,06 0,69 0,65 0,043 0,75

SDDSC218 447,06 447,67 0,61 1,24 0,4 2,20

SDDSC218 447,67 447,87 0,2 0,7 0,034 0,78

SDDSC218 447,87 448,05 0,18 0,52 2,94 7,55

SDDSC218 448,05 449,3 1,25 0,16 0,066 0,32

SDDSC218 450 450,88 0,88 0,13 0,008 0,15

SDDSC218 450,88 451 0,12 0,68 0,007 0,70

SDDSC218 451,99 452,77 0,78 0,33 0,06 0,47

SDDSC218 452,77 453,04 0,27 2,39 0,98 4,73

SDDSC218 453,04 453,51 0,47 1,62 0,086 1,83

SDDSC218 453,51 454,8 1,29 0,25 0,054 0,38

SDDSC218 460,85 461,18 0,33 19,3 0,026 19,36

SDDSC218 461,18 461,28 0,1 1,31 0,27 1,96

SDDSC218 461,28 461,86 0,58 0,24 0,033 0,32

SDDSC218 461,86 462 0,14 0,59 0,013 0,62

SDDSC218 462,63 462,83 0,2 0,33 0,099 0,57

SDDSC218 463,56 464,49 0,93 7,92 0,032 8,00

SDDSC218 465,08 465,59 0,51 0,27 0,38 1,18

SDDSC218 465,59 466,05 0,46 0,11 0,016 0,15

SDDSC218 466,05 466,59 0,54 0,03 0,042 0,13

SDDSC218 466,59 467,03 0,44 2,15 0,22 2,68

SDDSC218 469,07 469,9 0,83 0,28 0,01 0,30

SDDSC218 469,9 470 0,1 9,27 0,4 10,23

SDDSC218 470 470,57 0,57 0,68 0,31 1,42

SDDSC218 470,57 471,81 1,24 0,49 0,082 0,69

SDDSC218 471,81 472,25 0,44 0,5 0,42 1,50

SDDSC218 472,25 472,35 0,1 7,29 25,6 68,47

SDDSC218 475,03 475,29 0,26 2,03 0,25 2,63

SDDSC218 475,29 475,68 0,39 1,57 0,49 2,74

SDDSC218 476,86 477,06 0,2 0,46 0,054 0,59

SDDSC218 477,06 477,75 0,69 0,13 0,019 0,18

SDDSC218 477,75 478,84 1,09 4,07 0,44 5,12

SDDSC218 478,84 478,96 0,12 48,8 1,15 51,55

SDDSC218 478,96 479,71 0,75 1,08 0,51 2,30

SDDSC218 479,71 480,03 0,32 3,28 0,63 4,79

SDDSC218 480,03 480,38 0,35 4,12 0,86 6,18

SDDSC218 480,38 480,95 0,57 2,08 1,05 4,59

SDDSC218 480,95 481,47 0,52 0,48 0,41 1,46

SDDSC218 481,47 481,76 0,29 2,43 1,23 5,37

SDDSC218 481,76 481,96 0,2 0,84 0,62 2,32

SDDSC218 481,96 482,82 0,86 2,09 0,084 2,29

SDDSC218 483,16 483,34 0,18 0,85 1,27 3,89

SDDSC218 483,34 484,33 0,99 0,38 0,059 0,52

SDDSC218 484,33 485,33 1 1,45 0,27 2,10

SDDSC218 485,33 485,63 0,3 3,18 0,87 5,26

SDDSC218 485,63 485,94 0,31 1,98 1,06 4,51

SDDSC218 485,94 486,44 0,5 1,6 0,4 2,56

SDDSC218 486,44 486,54 0,1 44 0,76 45,82

SDDSC218 486,54 486,78 0,24 0,26 3,71 9,13

SDDSC218 487 487,2 0,2 32,6 23,8 89,48

SDDSC218 487,2 487,52 0,32 4,47 4,48 15,18

SDDSC218 487,52 487,85 0,33 0,58 0,38 1,49

SDDSC218 487,85 488,05 0,2 0,85 0,81 2,79

SDDSC218 488,05 488,44 0,39 0,51 0,17 0,92

SDDSC218 488,44 488,57 0,13 12,8 11,2 39,57

SDDSC218 488,57 489,12 0,55 0,09 0,033 0,17

SDDSC218 489,12 489,69 0,57 0,3 0,079 0,49

SDDSC218 489,69 489,92 0,23 0,75 0,15 1,11

SDDSC218 489,92 490,04 0,12 124 15 159,85

SDDSC218 490,04 490,66 0,62 0,29 0,11 0,55

SDDSC218 490,66 490,76 0,1 1,22 0,13 1,53

SDDSC218 490,76 490,99 0,23 0,09 0,017 0,13

SDDSC218 490,99 491,64 0,65 0,11 0,02 0,16

SDDSC218 494,11 494,73 0,62 0,13 0,017 0,17

SDDSC218 494,73 494,83 0,1 0,19 0,066 0,35

SDDSC218 494,83 495,92 1,09 0,37 0,024 0,43

SDDSC218 495,92 496,3 0,38 29,5 1,61 33,35

SDDSC218 496,3 496,65 0,35 20,8 53,5 148,67

SDDSC218 496,65 497,06 0,41 96,7 0,47 97,82

SDDSC218 497,06 497,39 0,33 6,21 0,026 6,27

SDDSC218 497,39 498,12 0,73 1,14 0,014 1,17

SDDSC218 500,46 500,74 0,28 2,86 0,83 4,84

SDDSC218 500,74 501,1 0,36 3,03 0,53 4,30

SDDSC218 501,1 502 0,9 0,13 0,022 0,18

SDDSC218 503 503,26 0,26 0,41 0,061 0,56

SDDSC218 503,26 503,41 0,15 1,17 0,054 1,30

SDDSC218 503,41 504,23 0,82 0,22 0,025 0,28

SDDSC218 504,23 504,6 0,37 2,9 0,82 4,86

SDDSC218 504,6 505 0,4 8,67 1,1 11,30

SDDSC218 505 505,34 0,34 1,39 0,76 3,21

SDDSC218 505,34 506,3 0,96 0,46 0,088 0,67

SDDSC218 506,3 507,26 0,96 0,19 0,26 0,81

SDDSC218 507,26 507,51 0,25 2,23 2,1 7,25

SDDSC218 507,51 508,29 0,78 1,44 2,17 6,63

SDDSC218 508,29 508,87 0,58 0,5 0,053 0,63

SDDSC218 508,87 509,26 0,39 2,12 0,37 3,00

SDDSC218 509,26 509,88 0,62 0,46 0,037 0,55

SDDSC218 509,88 510,51 0,63 0,28 0,039 0,37

SDDSC218 510,51 511,42 0,91 0,15 0,045 0,26

SDDSC218 511,42 512,22 0,8 0,32 0,021 0,37

SDDSC218 512,22 512,7 0,48 0,14 0,049 0,26

SDDSC218 512,7 513 0,3 1,41 0,22 1,94

SDDSC218 513 513,85 0,85 0,14 0,026 0,20

SDDSC218 513,85 514,62 0,77 0,23 0,035 0,31

SDDSC218 514,62 515,56 0,94 0,04 0,028 0,11

SDDSC218 515,56 516,22 0,66 0,09 0,018 0,13

SDDSC218 516,51 516,94 0,43 0,23 0,06 0,37

SDDSC218 516,94 517,11 0,17 0,47 0,049 0,59

SDDSC218 517,11 517,41 0,3 0,27 0,015 0,31

SDDSC218 517,41 518 0,59 0,09 0,012 0,12

SDDSC218 520,79 520,92 0,13 0,34 0,029 0,41

SDDSC218 526,1 526,66 0,56 8,31 0,016 8,35

SDDSC218 528,41 529,5 1,09 0,15 0,026 0,21

SDDSC218 529,5 530,65 1,15 0,49 0,024 0,55

SDDSC218 530,65 531 0,35 0,17 0,015 0,21

SDDSC218 533,4 533,87 0,47 0,24 0,012 0,27

SDDSC218 533,87 534,12 0,25 1,58 0,026 1,64

SDDSC218 534,12 535,4 1,28 0,12 0,016 0,16

SDDSC218 535,4 536,4 1 0,33 0,019 0,38

SDDSC218 536,4 537 0,6 0,07 0,021 0,12

SDDSC218 537 537,15 0,15 0,73 0,03 0,80

SDDSC218 537,15 537,42 0,27 34,6 0,97 36,92

SDDSC218 537,42 537,6 0,18 0,75 0,086 0,96

SDDSC218 537,6 537,7 0,1 1,56 0,048 1,67

SDDSC218 537,9 538,61 0,71 1,61 0,061 1,76

SDDSC218 538,61 538,83 0,22 0,66 0,25 1,26

SDDSC218 538,83 538,96 0,13 1,88 0,67 3,48

SDDSC218 538,96 539,17 0,21 186 0,33 186,79

SDDSC218 539,17 539,55 0,38 0,4 0,064 0,55

SDDSC218 539,55 539,65 0,1 51 0,32 51,76

SDDSC218 539,65 540,13 0,48 0,03 0,069 0,19

SDDSC218 540,13 540,23 0,1 2,33 0,15 2,69

SDDSC218 540,23 541,18 0,95 0,08 0,024 0,14

SDDSC218 541,18 541,4 0,22 1.290 0,67 1.291,60

SDDSC218 541,4 541,77 0,37 0,21 0,049 0,33

SDDSC218 541,77 542,34 0,57 1,17 0,29 1,86

SDDSC218 542,34 542,5 0,16 1,13 0,087 1,34

SDDSC218 542,5 543,19 0,69 0,72 0,059 0,86

SDDSC218 543,19 543,42 0,23 1,11 0,097 1,34

SDDSC218 543,42 543,79 0,37 8,23 0,28 8,90

SDDSC218 543,79 544,4 0,61 0,52 0,088 0,73

SDDSC218 544,4 544,71 0,31 13,2 0,18 13,63

SDDSC218 548,5 548,87 0,37 0,09 0,056 0,22

SDDSC218 549,6 549,88 0,28 1,28 0,36 2,14

SDDSC218 549,88 550,42 0,54 0,6 0,11 0,86

SDDSC218 550,42 550,88 0,46 0,11 0,028 0,18

SDDSC218 550,88 551,3 0,42 1,14 0,018 1,18

SDDSC218 551,3 551,87 0,57 0,84 0,19 1,29

SDDSC218 551,87 552,17 0,3 1,72 0,77 3,56

SDDSC218 552,17 552,45 0,28 0,79 0,27 1,44

SDDSC218 552,45 553,7 1,25 0,24 0,17 0,65

SDDSC218 553,7 554,81 1,11 0,12 0,005 0,13

SDDSC218 554,81 555,22 0,41 0,16 0,018 0,20

SDDSC218 555,22 555,48 0,26 0,52 0,32 1,28

SDDSC218 555,48 556,35 0,87 0,16 0,021 0,21

SDDSC218 556,35 556,95 0,6 6,29 0,024 6,35

SDDSC218 556,95 557,41 0,46 0,42 0,25 1,02

SDDSC218 564,91 565,04 0,13 0,16 1,81 4,49

SDDSC218 565,04 565,83 0,79 0,06 0,085 0,26

SDDSC218 565,83 566,6 0,77 0,21 0,037 0,30

SDDSC218 571,62 571,99 0,37 0,47 0,03 0,54

SDDSC218 571,99 572,39 0,4 0,49 0,14 0,82

SDDSC218 572,39 572,62 0,23 0,58 0,056 0,71

SDDSC218 572,62 572,9 0,28 0,16 0,019 0,21

SDDSC218 574,74 575,28 0,54 2,36 0,14 2,69

SDDSC218 575,28 575,6 0,32 0,88 0,21 1,38

SDDSC218 575,6 575,79 0,19 0,78 0,02 0,83

SDDSC218 575,79 576,13 0,34 0,75 0,099 0,99

SDDSC218 576,13 576,9 0,77 1,91 0,062 2,06

SDDSC218 576,9 577,14 0,24 0,41 0,027 0,47

SDDSC218 577,14 577,7 0,56 0,53 0,022 0,58

SDDSC218 577,7 578,18 0,48 0,18 0,01 0,20

SDDSC218 578,18 579,06 0,88 0,13 0,012 0,16

SDDSC218 587,73 588,56 0,83 0,09 0,006 0,11

SDDSC218 591,47 592,55 1,08 2,1 0,32 2,86

SDDSC218 592,55 592,81 0,26 1,27 0,36 2,13

SDDSC218 592,81 593,16 0,35 1,81 1,45 5,28

SDDSC218 593,99 594,81 0,82 0,21 0,008 0,23

SDDSC218 594,81 595,82 1,01 0,41 0,047 0,52

SDDSC218 595,82 595,92 0,1 1,02 0,022 1,07

SDDSC218 598,32 598,78 0,46 0,75 0,4 1,71

SDDSC218 598,78 599,41 0,63 0,44 0,2 0,92

SDDSC218 599,41 600,24 0,83 1,09 0,061 1,24

SDDSC218 600,93 601,54 0,61 0,34 0,071 0,51

SDDSC218 609,6 610,9 1,3 0,07 0,024 0,13

SDDSC218 613,5 614,8 1,3 0,24 0,059 0,38

SDDSC218 617,37 618,32 0,95 0,78 0,19 1,23

SDDSC218 618,32 619 0,68 0,4 0,055 0,53

SDDSC218 620 620,92 0,92 0,1 0,01 0,12

SDDSC218 620,92 621,3 0,38 33 0,018 33,04

SDDSC218 625,59 625,95 0,36 0,96 0,54 2,25

SDDSC218 627,68 628,23 0,55 0,37 0,009 0,39

SDDSC218 628,83 629,49 0,66 0,14 0,017 0,18

SDDSC218 630,74 630,93 0,19 0,67 0,01 0,69

SDDSC218 630,93 632,2 1,27 0,19 0,003 0,20

SDDSC218 632,2 633,44 1,24 0,19 0,004 0,20

SDDSC218 633,44 633,65 0,21 1,53 0,44 2,58

SDDSC218 633,65 634,18 0,53 0,73 0,13 1,04

SDDSC218 634,18 634,7 0,52 0,63 0,078 0,82

SDDSC218 634,7 635,54 0,84 0,13 0,012 0,16

SDDSC218 635,54 636,32 0,78 0,23 0,14 0,56

SDDSC218 638,53 638,78 0,25 0,3 0,12 0,59

SDDSC218 638,78 639,23 0,45 0,21 0,019 0,26

SDDSC218 640,77 640,88 0,11 0,07 0,036 0,16

SDDSC218 646,08 646,48 0,4 4,63 0,3 5,35

SDDSC218 646,48 646,86 0,38 1,14 2,16 6,30

SDDSC218 646,86 647,86 1 0,12 2,42 5,90

SDDSC218 647,86 648,28 0,42 0,6 0,32 1,36

SDDSC218 648,28 648,7 0,42 0,2 0,24 0,77

SDDSC218 648,7 649,58 0,88 0,88 0,29 1,57

SDDSC218 649,58 649,73 0,15 0,62 0,54 1,91

SDDSC218 649,73 649,87 0,14 0,45 0,53 1,72

SDDSC218 649,87 650,85 0,98 0,54 0,16 0,92

SDDSC218 650,85 651,78 0,93 0,35 0,33 1,14

SDDSC218 651,78 652,15 0,37 0,2 0 0,20

SDDSC218 652,15 652,72 0,57 0,98 0,85 3,01

SDDSC218 653,97 654,3 0,33 219 0,42 220,00

SDDSC218 654,3 655,05 0,75 0,26 0,12 0,55

SDDSC218 655,05 655,76 0,71 0,6 0,68 2,23

SDDSC218 655,76 656,26 0,5 0,14 0,19 0,59

SDDSC218 657,52 657,69 0,17 0,05 0,08 0,24

SDDSC218 658,96 659,22 0,26 0,42 0,27 1,07

SDDSC218 659,22 659,43 0,21 0,47 0,29 1,16

SDDSC218 659,98 661,07 1,09 5,98 0,097 6,21

SDDSC218 662,67 663,05 0,38 0,29 0,031 0,36

SDDSC218 664,04 664,45 0,41 0,55 0,007 0,57

SDDSC218 664,71 664,97 0,26 0,73 0,62 2,21

SDDSC218 664,97 665,3 0,33 2,47 0,24 3,04

SDDSC218 665,3 666,1 0,8 0,09 0,005 0,10

SDDSC218 672,54 672,79 0,25 2,17 0,024 2,23

SDDSC218 678,07 678,2 0,13 0,03 1,11 2,68

SDDSC218 680,75 681,46 0,71 0,55 0,033 0,63

SDDSC218 681,46 681,84 0,38 0,23 0,014 0,26

SDDSC218 683 683,7 0,7 0,4 0,027 0,46

SDDSC218 683,7 684 0,3 2,21 0,027 2,27

SDDSC218 684 685 1 0,15 0,017 0,19

SDDSC218 692 693 1 0,05 0,03 0,12

SDDSC218 704,4 705,3 0,9 6,45 0,05 6,57

SDDSC218 705,3 705,7 0,4 0,21 0,037 0,30

SDDSC218 705,8 706,3 0,5 5,09 0,016 5,13

SDDSC218 707,4 708,17 0,77 0,92 0,013 0,95

SDDSC218 711,45 712,3 0,85 0,1 0,015 0,14

SDDSC218 712,3 712,9 0,6 1,7 0,079 1,89

SDDSC218 712,9 713,8 0,9 0,42 0,012 0,45

SDDSC218 713,8 714,8 1 0,25 0,005 0,26

SDDSC218 715,45 716,05 0,6 0,08 0,015 0,12

SDDSC218 716,05 716,9 0,85 0,23 0,032 0,31

SDDSC218 716,9 717,4 0,5 0,89 0,071 1,06

SDDSC218 717,4 718,1 0,7 0,15 0,017 0,19

SDDSC218 720,08 720,51 0,43 0,54 0,003 0,55

SDDSC218 720,51 721,41 0,9 0,08 0,013 0,11

SDDSC218 721,41 721,99 0,58 0,73 0,14 1,06

SDDSC218 721,99 722,6 0,61 0,11 0,048 0,22

SDDSC218 722,6 722,94 0,34 2,27 0,56 3,61

SDDSC218 722,94 723,39 0,45 5,3 0,26 5,92

SDDSC218 723,39 723,55 0,16 0,29 0,018 0,33

SDDSC218 723,55 723,65 0,1 44 0,013 44,03

SDDSC218 723,65 723,95 0,3 0,11 0,019 0,16

SDDSC218 723,95 724,45 0,5 0,37 0,018 0,41

SDDSC218 724,45 724,91 0,46 0,21 0,017 0,25

SDDSC218 724,91 725,62 0,71 0,13 0,014 0,16

SDDSC218 726,67 727,21 0,54 1,8 0,76 3,62

SDDSC218 732,77 733,78 1,01 0,12 0,01 0,14

SDDSC218 733,78 734,44 0,66 0,21 0,008 0,23

SDDSC218 734,44 735,15 0,71 0,69 0,021 0,74

SDDSC218 735,15 735,42 0,27 45,8 11,3 72,81

SDDSC218 735,42 735,78 0,36 10,8 0,29 11,49

SDDSC218 735,78 735,98 0,2 0,12 0,017 0,16

SDDSC218 741,08 741,75 0,67 0,47 0,021 0,52

SDDSC218 743 743,71 0,71 1,25 0,002 1,25

SDDSC218 744,25 744,58 0,33 11,4 0,019 11,45

SDDSC218 744,58 744,92 0,34 14,8 0,005 14,81

SDDSC218 744,92 745,53 0,61 0,49 0,32 1,25

SDDSC218 745,53 745,89 0,36 0,08 0,052 0,20

SDDSC218 746,54 747 0,46 0,16 0,022 0,21

SDDSC218 747 747,67 0,67 0,23 0,044 0,34

SDDSC218 747,67 748,15 0,48 0,19 0,26 0,81

SDDSC218 748,15 749,06 0,91 0,13 0,006 0,15

SDDSC218 749,48 750 0,52 0,14 0,014 0,17

SDDSC218 751,56 752,26 0,7 0,26 0,049 0,38

SDDSC218 752,26 752,92 0,66 0,6 0,003 0,61

SDDSC218 752,92 753,3 0,38 0,23 0,002 0,24

SDDSC218 753,3 754 0,7 0,11 0,001 0,11

SDDSC218 756,11 756,68 0,57 0,19 0,002 0,20

SDDSC218 756,68 757,12 0,44 0,36 0,002 0,36

SDDSC218 757,12 757,73 0,61 0,88 8E-04 0,88

SDDSC218 757,73 757,95 0,22 0,56 0,002 0,56

SDDSC218 757,95 758,39 0,44 0,54 0,001 0,54

SDDSC218 758,39 758,96 0,57 0,49 0,003 0,50

SDDSC218 758,96 759,37 0,41 0,19 0,003 0,20

SDDSC218 759,37 760,03 0,66 0,26 0,002 0,26

SDDSC218 760,03 760,59 0,56 0,45 0,002 0,46

SDDSC218 760,59 760,94 0,35 1,18 0,007 1,20

SDDSC218 760,94 761,45 0,51 0,54 0,003 0,55

SDDSC218 761,45 761,77 0,32 0,1 0,002 0,11

SDDSC218 761,77 762,55 0,78 0,43 0,005 0,44

SDDSC218 762,55 763,22 0,67 0,23 0,041 0,33

SDDSC218 763,22 763,91 0,69 0,11 0,043 0,21

SDDSC218 763,91 764,08 0,17 0,22 0,33 1,01

SDDSC218 764,08 764,65 0,57 0,15 0,11 0,41

SDDSC218 764,65 765,34 0,69 2,71 0,28 3,38

SDDSC218 765,34 765,84 0,5 0,23 0,068 0,39

SDDSC218 765,84 766,05 0,21 1,12 0,033 1,20

SDDSC218 766,05 766,63 0,58 0,13 0,013 0,16

SDDSC218 766,63 767,74 1,11 0,07 0,021 0,12

SDDSC218 767,74 767,84 0,1 0,15 0,55 1,46

SDDSC218 767,84 768,62 0,78 0,14 0,051 0,26

SDDSC218 772,91 773,26 0,35 0,17 0,01 0,19

SDDSC218 774,5 775,75 1,25 0,17 0,008 0,19

SDDSC218 775,75 776,4 0,65 0,48 0,004 0,49

SDDSC218 776,4 776,56 0,16 0,5 0,015 0,54

SDDSC221 452,2 453,3 1,1 0,57 0,022 0,62

SDDSC221 453,3 454,27 0,97 0,46 0,033 0,54

SDDSC221 454,27 455,21 0,94 0,23 0,005 0,24

SDDSC221 456,15 457 0,85 0,37 0,01 0,39

SDDSC221 457 457,56 0,56 1,75 0,018 1,79

SDDSC221 457,56 458,09 0,53 0,85 0,15 1,21

SDDSC221 458,09 459,37 1,28 0,57 0,079 0,76

SDDSC221 459,37 460,1 0,73 1,04 0,058 1,18

SDDSC221 460,1 460,28 0,18 1,06 0,66 2,64

SDDSC221 460,28 460,94 0,66 4,19 2,65 10,52

SDDSC221 460,94 462,07 1,13 1,77 0,18 2,20

SDDSC221 462,07 463,37 1,3 0,17 0,012 0,20

SDDSC221 463,37 464,67 1,3 0,67 0,073 0,84

SDDSC221 464,67 465,97 1,3 0,06 0,054 0,19

SDDSC221 499,64 500,9 1,26 0,57 0,004 0,58

SDDSC221 510 511,3 1,3 0,2 0,018 0,24

SDDSC221 522,25 522,92 0,67 0,38 0,052 0,50

SDDSC221 527,44 527,63 0,19 2,23 0,49 3,40

SDDSC221 528,76 529,02 0,26 0,08 0,08 0,27

SDDSC221 529,86 530,08 0,22 0,44 1,49 4,00

SDDSC221 530,08 530,71 0,63 0,15 0,022 0,20

SDDSC221 531,45 531,68 0,23 0,29 0,023 0,34

SDDSC221 535,56 535,82 0,26 1,14 0,011 1,17

SDDSC221 535,82 536,19 0,37 0,87 0,012 0,90

SDDSC221 539,25 540,23 0,98 0,3 0,027 0,36

SDDSC221 544,22 544,68 0,46 0,48 0,032 0,56

SDDSC221 545,47 546,09 0,62 0,1 0,003 0,11

SDDSC221 555,91 556,2 0,29 0,43 0,003 0,44

SDDSC221 556,2 557,13 0,93 0,2 0,003 0,21

SDDSC221 557,13 558,12 0,99 0,93 0,033 1,01

SDDSC221 558,12 558,84 0,72 0,41 0,008 0,43

SDDSC221 559,58 560,4 0,82 0,21 0,023 0,26

SDDSC221 560,4 560,5 0,1 0,67 0,55 1,98

SDDSC221 562,98 563,74 0,76 0,13 0,06 0,27

SDDSC221 563,74 564,16 0,42 0,2 0,14 0,53

SDDSC221 564,16 564,75 0,59 0,11 0,083 0,31

SDDSC221 564,75 564,91 0,16 0,19 0,65 1,74

SDDSC221 564,91 565,97 1,06 0,03 0,038 0,12

SDDSC221 567,27 568,03 0,76 0,41 0,007 0,43

SDDSC221 568,03 568,51 0,48 6,57 0,02 6,62

SDDSC221 568,51 568,9 0,39 0,32 0,015 0,36

SDDSC221 568,9 569,27 0,37 0,03 0,034 0,11

SDDSC221 569,27 570,16 0,89 0,08 0,036 0,17

SDDSC221 585,94 586,37 0,43 1,66 0,63 3,17

SDDSC221 586,37 587,21 0,84 1,71 1,3 4,82

SDDSC221 587,21 588 0,79 0,15 0,061 0,30

SDDSC221 588 588,76 0,76 2,74 0,15 3,10

SDDSC221 589,42 589,87 0,45 0,16 0,021 0,21

SDDSC221 589,87 590,76 0,89 0,12 0,061 0,27

SDDSC221 590,76 590,88 0,12 1,05 0,29 1,74

SDDSC221 590,88 591,77 0,89 0,14 0,019 0,19

SDDSC221 591,77 591,99 0,22 0,33 1,37 3,60

SDDSC221 591,99 593 1,01 0,24 0,017 0,28

SDDSC221 597,84 599 1,16 0,91 0,008 0,93

SDDSC221 609,58 610,14 0,56 0,09 0,028 0,16

SDDSC221 610,14 610,4 0,26 0,86 0,042 0,96

SDDSC221 610,4 611,14 0,74 2,65 5,71 16,30

SDDSC221 611,14 612,18 1,04 4,69 0,61 6,15

SDDSC221 612,18 612,78 0,6 0,41 0,63 1,92

SDDSC221 612,78 613,49 0,71 0,36 0,25 0,96

SDDSC221 615,56 616,45 0,89 0,22 0,31 0,96

SDDSC221 616,45 617,66 1,21 0,45 0,18 0,88

SDDSC221 617,66 618,49 0,83 0,64 0,3 1,36

SDDSC221 618,49 619,12 0,63 1,1 0,33 1,89

SDDSC221 619,12 619,42 0,3 0,73 0,019 0,78

SDDSC221 619,42 620,05 0,63 0,1 0,014 0,13

SDDSC221 622,14 622,58 0,44 0,05 0,032 0,13

SDDSC221 622,58 622,7 0,12 0,36 1,11 3,01

SDDSC221 627,2 627,44 0,24 13,5 0,16 13,88

SDDSC221 629,84 630 0,16 5,12 0,06 5,26

SDDSC221 630,93 631,31 0,38 1,24 0,037 1,33

SDDSC221 631,31 631,87 0,56 1,35 0,16 1,7324

SDDSC221 639,56 639,9 0,34 0,76 0,046 0,86994

SDDSC221 643,93 644,04 0,11 0,37 0,028 0,43692

SDDSC221 646,55 647,11 0,56 0,09 0,02 0,1378

SDDSC221 649,26 649,67 0,41 0,69 0,01 0,713422

SDDSC221 651,3 651,82 0,52 0,1 0,22 0,6258

SDDSC221 651,82 652,09 0,27 0,07 0,059 0,21101

SDDSC221 652,09 653 0,91 <0,01 0,12 0,2768

SDDSC221 655,52 655,66 0,14 0,27 8,82 21,3498

SDDSC221 656,9 657,45 0,55 7,43 0,022 7,48258

SDDSC221 657,45 657,68 0,23 12,1 0,18 12,5302

SDDSC221 658,66 659,41 0,75 0,31 0,015 0,34585

SDDSC221 660,86 661,1 0,24 2,93 3,51 11,3189

SDDSC221 669,9 671,2 1,3 1,22 0,032 1,29648

SDDSC221 673,5 673,92 0,42 0,1 0,073 0,27447

SDDSC221 673,92 674,84 0,92 0,04 0,028 0,10692

SDDSC221 677,4 677,74 0,34 0,35 0,082 0,54598

SDDSC221 679,58 679,96 0,38 0,14 0,018 0,18302

SDDSC221 679,96 680,06 0,1 11,7 0,008 11,71864

SDDSC221 680,49 680,6 0,11 334 0,012 334,0287

SDDSC221 680,6 680,96 0,36 447 0,012 447,0287

SDDSC221 680,96 681,54 0,58 0,74 0,017 0,78063

SDDSC221 681,54 681,84 0,3 0,08 0,014 0,11346

SDDSC221 683,69 684,1 0,41 0,31 0,009 0,332466

SDDSC221 693,91 694,02 0,11 4,1 0,35 4,9365

SDDSC221 696,5 697,21 0,71 0,7 0,07 0,8673

SDDSC221 698,09 699,1 1,01 0,07 0,14 0,4046

SDDSC221 699,1 700,21 1,11 0,01 0,061 0,15579

SDDSC221 701,3 701,81 0,51 0,17 0,031 0,24409

SDDSC221 702,61 703,42 0,81 0,24 0,007 0,257447

SDDSC221 703,42 704,3 0,88 4,51 0,007 4,526969

SDDSC221 709,5 710,69 1,19 0,64 0,006 0,654101

SDDSC221 717,46 718,11 0,65 0,86 0,008 0,878642

SDDSC221 725,35 726,3 0,95 0,31 0,009 0,330554

SDDSC221 726,3 726,89 0,59 0,96 0,006 0,974579

SDDSC221 726,89 728,13 1,24 0,14 0,003 0,146931

SDDSC221 728,74 729,66 0,92 0,21 0,006 0,223623

SDDSC221 729,66 730,12 0,46 0,4 0,004 0,410277

SDDSC221 730,12 730,34 0,22 0,29 0,004 0,300277

SDDSC221 731,31 731,5 0,19 1 0,036 1,08604

SDDSC221 731,85 732,19 0,34 0,1 0,004 0,108843

SDDSC221 733,3 733,46 0,16 0,37 0,15 0,7285

SDDSC221 733,46 733,63 0,17 4,28 0,15 4,6385

SDDSC221 733,63 733,93 0,3 0,24 0,028 0,30692

SDDSC221 733,93 734,18 0,25 0,1 0,022 0,15258

SDDSC221 734,18 734,62 0,44 0,15 0,15 0,5085

SDDSC221 734,62 735,62 1 0,11 0,004 0,118843

SDDSC221 740,31 740,77 0,46 7,43 0,011 7,45629

SDDSC221 740,77 741,12 0,35 0,36 0,011 0,38629

SDDSC221 741,12 742,12 1 0,98 0,009 1,000554

SDDSC221 742,12 742,47 0,35 0,54 0,004 0,549321

SDDSC221 742,47 743,46 0,99 0,32 0,028 0,38692

SDDSC221 752,58 752,78 0,2 0,18 0,007 0,195535

SDDSC221 757,07 757,58 0,51 0,56 0,005 0,571233

SDDSC221 757,58 757,91 0,33 2,93 0,007 2,945535

SDDSC221 773,02 774 0,98 0,07 0,019 0,11541

SDDSC221 774 775 1 0,19 0,018 0,23302

SDDSC221 775 775,47 0,47 0,13 0,029 0,19931

SDDSC221 775,47 776 0,53 0,59 0,083 0,78837

SDDSC221 776 776,58 0,58 4,14 0,22 4,6658

SDDSC221 784,85 785,08 0,23 25,9 0,004 25,9098

SDDSC221 785,08 785,77 0,69 0,09 0,005 0,102667

SDDSC221 787,22 788,1 0,88 0,2 0,003 0,206931

SDDSC221 788,54 789,2 0,66 0,25 0,004 0,258604

SDDSC221 793,2 794,5 1,3 0,16 0,039 0,25321

SDDSC221 794,5 795,3 0,8 0,27 0,023 0,32497

SDDSC221 795,3 796 0,7 0,07 0,015 0,10585

SDDSC221 812,2 813 0,8 0,19 0,012 0,21868

SDDSC221 813 813,78 0,78 0,34 0,005 0,351233

SDDSC221 813,78 814,74 0,96 1,4 0,006 1,413145

SDDSC221 814,74 814,95 0,21 9,43 0,004 9,438604

SDDSC221 817,5 818,27 0,77 0,21 0,002 0,214302

SDDSC221 819,2 819,65 0,45 0,21 0,004 0,220516

SDDSC221 819,65 820,1 0,45 0,64 0,005 0,650755

SDDSC221 822,5 823,17 0,67 0,32 0,007 0,336252

SDDSC221 823,17 824 0,83 0,18 0,004 0,190277

SDDSC221 827,1 827,42 0,32 0,59 0,006 0,604818

SDDSC221 827,42 827,63 0,21 0,24 6E-04 0,241362

SDDSC221 827,63 828,75 1,12 0,22 0,004 0,229082

SDDSC221 828,75 828,91 0,16 53,6 0,002 53,60406

SDDSC221 828,91 829,8 0,89 0,91 0,003 0,917648

SDDSC221 829,8 830,39 0,59 0,16 0,004 0,168843

SDDSC221 830,39 830,76 0,37 0,51 0,003 0,515975

SDDSC221 830,76 831,56 0,8 0,36 0,003 0,366214

SDDSC221 834,25 834,79 0,54 0,24 0,004 0,249799

SDDSC221 834,79 835,3 0,51 0,12 0,003 0,128126

SDDSC221 841,76 842,65 0,89 2,95 0,004 2,960038

SDDSC221 845,88 846,1 0,22 0,28 0,006 0,294101

SDDSC221 852,69 853 0,31 0,22 0,008 0,238403

SDDSC221 853 853,64 0,64 0,14 0,002 0,145019

SDDSC221 853,64 853,94 0,3 0,52 0,004 0,528843

SDDSC221 853,94 854,09 0,15 0,15 0,002 0,154541

SDDSC221 854,09 855,32 1,23 0,31 0,003 0,31717

SDDSC221 855,32 855,65 0,33 0,16 0,002 0,165019

SDDSC221 855,65 856,47 0,82 0,22 0,002 0,225019

SDDSC221 857,64 858 0,36 0,16 0,002 0,164541

SDDSC221 859 860 1 0,23 0,002 0,235497

SDDSC221 860 860,93 0,93 0,36 0,004 0,368843

SDDSC221 860,93 862 1,07 0,34 0,005 0,352189

SDDSC221 862,63 863,43 0,8 0,17 0,002 0,175736

SDDSC221 863,43 864,51 1,08 0,14 0,002 0,144541

SDDSC221 869 870,14 1,14 0,1 0,001 0,103346

SDDSC225 525,12 526 0,88 0,98 0,007 0,995774

SDDSC225 553,62 553,89 0,27 0,4 0,014 0,43346

SDDSC225 553,89 554,32 0,43 0,06 0,034 0,14126

SDDSC225 554,32 554,72 0,4 0,16 0,3 0,877

SDDSC225 555,5 555,64 0,14 0,5 0,38 1,4082

SDDSC225 556,86 557,16 0,3 0,49 0,011 0,51629

SDDSC225 557,76 557,93 0,17 0,25 0,04 0,3456

SDDSC225 558,92 559,62 0,7 0,63 0,026 0,69214

SDDSC225 561,85 562,12 0,27 0,42 0,34 1,2326

SDDSC225 573,57 574,18 0,61 0,16 0,012 0,18868

SDDSC225 574,18 575,4 1,22 0,05 0,029 0,11931

SDDSC225 576,36 577,4 1,04 0,11 0,009 0,130554

SDDSC225 577,4 578,63 1,23 0,05 0,05 0,1695

SDDSC225 580,92 581,43 0,51 1,94 0,32 2,7048

SDDSC225 583,09 584,16 1,07 0,12 0,17 0,5263

SDDSC225 586,6 587,56 0,96 0,19 0,13 0,5007

SDDSC225 587,56 587,97 0,41 0,13 0,006 0,144818

SDDSC225 587,97 588,75 0,78 0,07 0,026 0,13214

SDDSC225 588,75 589,97 1,22 0,15 0,072 0,32208

SDDSC225 589,97 590,49 0,52 0,13 0,14 0,4646

SDDSC225 591,5 592,06 0,56 0,08 0,014 0,11346

SDDSC225 592,06 593,23 1,17 0,42 0,058 0,55862

SDDSC225 593,23 594,29 1,06 0,04 0,087 0,24793

SDDSC225 594,94 595,3 0,36 24,3 0,1 24,539

SDDSC225 597,32 597,78 0,46 0,1 0,061 0,24579

SDDSC225 597,78 598,04 0,26 0,4 0,072 0,57208

SDDSC225 598,83 599,85 1,02 0,17 0,073 0,34447

SDDSC225 599,85 600,09 0,24 0,59 2 5,37

SDDSC225 600,09 600,8 0,71 0,08 0,16 0,4624

SDDSC225 604,9 605,22 0,32 0,19 0,3 0,907

SDDSC225 609 609,31 0,31 1,57 0,99 3,9361

SDDSC225 609,6 610,19 0,59 0,64 0,52 1,8828

SDDSC225 610,19 610,66 0,47 2,09 0,81 4,0259

SDDSC225 610,66 611 0,34 0,61 0,14 0,9446

SDDSC225 611 611,41 0,41 0,29 0,15 0,6485

SDDSC225 611,41 611,64 0,23 0,31 0,71 2,0069

SDDSC225 612,77 613,05 0,28 0,33 0,021 0,38019

SDDSC225 613,05 614,29 1,24 0,08 0,023 0,13497

SDDSC225 620,15 620,37 0,22 0,18 0,017 0,22063

SDDSC225 627,06 627,25 0,19 0,9 0,97 3,2183

SDDSC225 631,69 632,77 1,08 0,2 0,012 0,22868

SDDSC225 632,77 633,27 0,5 1,01 0,83 2,9937

SDDSC225 633,27 633,89 0,62 0,09 0,031 0,16409

SDDSC225 634,51 634,95 0,44 0,31 0,018 0,35302

SDDSC225 634,95 636 1,05 0,33 0,005 0,34195

SDDSC225 640,08 640,22 0,14 0,2 0,013 0,23107

SDDSC225 645,12 645,31 0,19 0,2 1,75 4,3825

SDDSC225 645,31 645,42 0,11 0,75 2,08 5,7212

SDDSC225 654,72 655,08 0,36 0,22 0,016 0,25824

SDDSC225 655,43 656,02 0,59 0,43 0,21 0,9319

SDDSC225 656,02 656,27 0,25 0,28 0,042 0,38038

SDDSC225 656,27 656,69 0,42 1,16 0,014 1,19346

SDDSC225 660,69 661,01 0,32 0,9 0,024 0,95736

SDDSC225 661,01 662,08 1,07 0,37 0,018 0,41302

SDDSC225 662,08 662,27 0,19 0,16 0,014 0,19346

SDDSC225 662,27 663,12 0,85 512 0,3 512,717

SDDSC225 663,12 663,77 0,65 5,75 0,026 5,81214

SDDSC225 663,77 663,88 0,11 16,6 0,015 16,63585

SDDSC225 663,88 664,72 0,84 0,14 0,018 0,18302

SDDSC225 664,72 664,93 0,21 160 0,021 160,0502

SDDSC225 667,1 667,99 0,89 0,13 0,013 0,16107

SDDSC225 667,99 668,5 0,51 4,72 0,01 4,7439

SDDSC225 680,74 681,2 0,46 0,12 0,015 0,15585

SDDSC225 684,71 685,39 0,68 0,16 0,034 0,24126

SDDSC225 686,86 687,89 1,03 1,05 0,058 1,18862

SDDSC225 687,89 688,2 0,31 5,37 0,013 5,40107

SDDSC225 689,32 689,42 0,1 0,16 1,02 2,5978

SDDSC225 689,73 690,03 0,3 0,37 0,017 0,41063

SDDSC225 700,85 701,49 0,64 0,17 0,004 0,17956

SDDSC225 701,49 702,5 1,01 0,15 0,003 0,158126

SDDSC225 702,5 703,63 1,13 0,59 0,005 0,600994

SDDSC225 704,41 704,96 0,55 0,4 0,004 0,409321

SDDSC225 712,2 712,75 0,55 0,09 0,005 0,101472

SDDSC225 722,17 722,36 0,19 0,42 0,003 0,427887

SDDSC225 731,91 732,29 0,38 0,1 0,002 0,105736

SDDSC225 737,55 738 0,45 0,16 0,006 0,173145

SDDSC225 738,47 739,13 0,66 0,5 0,005 0,512189

SDDSC225 739,13 740,05 0,92 0,86 0,018 0,90302

SDDSC225 740,05 740,29 0,24 3,21 0,003 3,217887

SDDSC225 741,3 742 0,7 0,21 0,064 0,36296

SDDSC225 742 743 1 0,42 0,24 0,9936

SDDSC225 743 743,37 0,37 0,2 0,07 0,3673

SDDSC225 744 744,69 0,69 0,09 0,008 0,109837

SDDSC225 744,69 745,63 0,94 0,1 0,01 0,1239

SDDSC225 746,5 747,38 0,88 0,1 0,004 0,109321

SDDSC225 748,16 748,65 0,49 0,09 0,006 0,104818

SDDSC225 756,89 757,68 0,79 0,1 0,003 0,107887

SDDSC225 757,68 758,9 1,22 0,1 0,003 0,106692

SDDSC225 764,36 764,82 0,46 0,37 0,004 0,380277

SDDSC225 769,76 770,2 0,44 0,3 0,31 1,0409

SDDSC225 770,2 770,51 0,31 0,16 0,022 0,21258

SDDSC225 770,51 771 0,49 0,08 0,008 0,100076

SDDSC225 776,39 776,87 0,48 0,08 0,018 0,12302

SDDSC225 776,87 777,65 0,78 0,22 0,003 0,228126

SDDSC225 777,65 778,57 0,92 0,31 0,002 0,315736

SDDSC225 778,57 779,29 0,72 0,12 0,004 0,129082

SDDSC225 793,78 794,14 0,36 106 0,009 106,0203

SDDSC225 794,14 794,54 0,4 0,28 0,012 0,30868

SDDSC225 794,54 795,35 0,81 0,15 0,018 0,19302

SDDSC225 795,35 795,78 0,43 1,1 0,016 1,13824

SDDSC225 795,78 796,03 0,25 335 0,013 335,0311

SDDSC225 796,03 796,21 0,18 1,57 0,012 1,59868

SDDSC225 796,21 796,44 0,23 0,66 0,006 0,674101

SDDSC225 796,44 796,82 0,38 0,41 0,007 0,42673

SDDSC225 796,82 797,18 0,36 0,53 0,006 0,545296

SDDSC225 797,18 797,7 0,52 10,7 0,014 10,73346

SDDSC225 797,7 798,13 0,43 0,49 0,005 0,502667

SDDSC225 799,36 799,8 0,44 0,22 0,034 0,30126

SDDSC225 799,8 800,82 1,02 0,33 0,005 0,341233

SDDSC225 800,82 801,56 0,74 0,26 0,005 0,271233

SDDSC225 801,56 801,84 0,28 0,52 0,009 0,540315

SDDSC225 801,84 802,61 0,77 0,16 0,006 0,174818

SDDSC225 804 805,05 1,05 0,16 0,011 0,18629

SDDSC225 805,05 805,53 0,48 0,13 0,005 0,142428

SDDSC225 805,53 806,46 0,93 0,13 0,005 0,140994

SDDSC225 818,39 818,72 0,33 0,24 0,047 0,35233

SDDSC225 818,72 819,03 0,31 0,1 0,035 0,18365

SDDSC225 819,03 819,77 0,74 0,28 0,005 0,29195

SDDSC225 819,97 820,7 0,73 0,18 0,004 0,190516

SDDSC225 820,7 821,78 1,08 0,14 0,005 0,152906

SDDSC225 829 829,72 0,72 0,18 0,003 0,186931

SDDSC225 829,72 830,05 0,33 1,03 0,004 1,040516

SDDSC225 830,05 831 0,95 0,25 0,017 0,29063

SDDSC225 833,1 834,14 1,04 0,17 0,004 0,179799

SDDSC225 834,14 835,12 0,98 0,13 0,007 0,147447

SDDSC225 838,19 839 0,81 0,14 0,005 0,152189

SDDSC225 839 839,23 0,23 0,27 0,002 0,274302

SDDSC225 839,23 839,65 0,42 0,59 0,002 0,594063

SDDSC225 841 842,11 1,11 0,14 0,003 0,147648

SDDSC225 843,25 844 0,75 0,14 0,003 0,14717

SDDSC225 845,46 846,09 0,63 0,12 0,003 0,125975

SDDSC225 849,26 849,71 0,45 0,15 0,063 0,30057

SDDSC225 849,71 850,27 0,56 0,06 0,034 0,14126

SDDSC225 850,27 850,89 0,62 0,18 0,05 0,2995

SDDSC225 850,89 851,82 0,93 0,1 0,019 0,14541

SDDSC225 851,82 852,35 0,53 0,24 0,018 0,28302

SDDSC225 852,35 852,75 0,4 0,11 0,005 0,122667

SDDSC225 853,52 854,15 0,63 0,12 0,004 0,128843

SDDSC225 854,93 855,74 0,81 0,2 0,006 0,213862

SDDSC225 862,3 863,05 0,75 0,05 0,026 0,11214

SDDSC225 863,36 863,92 0,56 0,19 0,002 0,195497

SDDSC225 863,92 864,24 0,32 0,46 0,001 0,463107

SDDSC225 864,24 864,67 0,43 0,21 0,002 0,215258

SDDSC225 864,67 864,84 0,17 0,19 0,003 0,19717

SDDSC225 864,84 865,25 0,41 0,26 0,005 0,272667

SDDSC225 865,25 865,42 0,17 0,86 0,01 0,8839

SDDSC225 866,77 867,17 0,4 0,11 0,002 0,115497

SDDSC225 868,8 869,54 0,74 0,18 0,003 0,187648

SDDSC225 874,59 875,05 0,46 0,87 0,005 0,882906

SDDSC225 876,44 877,44 1 0,14 0,003 0,145975

SDDSC225 877,44 877,87 0,43 0,14 0,006 0,153623

SDDSC225 877,87 878,2 0,33 0,83 0,003 0,836931

SDDSC225 890,45 891,27 0,82 0,14 0,002 0,145736

SDDSC225 892,45 892,64 0,19 1,26 0,002 1,264541

SDDSC225 893,44 893,6 0,16 0,71 0,002 0,71478

SDDSC225 893,6 894,27 0,67 0,46 0,002 0,464302

SDDSC225 894,27 894,71 0,44 0,56 0,004 0,568604

SDDSC225 896,7 897,49 0,79 0,14 0,002 0,145258

SDDSC225 898,62 899,84 1,22 0,1 0,003 0,108126

SDDSC225 900,14 901,14 1 0,15 0,003 0,155975

SDDSC225 901,14 902,14 1 0,19 0,002 0,194541

SDDSC225 907,91 909,08 1,17 0,81 0,004 0,818365

SDDSC225 913,24 913,6 0,36 7,12 0,009 7,140793

SDDSC225 913,6 914 0,4 0,23 0,01 0,253661

SDDSC225 914 914,96 0,96 0,31 0,017 0,35063

SDDSC225 927 927,37 0,37 0,21 0,005 0,222428

SDDSC225 927,37 928,48 1,11 0,15 0,005 0,161711

SDDSC225 929,06 930,04 0,98 0,33 0,005 0,34195

SDDSC225 930,04 931,2 1,16 0,2 0,003 0,206692

SDDSC225 932 932,32 0,32 2,07 0,005 2,082428

SDDSC225 932,32 932,87 0,55 2,14 0,002 2,144302

SDDSC225 934,57 935,26 0,69 0,24 0,002 0,243585

SDDSC225 935,26 935,8 0,54 3,23 0,003 3,237648

SDDSC225 935,8 936,2 0,4 0,24 0,003 0,246453

SDDSC225 936,2 936,49 0,29 0,83 0,004 0,839321

SDDSC225 936,49 936,97 0,48 0,21 0,003 0,215975

SDDSC225 936,97 937,4 0,43 0,65 0,002 0,654541

SDDSC225 937,4 938,52 1,12 0,14 0,002 0,14478

SDDSC225 938,52 938,82 0,3 0,22 0,001 0,223107

SDDSC225 938,82 939,34 0,52 0,14 0,002 0,145736

SDDSC225 939,34 939,99 0,65 0,14 0,006 0,154101

SDDSC225 941,85 942,36 0,51 0,25 0,002 0,254063

SDDSC225 942,36 943,64 1,28 0,11 0,002 0,113824

SDDSC225 943,64 944,44 0,8 0,5 0,002 0,504302

SDDSC229 37,07 37,84 0,77 2,26 0,002 2,26478

SDDSC229 37,84 38,84 1 2,29 0,004 2,300038

SDDSC229 40,08 41,25 1,17 0,11 0,002 0,115497

SDDSC229 409,82 410,16 0,34 0,75 0,04 0,8456

SDDSC229 410,16 410,68 0,52 0,79 0,012 0,81868

SDDSC229 410,68 411,1 0,42 0,71 0,002 0,715258

SDDSC229 411,1 411,63 0,53 0,9 0,003 0,907648

SDDSC229 411,63 412,16 0,53 0,95 0,005 0,960755

SDDSC229 412,16 412,39 0,23 0,42 0,004 0,429082

SDDSC229 412,39 413,18 0,79 0,12 0,017 0,16063

SDDSC229 413,18 413,4 0,22 1,73 3,11 9,1629

SDDSC229 413,4 414,09 0,69 0,1 0,024 0,15736

SDDSC229 414,09 415,04 0,95 0,08 0,009 0,100315

SDDSC229 417,95 418,97 1,02 0,1 0,006 0,114101

SDDSC229 427,28 427,48 0,2 0,12 0,006 0,134101

SDDSC229 429,75 430,25 0,5 0,08 0,011 0,10629

SDDSC229 430,25 430,45 0,2 1,72 0,48 2,8672

SDDSC229 430,45 430,75 0,3 0,84 0,62 2,3218

SDDSC229 430,75 430,93 0,18 1,1 0,88 3,2032

SDDSC229 430,93 432,03 1,1 0,83 0,57 2,1923

SDDSC229 432,03 432,82 0,79 0,6 0,17 1,0063

SDDSC229 432,82 433,57 0,75 0,41 0,011 0,43629

SDDSC229 433,57 433,91 0,34 0,32 0,009 0,342466

SDDSC229 433,91 434,58 0,67 0,14 0,012 0,16868

SDDSC229 435,82 436,31 0,49 0,11 0,007 0,126969

SDDSC229 436,31 436,94 0,63 0,16 0,006 0,173862

SDDSC229 436,94 437,58 0,64 0,22 0,01 0,242944

SDDSC229 437,58 438,26 0,68 0,11 0,008 0,12912

SDDSC229 439,48 440,02 0,54 0,06 0,018 0,10302

SDDSC229 444,07 444,64 0,57 0,05 0,027 0,11453

SDDSC229 444,64 444,84 0,2 0,23 0,012 0,25868

SDDSC229 444,84 446 1,16 0,09 0,007 0,105535

SDDSC229 446 446,52 0,52 0,16 0,01 0,1839

SDDSC229 446,52 447,38 0,86 0,56 0,026 0,62214

SDDSC229 447,38 448,1 0,72 0,35 0,01 0,3739

SDDSC229 452,53 452,77 0,24 1,12 0,13 1,4307

SDDSC229 452,77 453,2 0,43 0,1 0,006 0,113862

SDDSC229 454,09 455 0,91 0,12 0,005 0,132667

SDDSC229 455,68 455,99 0,31 1,23 0,16 1,6124

SDDSC229 455,99 457 1,01 0,2 0,028 0,26692

SDDSC229 457 458,06 1,06 0,09 0,007 0,106491

SDDSC229 463 464 1 0,04 0,033 0,11887

SDDSC229 464 464,34 0,34 0,45 0,044 0,55516

SDDSC229 464,34 465,24 0,9 0,06 0,06 0,2034

SDDSC229 466,11 466,79 0,68 0,4 0,034 0,48126

SDDSC229 466,79 467,81 1,02 0,16 0,024 0,21736

SDDSC229 467,81 468,51 0,7 0,87 0,034 0,95126

SDDSC229 468,51 469,57 1,06 0,47 0,087 0,67793

SDDSC229 469,57 470,35 0,78 0,21 0,029 0,27931

SDDSC229 470,35 471,42 1,07 0,31 0,056 0,44384

SDDSC229 471,42 471,71 0,29 0,96 0,094 1,18466

SDDSC229 471,71 472,25 0,54 0,32 0,029 0,38931

SDDSC229 472,25 473,03 0,78 0,32 0,086 0,52554

SDDSC229 473,03 473,91 0,88 0,43 0,046 0,53994

SDDSC229 473,91 474,29 0,38 5,18 0,28 5,8492

SDDSC229 474,29 474,8 0,51 0,83 0,21 1,3319

SDDSC229 474,8 475,43 0,63 0,12 0,026 0,18214

SDDSC229 475,43 475,79 0,36 2,04 0,078 2,22642

SDDSC229 475,79 476,27 0,48 0,1 0,017 0,14063

SDDSC229 476,27 477,3 1,03 0,54 0,089 0,75271

SDDSC229 477,3 478,48 1,18 0,12 0,027 0,18453

SDDSC229 479,47 480,17 0,7 0,09 0,006 0,10434

SDDSC229 481 481,89 0,89 0,57 0,26 1,1914

SDDSC229 481,89 482,7 0,81 0,74 0,15 1,0985

SDDSC229 482,7 483,07 0,37 1,31 0,85 3,3415

SDDSC229 483,07 483,24 0,17 34,3 6,34 49,4526

SDDSC229 483,24 483,67 0,43 0,22 0,013 0,25107

SDDSC229 483,67 483,77 0,1 0,76 0,16 1,1424

SDDSC229 483,77 484,27 0,5 0,47 0,12 0,7568

SDDSC229 484,27 484,94 0,67 0,19 0,24 0,7636

SDDSC229 485,69 486,09 0,4 0,19 0,13 0,5007

SDDSC229 488,19 489,03 0,84 0,08 0,036 0,16604

SDDSC229 489,03 489,56 0,53 12,2 0,74 13,9686

SDDSC229 489,56 489,97 0,41 0,81 0,22 1,3358

SDDSC229 489,97 490,76 0,79 2,6 0,094 2,82466

SDDSC229 490,76 491,39 0,63 1,2 0,022 1,25258

SDDSC229 491,39 491,67 0,28 3,69 0,021 3,74019

SDDSC229 491,67 492,35 0,68 6,5 0,021 6,55019

SDDSC229 492,35 492,54 0,19 1,19 2,04 6,0656

SDDSC229 492,54 492,67 0,13 189 0,059 189,141

SDDSC229 492,67 493,1 0,43 0,09 0,066 0,24774

SDDSC229 493,1 493,67 0,57 0,47 0,046 0,57994

SDDSC229 493,67 493,87 0,2 8,04 5,58 21,3762

SDDSC229 493,87 495,12 1,25 0,53 0,019 0,57541

SDDSC229 495,12 495,35 0,23 25,4 13 56,47

SDDSC229 495,35 495,7 0,35 1,35 0,04 1,4456

SDDSC229 495,7 496,7 1 2,59 0,02 2,6378

SDDSC229 496,7 497,99 1,29 0,33 0,034 0,41126

SDDSC229 497,99 498,65 0,66 0,24 0,066 0,39774

SDDSC229 498,65 498,77 0,12 261 0,68 262,6252

SDDSC229 498,77 499,21 0,44 0,54 0,21 1,0419

SDDSC229 499,76 500,64 0,88 0,02 0,047 0,13233

SDDSC229 500,64 501,2 0,56 0,4 0,068 0,56252

SDDSC229 501,2 501,36 0,16 27,9 0,95 30,1705

SDDSC229 501,36 501,97 0,61 2,02 0,033 2,09887

SDDSC229 501,97 502,2 0,23 3,18 0,37 4,0643

SDDSC229 502,2 503,11 0,91 0,29 0,016 0,32824

SDDSC229 503,11 504,17 1,06 0,22 0,01 0,243661

SDDSC229 504,17 504,94 0,77 0,13 0,011 0,15629

SDDSC229 504,94 505,95 1,01 0,43 0,014 0,46346

SDDSC229 505,95 506,88 0,93 0,13 0,015 0,16585

SDDSC229 510,88 511,53 0,65 4,71 1,03 7,1717

SDDSC229 511,53 511,63 0,1 13,8 7,72 32,2508

SDDSC229 512,85 514,13 1,28 0,22 0,15 0,5785

SDDSC229 514,13 514,87 0,74 0,3 0,29 0,9931

SDDSC229 514,87 515,82 0,95 0,2 0,048 0,31472

SDDSC229 515,82 516,78 0,96 0,09 0,015 0,12585

SDDSC229 516,78 518,08 1,3 0,41 0,044 0,51516

SDDSC229 518,08 519,06 0,98 0,27 0,024 0,32736

SDDSC229 519,06 519,19 0,13 6,36 0,065 6,51535

SDDSC229 519,19 519,84 0,65 0,53 0,21 1,0319

SDDSC229 519,84 520,91 1,07 0,16 0,061 0,30579

SDDSC229 520,91 521,7 0,79 0,09 0,062 0,23818

SDDSC229 522,78 523,11 0,33 0,1 0,01 0,123661

SDDSC229 523,11 523,24 0,13 15,9 2,51 21,8989

SDDSC229 523,24 523,35 0,11 48,7 5,93 62,8727

SDDSC229 523,35 523,53 0,18 0,5 0,83 2,4837

SDDSC229 523,53 524,38 0,85 4,11 1,57 7,8623

SDDSC229 524,38 524,49 0,11 31 10,4 55,856

SDDSC229 524,97 526 1,03 0,81 0,56 2,1484

SDDSC229 526 526,65 0,65 0,29 0,18 0,7202

SDDSC229 526,65 526,82 0,17 93,8 19,2 139,688

SDDSC229 526,82 527,48 0,66 7,54 0,44 8,5916

SDDSC229 527,48 527,98 0,5 4,12 1,56 7,8484

SDDSC229 527,98 528,91 0,93 0,52 0,71 2,2169

SDDSC229 528,91 529,23 0,32 0,37 1,04 2,8556

SDDSC229 529,23 529,73 0,5 0,07 0,017 0,11063

SDDSC229 529,73 529,95 0,22 1,31 0,75 3,1025

SDDSC229 529,95 530,57 0,62 0,64 0,45 1,7155

SDDSC229 530,57 531,4 0,83 5,45 0,69 7,0991

SDDSC229 531,4 531,73 0,33 1,14 0,78 3,0042

SDDSC229 531,73 532,8 1,07 0,79 0,071 0,95969

SDDSC229 533,22 534,26 1,04 0,08 0,009 0,101271

SDDSC229 534,26 535,04 0,78 0,09 0,005 0,100994

SDDSC229 535,04 536 0,96 0,1 0,005 0,112428

SDDSC229 537 538 1 0,11 0,008 0,128403

SDDSC229 538 539,04 1,04 0,42 0,019 0,46541

SDDSC236 201,91 203,1 1,19 0,32 0,002 0,324063

JORC-Tabelle 1

Abschnitt 1 Probenahmetechniken und Daten

Kriterien Erläuterung zum JORC-Code Kommentar

Probenahme-verfahren · Art und Qualität der Probenahme (z. B. Schnittkanäle, Zufallsproben oder spezifische, für die · Die Probenahme erfolgte an Bohrkernen (Halbkerne bei >90 % und Viertelkerne bei Kontrollproben),

untersuchten Mineralien geeignete, spezialisierte Messgeräte nach Industriestandard, wie z. B. Stichproben (Feldproben von in situ befindlichem Grundgestein und Findlingen; einschließlich

Bohrloch-Gammasonden oder tragbare RFA-Geräte usw.). Diese Beispiele sind nicht als Einschränkung der weit Doppelproben), Grabenproben (Gesteinssplitter, einschließlich Doppelproben) und Bodenproben

gefassten Bedeutung des Begriffs Probenahme zu (einschließlich

verstehen. Doppelproben).

· Es ist auf die Maßnahmen hinzuweisen, die zur Gewährleistung der Repräsentativität der Proben und der Die Standorte der Feldproben wurden mithilfe eines GPS-Geräts erfasst, in der Regel mit einer Genauigkeit

ordnungsgemäßen Kalibrierung der verwendeten Messgeräte oder -systeme ergriffen von bis zu 5 Metern. Die Standorte der Bohrlöcher und Gräben wurden mithilfe eines Differential-GPS auf <1

wurden. Meter genau

· Aspekte der Bestimmung der Mineralisierung, die für den öffentlichen Bericht von Bedeutung sind. bestätigt.

· In Fällen, in denen Arbeiten nach Branchenstandard durchgeführt wurden, wäre dies relativ einfach (z. Die Probenstandorte wurden zudem durch Eintragung der Positionen in die hochauflösenden Lidar-Karten

B. Es wurde Reverse-Circulation-Bohren eingesetzt, um 1-m-Proben zu entnehmen, von denen 3 kg verifiziert.

pulverisiert wurden, um eine 30-g-Probe für die Feuerprobe herzustellen). In anderen Fällen sind · Die Bohrkerne werden zum Zerschneiden markiert und mit einer automatisierten Diamantsäge, die von

möglicherweise ausführlichere Erläuterungen erforderlich, beispielsweise bei grobkörnigem Gold, das mit Mitarbeitern des Unternehmens in Kilmore bedient wird,

spezifischen Probenahmeproblemen verbunden ist. Ungewöhnliche Rohstoffe oder Mineralisierungsarten (z. B. zerschnitten.

Unterwasserknollen) können die Offenlegung detaillierter Informationen Die Proben werden an der Kernsäge verpackt und zur Analyse zum Bendigo On Site Laboratory transportiert.

rechtfertigen. Vor Ort werden die Proben mit einem Backenbrecher in Kombination mit einem Rotationsspalter zerkleinert,

und eine 1-kg-Probenportion wird zur Pulverisierung (LM5) und zur Analyse

entnommen.

· Für die Goldanalyse werden von erfahrenem Personal (das mit hochsulfid- und stibnitreichen Proben

vertraut ist) Standard-Feuerprobenverfahren an einer 25-g-Probe angewendet. Vor-Ort-Goldmethode mittels

Feuerprobe, Code

PE01S.

· Ein Sieb-Feuerprobeverfahren wird eingesetzt, um die Korngrößenverteilung des Goldes zu ermitteln, wenn

grobkörniges Gold erkennbar

ist.

· Zur Analyse der mit Königswasser aufgeschlossenen Pulpe auf weitere 12 Elemente wird ICP-OES eingesetzt

(Methode BM011), und Antimonwerte außerhalb des Messbereichs werden mittels Flammen-AAS gemessen (Methode

B050).

· Bodenproben wurden vor Ort gesiebt, und eine Probe mit einer Korngröße von 80 Mesh wurde verpackt und zu

den ALS Global-Labors in Brisbane transportiert, um dort eine Goldanalyse im extrem niedrigen

Konzentrationsbereich an 50-g-Proben nach der Methode ST44 (unter Verwendung von Königswasser und ICP-MS)

durchzuführen.

· Stichproben und Gesteinsbruchstücke werden in der Regel an On Site Laboratories zur Standard-Feuerprobe

und zur 12-Element-ICP-OES-Analyse, wie oben beschrieben,

übermittelt.

Bohr-techniken · Bohrverfahren (z. B. Kernbohrung, Reverse-Circulation-Bohrung, Open-Hole-Hammerbohrung, · Diamantbohrkern mit HQ- oder NQ-Durchmesser, ausgerichtet mit dem Axis Champ-Ausrichtungswerkzeug, wobei

Rotary-Air-Blast-Bohrung, Schneckenbohrung, Bangka-Bohrung, Schallbohrung usw.) und Details (z. B. die Ausrichtungslinie vom Bohrmeister/Assistenten am Fuß des Bohrkerns markiert

Kerndurchmesser, Dreifach- oder Standardrohr, Tiefe der Diamantschwänze, Face-Sampling-Bohrkrone oder wird.

anderer Typ, ob der Kern ausgerichtet ist und wenn ja, mit welcher Methode Ein Standard-Kernrohr von 3 Metern Länge hat sich sowohl in hartem als auch in weichem Gestein im Projekt

usw.). als am effektivsten

erwiesen.

Ausbeute der Bohrproben· Verfahren zur Erfassung und Bewertung der Ausbeute von Kern- und Splitterproben sowie Auswertung der · Die Kernausbeuten wurden unter Verwendung von HQ- oder NQ-Diamantbohrkernen maximiert, wobei der

Ergebnisse. Wasserdruck sorgfältig kontrolliert wurde, um die Integrität des weichen Gesteins zu erhalten und einen

· Maßnahmen zur Maximierung der Probenausbeute und zur Gewährleistung der Repräsentativität der Proben. en Verlust von Feinanteilen aus weichen Bohrkernen zu verhindern. Die Ausbeuten werden im Kernlager Meter

· Ob ein Zusammenhang zwischen der Probenausbeute und dem Gehalt besteht und ob es aufgrund eines für Meter mit einem Maßband an markierten Bohrkernen ermittelt und mit den Kernblöcken des Bohrers

selektiven Verlusts bzw. Gewinns von feinem bzw. grobem Material zu einer Verzerrung der Proben gekommen abgeglichen.

sein · Diagramme, die den Gehalt in Abhängigkeit von der Ausbeute und dem RQD (siehe unten) darstellen, zeigen

könnte. keine Trends, die auf einen Verlust von Bohrkernen oder Feinanteilen

hindeuten.

Protoko-llierung · Ob Kern- und Splitterproben geologisch und geotechnisch so detailliert dokumentiert wurden, dass sie eine · Die geotechnische Protokollierung des Bohrkerns erfolgt auf Gestellen im Kernlager des Unternehmens.

angemessene Mineralressourcenschätzung sowie Bergbau- und metallurgische Studien Die an der Bohranlage markierten Kernausrichtungen werden auf Übereinstimmung überprüft, und die Basis der

unterstützen. Ausrichtungslinien wird auf dem Kern markiert, wenn zwei oder mehr Ausrichtungen innerhalb von 10 Grad

· Ob die Protokollierung qualitativer oder quantitativer Natur ist. Kernfotografie (oder Küsten-, Kanal- übereinstimmen.

usw. Die Kernausbeuten werden pro Meter gemessen

Fotografie). RQD-Messungen (kumulative Anzahl von Kernstücken > 10 cm pro Meter) werden meterweise durchgeführt.

· Gesamtlänge und prozentualer Anteil der protokollierten relevanten Durchschneidungen. · Jede Schale mit Bohrkern wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem sie vollständig für die Probenahme

und das Zerschneiden markiert

wurde.

· Die ½-Kern-Schnittlinie wird etwa 10 Grad oberhalb der Ausrichtungslinie angeordnet, damit die

Ausrichtungslinie im Kernbehälter für zukünftige Arbeiten erhalten

bleibt.

· Die geologische Aufzeichnung des Bohrkerns umfasst die folgenden Parameter:

Gesteinsarten, Lithologie

Alteration

Strukturelle Informationen (Ausrichtung von Adern, Schichtung, Klüften unter Verwendung von

Standard-Alpha-Beta-Messungen anhand der Orientierungslinie; bei nicht orientierten Kernabschnitten werden

die Alpha-Winkel

gemessen)

Adern (Quarz, Karbonat, Antimonit)

Schlüsselmineralien (unter der Lupe sichtbar, z. B. Gold, Antimonit)

· 100 % des Bohrkerns werden hinsichtlich aller oben beschriebenen Komponenten in der MX-Logging-Datenbank

des Unternehmens

erfasst.

· Die Protokollierung erfolgt vollständig quantitativ, wobei sich die Beschreibung der Lithologie und der

Alteration auf sichtbare Beobachtungen durch geschulte Geologen

stützt.

· Die Protokollierung entspricht einem angemessenen quantitativen Standard, der für die Verwendung in

zukünftigen Studien geeignet

ist.

Probenahme-verfahren · Bei Bohrkernen: ob geschnitten oder gesägt und ob ein Viertel, die Hälfte oder der gesamte Kern entnommen · Bohrkerne werden in der Regel mittels einer Almonte-Kernsäge halbiert. Die Ausrichtungslinie des

und wurde. Bohrkerns bleibt dabei

Probenvorbe-reitung · Bei Nicht-Kernproben: ob es sich um Riffelproben, Rohrproben, Rotationsspaltproben usw. handelt und ob erhalten.

die Probenahme nass oder trocken · Bei der Entnahme von Doppelproben (in der Datenbank als FDUP bezeichnet) werden Viertel- und Halbkerne

erfolgte. verwendet.

· Für alle Probentypen: Art, Qualität und Eignung der Probenvorbereitungstechnik. · Die Repräsentativität der Probenahme wird maximiert, indem stets dieselbe Seite des Bohrkerns (sofern

· Für alle Stufen der Unterprobenahme angewandte Qualitätskontrollverfahren zur Maximierung der orientiert) entnommen wird und durch konsequentes Anzeichnen einer Trennlinie am Kern, wenn eine

Repräsentativität der Orientierung nicht möglich ist. Diese Linien werden vom Feldtechniker

Proben. angezeichnet.

· Maßnahmen, die ergriffen wurden, um sicherzustellen, dass die Probenahme repräsentativ für das vor Ort · Die Probengrößen für Grobgold werden durch die Verwendung von Halbkernen maximiert, und die Verwendung

entnommene Material ist, einschließlich beispielsweise der Ergebnisse von Feldduplikaten bzw. der von Viertel- und Halbkern-Teilen (Labor-Duplikate) ermöglicht eine Abschätzung des

Probenahme der zweiten Nugget-Effekts.

Hälfte. · In mineralisiertem Gestein verwendet das Unternehmen etwa 10 % Kern-Duplikate, zertifizierte

· Ob die Probengrößen der Korngröße des zu beprobenden Materials angemessen sind. Referenzmaterialien (geeignete OREAS-Materialien), Laborproben-Duplikate und

Instrumentenwiederholungen.

· Im Bodenprobenprogramm wurden alle 25.Proben Duplikate entnommen,und das Labor fügte regelmäßig

Goldstandards mit geringem Gehalt in den Probenstrom

ein.

Qualität der · Art, Qualität und Eignung der angewandten Analyse- und Laborverfahren sowie die Angabe, ob die Technik · Die von On Site verwendete Feuerprobe-Methode für Gold ist weltweit anerkannt, und Nachuntersuchungen bei

Analysedaten und als partiell oder vollständig angesehen Werten außerhalb des Messbereichs, einschließlich gravimetrischer Nachbestimmung und Sieb-Feuerprobe, sind

Laborunter-suchungen wird. Standard. Von Bedeutung im On-Site-Labor ist das Vorhandensein von Feuerprobe-Personal, das Erfahrung im

· Bei geophysikalischen Geräten, Spektrometern, tragbaren RFA-Geräten usw. die bei der Analyse verwendeten Umgang mit hochsulfidhaltigen Proben (insbesondere solchen mit hohem Stibnitgehalt) hat - dies verringert

Parameter, einschließlich Gerätemarke und -modell, Messzeiten, angewandte Kalibrierungsfaktoren und deren das Risiko ungenauer Ergebnisse bei komplexen sulfid-goldhaltigen Proben

Herleitung erheblich.

usw. · Wird ein Sieb-Feuerprobeverfahren angewendet, wird dieses anstelle des ursprünglichen

· Art der angewandten Qualitätskontrollverfahren (z. B. Standards, Leerproben, Doppelbestimmungen, externe Feuerprobeverfahrens ausgewiesen.

Laborüberprüfungen) und ob akzeptable Niveaus an Genauigkeit (d. h. Abwesenheit von Verzerrungen) und

Präzision festgelegt · Die ICP-OES-Technik ist ein Standardverfahren zur Bestimmung von Elementkonzentrationen. Das verwendete

wurden. Aufschlussmittel (Königswasser) eignet sich hervorragend für die Auflösung von Sulfiden (in diesem Fall in

der Regel Stibnit, Pyrit und Spuren von Arsenopyrit), doch andere in Silikaten eingebettete Elemente,

insbesondere Vanadium (V), werden möglicherweise nur teilweise aufgelöst. Diese in Silikaten eingebetteten

Elemente spielen bei der Bestimmung der Gold-, Antimon-, Arsen- oder Schwefelmenge keine

Rolle.

· Ein tragbares RFA-Gerät wurde qualitativ an Bohrkernen eingesetzt, um sicherzustellen, dass geeignete

Kernproben entnommen wurden (es werden keine pXRF-Daten gemeldet oder in die MX-Datenbank

aufgenommen).

· Anhand der folgenden Methoden wurden akzeptable Genauigkeits- und Präzisionsniveaus festgelegt

¼-Duplikate - der Kern wird in Viertel geteilt und erhält separate Probennummern (üblich bei

mineralisierten Kernen) - niedrige bis mittlere Goldgehalte weisen auf eine starke Korrelation hin, die

abnimmt, wenn der Goldgehalt über 100 g/t Au

steigt.

½-Duplikate - der Kern wird in Hälften geteilt und erhält separate Probennummern (üblich bei

mineralisiertem Kern) - niedrige bis mittlere Goldgehalte weisen auf eine starke Korrelation hin, die

abnimmt, wenn der Goldgehalt über 100 g/t Au

steigt.

Waschproben - Waschproben werden nach sichtbarem Gold oder bei >1 % sichtbarem Antimonit eingefügt, um

sicherzustellen, dass die Kontamination während der Aufbereitungsphase minimiert

wird

Blindproben - Blindproben werden nach sichtbarem Gold und in stark mineralisierten Gesteinen eingefügt, um

sicherzustellen, dass das Zerkleinern und Aufschlämmen nicht durch Goldverschmierungen an den Oberflächen

des Brechers und der LM5-Schwingmühle beeinträchtigt werden. Die Ergebnisse sind ausgezeichnet, liegen im

Allgemeinen unterhalb der Nachweisgrenze und umfassen eine einzelne Probe mit 0,03 g/t

Au.

Zertifizierte Referenzmaterialien - OREAS-CRMs wurden im gesamten -Projekt verwendet, einschließlich

Leerproben, Proben mit niedrigem Gehalt (< 1 g/t Au), mittlerem Gehalt (bis zu 5 g/t Au) und hochgradigen

Goldproben (> 5 g/t Au). Die Ergebnisse werden beim Import in die MX-Datenbank automatisch überprüft, um

sicherzustellen, dass sie innerhalb von 2 Standardabweichungen vom erwarteten Wert

liegen.

Laboraufteilungen - On Site führt zur Qualitätskontrolle Aufteilungen sowohl von grob zerkleinerten Proben

als auch von Pulp-Duplikaten durch und dokumentiert alle Daten. Insbesondere Proben mit hohem Au-Gehalt

weisen die meisten Wiederholungen

auf.

Labor-Referenzmaterialien - On Site fügt regelmäßig eigene Referenzmaterialien in den Prozessablauf ein und

meldet alle

Daten.

Laborpräzision - Das Labor führt regelmäßig Doppelbestimmungen von Lösungen (sowohl für Au aus dem

Feuerassay als auch für andere Elemente aus den Königswasseraufschlüssen) durch und dokumentiert

diese.

· Richtigkeit und Präzision wurden sorgfältig unter Verwendung der oben beschriebenen Probenahme- und

Messverfahren während der Probenahme- (Richtigkeit) und Laborphase (Richtigkeit und Präzision) der Analyse

ermittelt.

· Sowohl die Doppelproben des Unternehmens als auch die zertifizierten Referenzmaterialien des Labors

liegen alle innerhalb der erwarteten

Bereiche.

Überprüfung der · Die Verifizierung signifikanter Abschnitte erfolgt entweder durch unabhängiges oder durch alternatives · Der unabhängige Geologe hat die Bohrstandorte in Sunday Creek besucht und die im Bohrkernlager in Kilmore

Probenah-me und Personal des aufbewahrten Bohrkerne begutachtet - 11. Dezember 2024, S.

Analyse Unternehmens. Tambanis.

· Die Verwendung von Doppelbohrlöchern. · Der CP & QP, Herr Kenneth Bush, hat die Bohrkerne aus den in dieser Pressemitteilung genannten

· Dokumentation der Primärdaten, der Datenerfassungsverfahren, der Datenüberprüfung sowie der Protokolle Bohrlöchern einer Sichtprüfung unterzogen. Die Bohrdurchschneidungen stimmen sowohl mit den geologischen

zur Datenspeicherung (physisch und Beschreibungen in der Datenbank als auch mit den erwarteten Untersuchungsergebnissen überein

elektronisch). (beispielsweise entsprechen das im Bohrkern sichtbare Gold und Antimonit den hohen Au- und Sb-Werten in

· Erörterung etwaiger Anpassungen der Untersuchungsdaten. den

Untersuchungsergebnissen).

· Darüber hinaus bewerten die Geologen des Unternehmens nach Erhalt der Ergebnisse die Gold-, Antimon- und

Arsenwerte, um zu überprüfen, ob die Durchschneidungen die erwarteten Daten

lieferten.

· Die elektronische Datenspeicherung in der MX-Datenbank entspricht hohen Standards. Primäre

Protokollierungsdaten werden direkt von den Geologen und Feldtechnikern eingegeben, und die

Untersuchungsergebnisse werden nach Rückmeldung aus dem Labor elektronisch mit der Probennummer

abgeglichen.

· Zertifizierte Referenzmaterialien, ¼-Kern-Feldduplikate (FDUP), Laboraufteilungen und -duplikate sowie

Instrumentenwiederholungen werden alle in der Datenbank

erfasst.

· Die Datenexporte umfassen alle Primärdaten ab Bohrloch SDDSC077B nach Rücksprache mit SRK Consulting.

Zuvor wurde der Goldgehalt aus Primär-, Feld- und Laborduplikaten

gemittelt.

· Anpassungen an den Untersuchungsdaten werden von MX erfasst; es liegen keine vor (und es sind auch keine

erforderlich).

· Zwillingsbohrlöcher liegen in dieser Projektphase nicht vor.

Lage der Datenpunkte · Genauigkeit und Qualität der Vermessungen zur Lokalisierung von Bohrlöchern (Bohrlochkopf- und · Differential-GPS zur Lokalisierung von Bohrlochmündungen, Gräben und einigen Bergbauanlagen

Bohrlochmessungen), Gräben, Bergwerksanlagen und anderen Standorten, die bei der · Standard-GPS für einige Feldstandorte (Stichproben und Bodenproben), verifiziert anhand von Lidar-Daten.

Mineralressourcenschätzung herangezogen · Bohrlochvermessungen werden entweder mittels elektronischer Einzelaufnahmen, REFLEX

wurden. EZ-TRAC-Mehrfachaufnahmen oder mit einem Imdex/Axis-Nordsuchgyroskop oder einer Kombination daraus

· Angabe des verwendeten Koordinatensystems. erfasst. Während der Bohrarbeiten werden Vermessungen in Abständen von maximal 30 m durchgeführt, wobei

· Qualität und Angemessenheit der topografischen Kontrollpunkte. Mehrfachaufnahmen bei Fertigstellung des Bohrlochs oder auf Anfrage der Geologen in Abständen von 3 m

während der Bohrarbeiten erfolgen, sofern die Bodenverhältnisse dies

zulassen.

· Als durchgängig verwendetes Gittersystem dient das geozentrische Bezugssystem von Australien 1994;

Kartengitterzone 55 (GDA94_Z55), auch als ELSG 28355 bezeichnet. Die angegebenen Azimute beziehen sich

ebenfalls auf MGA55

(GDA94_Z55).

· Die topografische Kontrolle ist aufgrund der Genauigkeit der Lidar-Daten von unter 10 cm hervorragend.

Datenabstand und · Datenabstand für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse. · Der Datenabstand ist für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse geeignet - ein Beleg hierfür

-verteilung · Ob der Datenabstand und die Verteilung ausreichend sind, um den Grad der geologischen und gehaltlichen ist die sich verbessernde Vorhersagbarkeit hochgradiger

Kontinuität zu ermitteln, der für die angewandten Verfahren zur Schätzung von Mineralressourcen und Gold-Antimon-Durchschneidungen.

Erzreserven sowie für die Klassifizierungen angemessen · Derzeit reichen die Datenabstände und -verteilung für die Berichterstattung über

ist. Mineralressourcenschätzungen nicht aus. Dies kann sich jedoch ändern, wenn das Wissen über

· Ob eine Probenzusammenstellung vorgenommen wurde. gehaltbestimmende Faktoren durch zukünftige Bohrprogramme

zunimmt.

· Die Proben wurden in Tabelle 3 für niedrigere Gehalte zu einem Durchschnittsgehalt von 1 g/t AuEq über

eine Mächtigkeit von 2,0 m und für höhere Gehalte zu einem Durchschnittsgehalt von 5 g/t AuEq über eine

Mächtigkeit von 1,0 m zusammengefasst. Alle Einzelanalysen über 0,1 g/t AuEq wurden in Tabelle 4 ohne

Zusammenfassung auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Ausrichtung der Daten · Ob die Ausrichtung der Probenahme eine unverzerrte Erfassung möglicher Strukturen gewährleistet und · Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte wird auf etwa 60-85 % der

in Bezug auf die inwieweit dies unter Berücksichtigung des Lagerstättentyps bekannt beprobten Mächtigkeit geschätzt.

geologische ist.

Struktur · Wenn davon ausgegangen wird, dass die Beziehung zwischen der Bohrrichtung und der Ausrichtung wichtiger · Die Bohrungen sind unter Berücksichtigung der Kombination aus der Ausrichtung des Wirtsgesteins und dem

mineralisierter Strukturen zu einer Verzerrung der Probenahme geführt hat, sollte dies bewertet und, falls offensichtlichen Einfluss der Adern auf den Gold- und Antimongehalt in einer optimalen Richtung

wesentlich, berichtet ausgerichtet.

werden. Die steile Ausrichtung einiger Adern kann zu einer scheinbaren Zunahme der Mächtigkeit einiger

Durchschneidungen führen, doch sind weitere Bohrungen erforderlich, um dies zu

quantifizieren.

· Aus den bisher gesammelten Daten lässt sich keine Verzerrung der Probenahme erkennen (die Bohrlöcher

durchschneiden die mineralisierten Strukturen in einem moderaten

Winkel).

Proben-Sicherheit · Maßnahmen zur Gewährleistung der Probensicherheit. · Die Bohrkerne werden entweder vom Bohrunternehmen oder von Mitarbeitern des Unternehmens vor Ort zum

Kernprotokollierungslager in Kilmore geliefert. Die Proben werden von Mitarbeitern des Unternehmens im

Kernlager in Kilmore markiert und mit einer automatisierten Diamantsäge geschnitten, in Säcke verpackt und

anschließend auf fest verschnürte Paletten verladen, bevor sie von Mitarbeitern des Unternehmens per Lkw

nach Bendigo transportiert und dort dem Labor übergeben werden. Es gibt weder in irgendeiner Phase des

Prozesses noch in den Daten Hinweise auf Probleme hinsichtlich der

Proben-Sicherheit.

Audits oder · Die Ergebnisse etwaiger Audits oder Überprüfungen der Probenahmetechniken und Daten. · Die kontinuierliche Überwachung der CRM-Ergebnisse, Leerproben und Doppelproben erfolgt durch Geologen

Überprü-fungen und den Datengeologen des Unternehmens. Herr Kenneth Bush von SXG verfügt über die Orientierungs-,

Protokollierungs- und

Untersuchungsdaten.

-

Southern Cross Gold (SXG) - ASX-Mitteilung

Abschnitt 2: Berichterstattung über Explorationsergebnisse

Kriterien Erläuterung zum JORC-Code Kommentar

Mineralrechtsgebiet · Art, Referenzname/-nummer, Standort und Eigentumsverhältnisse, einschließlich Vereinbarungen oder · Das Sunday-Creek-Projekt, das zuvor als Clonbinane-Projekt bekannt war, fällt unter die Retentionslizenz

und Landnutzungsrechte wesentlicher Sachverhalte mit Dritten wie Joint Ventures, Partnerschaften, vorrangige Lizenzgebühren, RL 6040 und ist von den Explorationslizenzen EL 6163 und EL 7232 umgeben. Alle Lizenzen befinden sich zu

Status Landrechte der Ureinwohner, historische Stätten, Wildnis- oder Nationalparkgebiete sowie ökologische 100 % im Besitz von Clonbinane Goldfield Pty Ltd, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von

Gegebenheiten. Southern Cross Gold

· Die Sicherheit der zum Zeitpunkt der Berichterstattung bestehenden Nutzungsrechte sowie alle bekannten Ltd.

Hindernisse für den Erhalt einer Betriebsgenehmigung in dem

Gebiet.

Explorations-arbeiten, · Anerkennung und Bewertung der Explorationen durch andere Parteien. · Das Sunday-Creek-Projekt ist eine hochgelegene orogene (oder epizonale) Lagerstätte vom Typ Fosterville.

die Im Projektgebiet wurde seit den 1880er Jahren bis in die frühen 1900er Jahre hinein in kleinem Maßstab

von Bergbau betrieben. Die historische Förderung erfolgte über mehrere kleine Schächte und

anderen Parteien Alluvialabbaugebiete innerhalb der Conzessionsgebiete des Clonbinane-Goldfelds. Nennenswerte Fördermengen

wurden im Clonbinane-Gebiet erzielt, wobei die Gesamtfördermenge mit 41.000 Unzen Gold bei einem Gehalt

von 33 g/t Gold angegeben wurde (Leggo und Holdsworth,

2013).

· Die Arbeiten im und in der Nähe des Sunday-Creek-Projektgebiets durch frühere Explorationsunternehmen

konzentrierten sich in der Regel auf die Suche nach umfangreichen, flach liegenden Lagerstätten. Beadell

Resources war das erste Unternehmen, das tiefere Ziele anbohrte, und Southern Cross hat die Arbeiten im

Sunday-Creek-Projektgebiet fortgesetzt.

· EL54 - Eastern Prospectors Pty Ltd

Gesteinsprobenahme rund um die Minen Christina, Apollo und Golden Dyke.

Gesteinsprobenahme im Schacht der Christina-Mine. Widerstandsmessung über dem Golden Dyke. Fünf

Diamantbohrlöcher rund um Christina, von denen zwei bereits analysiert

wurden.

· ELs 872 & 975 - CRA Exploration Pty Ltd

Die Exploration konzentrierte sich auf die Suche nach niedriggradigen Lagerstätten mit hohem Erzvolumen.

Die Schürfrechte wurden aufgegeben, nachdem sich das Gebiet zwar als vielversprechend, aber nicht

wirtschaftlich erwiesen

hatte.

Bachsedimentproben in den Gebieten um den Golden Dyke und Reedy Creek. Die Ergebnisse fielen im Bereich des

Golden Dyke besser aus. 45 Haldenproben aus den alten Abbaustätten am Golden Dyke zeigten eine gute

Korrelation zwischen Gold, Arsen und

Antimon.

Bodenproben über dem Golden Dyke zur Abgrenzung des Gangs und der Mineralisierung. Zwei, parallel zum

Golden Dyke verlaufende Kostane, die auf Bodenanomalien abzielten. Die Kostane wurden inzwischen von SXG

saniert.

· ELs 827 & 1520 - BHP Minerals Ltd

Exploration mit dem Ziel einer Goldmineralisierung im Tagebau am Rande der SXG-Konzessionen.

· ELs 1534, 1603 & 3129 - Ausminde Holdings Pty Ltd

Ziel ist flach liegendes, niedriggradiges Gold. Grabenaushub rund um das Prospektionsgebiet Golden Dyke

und Auswertung der Ergebnisse zusammen mit den Costeans von CRAs. 29 RC-/Aircore-Bohrlöcher mit einer

Gesamtlänge von 959 m wurden in den Zielgebieten Apollo, Rising Sun und Golden Dyke gebohrt.

· ELs 4460 und 4987 - Beadell Resources Ltd

Die Schürfrechte EL 4460 und 4497 wurden Beadell Resources im November 2007 erteilt. Beadell führte

erfolgreich 30 RC-Bohrungen durch, darunter zweite Diamantbohrungen in den Zielgebieten Golden Dyke und

Apollo.

· Beide Konzessionsgebiete wurden Ende 2012 zu 100 % von Auminco Goldfields Pty Ltd erworben und zu einem

einzigen Konzessionsgebiet (EL 4987) zusammengefasst.

· Nagambie Resources Ltd erwarb Auminco Goldfields im Juli 2014. Die Konzession EL4987 lief Ende 2015 aus;

in dieser Zeit beantragte Nagambie Resources eine Verlängerungskonzession (RL6040) für eine Fläche von

drei Quadratkilometern im Rahmen des Sunday-Creek-Projekts. Die RL6040 wurde im Juli 2017

erteilt.

· Clonbinane Goldfield Pty Ltd wurde im Februar 2020 von Mawson Gold Ltd übernommen.

Mawson bohrte 30 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 6.928 m und machte die ersten Entdeckungen in der

Tiefe.

Geologie · Lagerstättentyp, geologische Lage und Art der · Siehe die Beschreibung im Hauptteil der Pressemitteilung.

· Mineralisierung.

Bohrloch-informationen · Eine Zusammenfassung aller Informationen, die für das Verständnis der Explorationsergebnisse wesentlich · Siehe Anhänge

sind, einschließlich einer tabellarischen Aufstellung der

folgenden

· Angaben zu allen wesentlichen Bohrlöchern:

o Ost- und Nordkoordinaten des Bohrlochkragens

o Höhe oder RL (Reduced Level - Höhe über dem Meeresspiegel in Metern) des Bohrlochkragens

o Neigung und Azimut des Bohrlochs

o Bohrlochlänge und Abtasttiefe

o Bohrlochlänge.

· Wenn der Wegfall dieser Informationen damit begründet wird, dass sie nicht wesentlich sind und dieser

Wegfall das Verständnis des Berichts nicht beeinträchtigt, sollte die zuständige Person klar erläutern,

warum dies der Fall

ist.

Methoden zur · Bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse sind Gewichtungs- und Mittelwertbildungsverfahren, · Siehe Weitere Informationen und Berechnung der Metalläquivalente im Haupttext der Pressemitteilung.

Daten-aggregation die Abschneidung von Höchst- und/oder Mindestgehalten (z. B. das Abschneiden von hochgradigen Abschnitten)

sowie Cutoff-Gehalte in der Regel wesentlich und sollten angegeben

werden.

· Wenn aggregierte Abschnitte kurze Abschnitte mit hochgradigen Ergebnissen und längere Abschnitte mit

niedriggradigen Ergebnissen umfassen, sollte das für die einer solchen Aggregation verwendete

Verfahren angegeben und einige typische Beispiele für solche Aggregationen detailliert dargestellt

werden.

· Die für die Angabe von Metallequivalentwerten zugrunde gelegten Annahmen sollten klar dargelegt werden.

Beziehung · Diese Zusammenhänge sind bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse von besonderer Bedeutung. · Siehe Angaben zu den tatsächlichen Mächtigkeiten im Hauptteil der Pressemitteilung.

zwischen · Ist die Geometrie der Mineralisierung in Bezug auf den Bohrlochwinkel bekannt, sollte deren Art angegeben

Mineral-isierungs- werden.

und · Ist sie nicht bekannt und werden lediglich die Bohrlochlängen angegeben, sollte dies ausdrücklich

Abschnitts-längen vermerkt werden (z. B.

Bohrlochlänge

· , tatsächliche Mächtigkeit unbekannt).

Diagramme · Für jede gemeldete bedeutende Entdeckung sollten geeignete Karten und Schnitte (mit Maßstäben) sowie · Die Ergebnisse der Diamantbohrungen sind in den Abbildungen der Mitteilung dargestellt.

tabellarische Aufstellungen der Abschnitte beigefügt werden. Diese sollten unter anderem eine Draufsicht

auf die Bohrlochansatzstellen und geeignete Schnittansichten

enthalten.

Ausgewogene · Ist eine umfassende Berichterstattung über alle Explorationsergebnisse nicht durchführbar, sollte eine · Alle Ergebnisse über 0,1 g/t Au wurden in dieser Pressemitteilung tabellarisch aufgeführt. Die Ergebnisse

Berichter-stattung repräsentative Darstellung sowohl der niedrigen als auch der hohen Gehalte und/oder Mächtigkeiten gelten als repräsentativ und sind nicht absichtlich

erfolgen, um eine irreführende Berichterstattung über die Explorationsergebnisse zu verzerrt.

vermeiden. · Kernverluste werden, sofern sie wesentlich sind, in den tabellarisch aufgeführten Bohrschnittstellen

angegeben.

Sonstige wesentliche · Weitere Explorationsdaten sollten, sofern sie aussagekräftig und wesentlich sind, berichtet werden, · Vorläufige Untersuchungsergebnisse wurden am 11. Januar 2024 veröffentlicht. Damit wurde das allgemeine

Explorations-daten darunter (unter anderem): geologische Beobachtungen; Ergebnisse geophysikalischer Untersuchungen; metallurgische Testverfahren für Proben aus den Sunday-Creek-Lagerstätten festgelegt und die Grundlage für

Ergebnisse geochemischer Untersuchungen; Massenproben - Größe und Aufbereitungsmethode; Ergebnisse die Zuversicht geschaffen, dass eine wirtschaftliche Gewinnung des enthaltenen Goldes und Antimons in drei

metallurgischer Tests; Schüttdichte, Grundwasser, geotechnische und gesteinsbezogene Eigenschaften; separate Produkte möglich

potenziell schädliche oder kontaminierende ist:

Substanzen. o Metallisches Goldprodukt durch Schwerkraftgewinnung

o Antimon-Gold-Flotationskonzentrat

o Pyrit-Arsenopyrit-Gold-Flotationskonzentrat

· Die Untersuchungen wurden nun auf Proben aus weiteren Zonen der Mineralvorkommen ausgeweitet und dienen

der Verfeinerung der metallurgischen Verfahren. Ziel war es, Aspekte der Antimonkonzentratproduktion zu

verbessern, die Goldgewinnung zu einem hochgradigen metallischen Produkt zu maximieren und die

Beschaffenheit des Goldvorkommens weiter zu

untersuchen.

· Die von den ALS Burnie Laboratories durchgeführten Arbeiten konzentrierten sich auf:

o Verbesserung der Selektivität zwischen Sulfidmineralien in der Antimon-Flotationsstufe bei gleichzeitiger

Aufrechterhaltung einer hohen

Gesamtgoldausbeute.

o Weiterverarbeitung der Flotationskonzentrate zur Bewertung des metallurgischen Verhaltens des enthaltenen

Goldes.

o Mineralogische Untersuchung ausgewählter Produktproben.

· Es wurde nachgewiesen, dass unter geeigneten Prozessbedingungen eine hohe Antimon- und Goldausbeute

aufrechterhalten werden kann, während Arsen und Eisensulfide bereits in der ersten Flotationsstufe

ausgeschieden werden. Das erzeugte Antimonkonzentrat (~50 % Sb, <0,2 % As) gilt als attraktiv für den

Schmelzmarkt.

· Die Antimonausbeute im Konzentrat variierte je nach Aufgabematerial und lag bei den aus den

antimonreichen Zonen getesteten Proben zwischen 83 % und 93

%.

· Zusätzliches metallisches Gold wurde durch Schwerkraftabscheidung aus dem Flotationskonzentrat gewonnen.

· Der Goldgehalt des Konzentrats hängt vom Anteil des mit Arsen-Eisensulfiden verbundenen Golds im

Aufgabematerial, vom Verhältnis von Gold zu Antimon im Aufgabematerial, vom Anteil des in das metallische

Goldprodukt gewonnenen Golds sowie von der Flotationsrate des Golds in der ersten Flotationsstufe

ab.

· Bei allen untersuchten Proben wurde eine hohe Gesamtgoldausbeute erzielt.

· Weitere Arbeiten

o Zusätzliche Charakterisierungsuntersuchungen in den verschiedenen Lagerstättenzonen

o Tests im geschlossenen Kreislauf zur Bestätigung der Gesamtausbeuten

o Optimierung der mehrstufigen Reinigung zur Maximierung der Konzentratqualität

o Bewertung größerer Proben in der Pilotanlage

o Planungsstudien für die Verarbeitungsanlage mit Zieltermin für die Fertigstellung im 1. Quartal 2027

Weitere Arbeiten · Art und Umfang der geplanten weiteren Arbeiten (z. B. Tests zur Ermittlung lateraler oder vertikaler · Das Unternehmen hat angekündigt, bis zum 1. Quartal 2027 insgesamt 200.000 m zu bohren.

Ausdehnungen oder groß angelegte · Siehe Diagramme in der Präsentation, die aktuelle und zukünftige Bohrpläne veranschaulichen.

Step-out-Bohrungen).

· Diagramme, die die Bereiche möglicher Erweiterungen deutlich hervorheben, einschließlich der wichtigsten

geologischen Interpretationen und zukünftiger Bohrgebiete, sofern diese Informationen nicht geschäftlich

sensibel

sind.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86162

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86162&tr=1

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