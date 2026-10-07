IRW-News: Tiger Gold Corp.: Tiger Gold schließt Infill- und Erweiterungsbohrprogramm auf Tesorito ab und beschleunigt Bohrungen auf Ceibal mit drei Bohranlagen

IRW-PRESS: Tiger Gold Corp.: Tiger Gold schließt Infill- und Erweiterungsbohrprogramm auf Tesorito ab und beschleunigt Bohrungen auf Ceibal mit drei Bohranlagen

Vancouver, British Columbia (7. Oktober 2026) / IRW-Press / Tiger Gold Corp. (TSXV: TIGR) (OTCQB: TGRGF) (FWB: D150) (Tiger oder das Unternehmen) berichtet über den Abschluss der Bohrungen auf seiner Goldlagerstätte Tesorito, das Teil des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Quinchía in Kolumbiens rohstoffreichem Goldgürtel Mid-Cauca ist. Die Analyseergebnisse aus 19 Bohrlöchern auf Tesorito (3.484 Meter) sollen in den kommenden Wochen neben den Ergebnissen aus dem Ziel Ceibal, wo die Bohrungen mit drei Bohranlagen fortlaufen, vorliegen.

Höhepunkte:

· Die Bohrungen der Phase 1 und 2 auf Tesorito wurden mit 12.124 Metern an Infill-, Lücken- und Erweiterungsbohrungen über 48 Bohrlöcher seit November 2025 abgeschlossen.

· Bisher seit Januar 2026 berichtete Ergebnisse aus 28 Bohrlöchern (8.600 Meter), darunter:

o Der Trend mit höheren Gehalten als modelliert wird dahingehend interpretiert, dass er sich in Richtung Nord-Nordost erstreckt:

- TSDH-88: 234,54 m mit 1,2 g/t Au ab 2 m, einschließlich 26,57 m mit 2,3 g/t Au und 27,6 m mit 1,8 g/t Au

- TSDH-87: 180,3 m mit 1,0 g/t Au ab der Oberfläche, darunter 66,5 m mit 1,3 g/t Au

- TSDH-92: 243,4 m mit 0,5 g/t Au ab 2 m, einschließlich 7,2 m mit 2,8 g/t Au und 6 m mit 2,8 g/t Au

- TSDH-95: 342 m mit 0,5 g/t Au ab 92 m, einschließlich 9,7 m mit 1,7 g/t Au

- Weitere Analyseergebnisse entlang dieses interpretierten Trends stehen noch aus.

o Potenzielle Feeder-Zone unter der Mineralressource von 2025 durchteuft:

- TSDH-71 durchteufte 89,96 m mit 0,9 g/t Au ab 426 m, einschließlich eines eigenständigen Gold-Kupfer-Molybdän-Teilabschnitts von 16,9 m mit 2,3 g/t Au, 0,25 % Cu und 158 ppm Mo, einschließlich 6 m mit 4,1 g/t Au und 0,43 % Cu

- TSDH-80: 305,55 m mit 0,5 g/t Au ab 516 m, einschließlich 15,7 m mit 1,1 g/t Au und 8 m mit 1,3 g/t Au, 0,16 % Cu und 131 ppm Mo in der Tiefe

· Ergebnisse aus 19 Bohrlöchern auf Tesorito (3.484 Meter) stehen noch aus

· Aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Tesorito ist für Anfang des 1. Quartals 2027 vorgesehen

· Die Bohrungen auf Ceibal gehen mit drei Bohranlagen weiter und sollen eine erste Mineralressourcenschätzung unterstützen, die für Ende des 1. Quartals 2027 vorgesehen ist.

· Eine aktualisierte PEA ist für Ende des 1. Quartals 2027 vorgesehen.

Robert Vallis, President & CEO, sagte: Diese Aktualisierung verdeutlicht, dass Tiger jetzt, wo die Bohrungen auf Tesorito abgeschlossen sind und alle drei Bohranlagen sich auf Ceibal befinden, einen weiteren wichtigen Schritt unternimmt, um einen Wert für die Aktionäre zu schaffen. Das Tesorito-Programm verschafft uns weiterhin ein deutlich klareres Bild der Lagerstätte. Infill-Bohrlöcher ergaben entlang eines Trends durch den zentralen Teil der Lagerstätte lokal höhere Gehalte als modelliert, und in Kürze werden weitere Analyseergebnisse aus diesem Trend veröffentlicht. Tiefere Bohrlöcher durchteuften Mineralisierung unterhalb der Mineralressource, einschließlich einer potenziellen Feeder-Zone. Wir planen für Anfang 2027 eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Tesorito, auf die eine aktualisierte PEA Ende des ersten Quartals folgen soll, die Ceibal, Tesorito und Miraflores umfasst.

In dieser Pressemitteilung werden keine neuen Analyseergebnisse berichtet. Bei allen oben berichteten Abschnitten handelt es sich um Kernlängen im Bohrloch. Sie wurden bereits in den unten unter Zuvor berichtete Ergebnisse auf Tesorito aufgeführten Pressemitteilungen veröffentlicht, in denen auch die geschätzten wahren Mächtigkeiten angegeben sind. Abbildung 1 zeigt eine regionale Karte des Goldprojekts Quinchía.

Bohrungen auf Tesorito wurden abgeschlossen, die Ergebnisse für 19 Bohrlöcher stehen noch aus

Die Bohrungen auf Tesorito begannen im November 2025 im Rahmen der Phase 1 des Programms des Unternehmens, in dessen Zuge Tesorito 6.000 Meter zugewiesen wurden, und wurden während des erweiterten Programms, das am 8. Juli 2026 angekündigt wurde, fortgesetzt, um die Phase 2 des Programms auf Tesorito, das aus Infill-, Lücken- und Erweiterungsbohrungen von insgesamt rund 12.000 geplanten Metern bestand, abzuschließen. Die Bohrungen auf Tesorito wurden am 30. September 2026 abgeschlossen und umfassten insgesamt 12.124 Meter über 48 Bohrlöcher, darunter TSDH-82-AB (28 Meter), das aufgegeben wurde.

Bislang wurden die Analyseergebnisse für 28 Bohrlöcher (8.600 m) berichtet. Die Ergebnisse für die übrigen 19 Bohrlöcher (3.484 Meter) werden in den kommenden Wochen erwartet.

Die übrigen Ergebnisse werden in die nächste Mineralressourcenschätzung für Tesorito einfließen

Sobald alle Ergebnisse für Tesorito vorliegen und einer Qualitätskontrolle unterzogen wurden, werden die Arbeiten an einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung für Tesorito beginnen. Das Unternehmen plant, diese Anfang 2027 zu berichten. Die aktualisierte Schätzung wird alle Bohrergebnisse der Phasen 1 und 2 auf Tesorito umfassen.

Tiger Gold führt Bohrungen auf Ceibal mit drei Bohranlagen fort

Da die Bohrungen auf Tesorito abgeschlossen wurden, befinden sich jetzt alle drei Bohranlagen des Unternehmens auf Ceibal. Das Ceibal-Programm soll eine erste Mineralressourcenschätzung unterstützen, über die das Unternehmen Ende des ersten Quartals 2027 berichten möchte. Es gibt keine Garantie, dass auf dem Ziel Ceibal eine Mineralressourcenschätzung definiert werden wird.

Aktualisierte PEA soll Ende des 1. Quartals 2027 erfolgen

Das Unternehmen plant, eine aktualisierte vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (Preliminary Economic Assessment, PEA) für das Projekt Quinchía abzuschließen, die die aktualisierte Mineralressource für Tesorito, Miraflores und die erwartete erste Mineralressource für Ceibal umfassen soll. Das Unternehmen plant, die Ergebnisse der PEA Ende des 1. Quartals 2027 zu veröffentlichen, bevor mit Vormachbarkeitsstudien begonnen wird.

Zuvor berichtete Ergebnisse für Tesorito

Die in dieser Pressemitteilung zusammengefassten Bohrergebnisse wurden zuvor in den folgenden Pressemitteilungen veröffentlicht, die unter dem Unternehmensprofil bei SEDAR+ und auf der Website des Unternehmens abrufbar sind:

· Tiger Drills 139.6 m @ 0.9 g/t Au and Returns Higher-Than-Modelled Grades, 20. Januar 2026

· Tiger Gold Intersects Potential Feeder Zone Beneath Tesorito Mineral Resource with 16.9 m @ 2.3 g/t Au and 0.25% Cu, including 6 m @ 4.1 g/t Au and 0.43% Cu, within 89.96 m @ 0.9 g/t Au, 24. Februar 2026

· Tiger Gold Intersects 169.7 m at 0.9 g/t Au of Porphyry-Style Mineralization at Tesorito, Including 25 m at 2.2 g/t Au, 16. April 2026

· Tiger Gold Intersects 305.55 m @ 0.5 g/t Au at Tesorito, Including 15.7 m @ 1.1 g/t Au and 8 m @ 1.3 g/t Au, 5. Mai 2026

· Tiger Gold Intersects 234.5 m @ 1.2 g/t Au and 180.3 m @ 1.0 g/t Au at Tesorito, 16. Juni 2026

· Tiger Gold Drills 342 m @ 0.5 g/t Au and 333.6 m @ 0.5 g/t Au at Tesorito, 22. September 2026

Diese Pressemitteilungen enthalten die vollständigen Analyseergebnisse, Bohrlocheinzelheiten, geschätzten wahren Mächtigkeiten (soweit bekannt) und einschlägige Hinweise, einschließlich möglicher oberflächennaher supergener Anreicherungen.

Qualifizierte Person

Die entsprechenden wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jeremy Link, M.Eng., P.Eng., Vice President, Corporate Development von Tiger, und César García, M.Sc., FAusIMM, Explorationsmanager des Unternehmens in Kolumbien, die beide qualifizierte Personen im Sinne der Definition der Canadian Securities Administrators gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) sind, geprüft und genehmigt. Weder Herr Link noch Herr García sind unabhängig vom Unternehmen. Die Bohrprogramme in Tesorito werden von Herrn Link, Herrn García und Ivor W. O. Jones, M.Sc., FAusIMM, P.Geo., von Aurum Consulting konzipiert, der als qualifizierte Person gilt und vom Unternehmen unabhängig ist. Die Explorationsprogramme im Goldprojekt Quinchía werden von Herrn García geleitet und überwacht.

Probenahme, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

In dieser Pressemitteilung werden keine neuen Analyseergebnisse veröffentlicht. Die Bohrkernproben aus Tesorito wurden von ALS in Medellín (Kolumbien) aufbereitet und von ALS in Lima (Peru) bzw. North Vancouver (British Columbia) analysiert - Labore, die nach ISO/IEC 17025 akkreditiert und vom Unternehmen unabhängig sind. Zur Überwachung der analytischen Leistung wurden zertifizierte Referenzmaterialien, Leerproben und Duplikate in den Probenstrom eingebracht. Herr García hat die den zuvor gemeldeten und in dieser Pressemitteilung genannten Ergebnissen zugrunde liegenden Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, durch einen Abgleich der QA/QC-Ergebnisse mit der Untersuchungsdatenbank überprüft, und weder Herrn García noch Herrn Link sind Einschränkungen hinsichtlich dieser Überprüfung bekannt.

Über Tiger Gold Corp.

Tiger ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und Minenerschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung seines zu 100 % im Besitz befindlichen Vorzeigeprojekts - das Goldprojekt Quinchía - im ergiebigen Mid-Cauca-Gürtel in Kolumbien liegt. Tiger wird von einem multidisziplinären Team aus Explorationsgeologen, Minenbau-Experten, Ingenieuren, Metallurgen, ESG-Spezialisten und Fachleuten für Unternehmensfinanzierung geleitet, das nachweisliche Erfolge bei der Exploration, der Projektentwicklung und der Inbetriebnahme von Minen bei weltweit anerkannten Bergbauunternehmen wie AngloGold Ashanti, Barrick Mining, Yamana Gold, Detour Gold, New Gold, Pretium Resources und anderen vorweisen kann.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Robert Vallis

President, CEO & Director

info@tigergoldco.com

www.tigergoldco.com

Kin Communications

Investor Relations

+1 (604) 684-6730

tigr@kincommunications.com

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, schätzt, budgetiert, geplant, prognostiziert, projiziert, beabsichtigt, legt nahe, vorläufig, zuversichtlich, interpretiert, zielt ab, strebt an, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, sollten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen (die sich als unrichtig erweisen können) und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Tiger wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu den Zielen, Absichten oder Zukunftsplänen von Tiger; Explorationsergebnisse, geologische Interpretationen, potenzielle Mineralisierungen, potenzielle Porphyr-Plugs, potenzielle Feeder-Zonen und potenzielle Porphyrzentren, potenzielle Indikatorelemente (Pathfinder), Vektoren oder die Nähe zu einem ursächlichen Porphyr, seitliche Ausdehnungen, mineralisierte Versätze, die potenziellen Auswirkungen einer supergenen Anreicherung auf oberflächennahe Gehalte sowie das Potenzial, die Mineralisierung zu erweitern, den Gehalt zu verbessern oder die Zuverlässigkeit der Mineralressourcenkategorie zu erhöhen, unter anderem durch Infill-Bohrungen, Erweiterungsbohrungen, Gap-Bohrungen, Definitionsbohrungen und Stepout-Bohrungen; den voraussichtlichen Zeitplan und die Ergebnisse anstehender oder laufender Bohr- und Untersuchungsarbeiten, einschließlich der noch ausstehenden Tesorito-Ergebnisse und des Ceibal-Bohrprogramms, geplanter Feldprogramme, künftiger technischer Studien (einschließlich vorläufiger Wirtschaftlichkeitsstudie, vorläufiger Machbarkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien) sowie aktualisierter Mineralressourcenschätzungen, einschließlich der Umklassifizierung eines Teils der Inferred Mineral Resources (vermuteten Mineralressourcen) in die Kategorie Indicated (angedeutet) oder höher; den voraussichtlichen Zeitplan für die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Tesorito, die das Unternehmen für Anfang 2027 anstrebt, für eine aktualisierte vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie, die für Ende des ersten Quartals 2027 vorgesehen ist, einschließlich ihres voraussichtlichen Umfangs und der darin voraussichtlich enthaltenen Mineralressourcen, sowie für den Beginn von Vormachbarkeitsstudien im weiteren Verlauf des Jahres 2027; die voraussichtliche Erstellung, den Zeitplan und den Abschluss einer ersten Mineralressourcenschätzung für das Zielgebiet Ceibal, einschließlich der Erwartung, dass diese Schätzung gegen Ende des ersten Quartals 2027 fertiggestellt sein wird; Explorations- und Projektentwicklungspläne für das Goldprojekt Quinchía und in der Region, einschließlich der Fähigkeit, Explorationsziele und Bohrziele zu erschließen sowie Mineralressourcen oder Mineralreserven zu definieren; den Aufbau von für beide Seiten vorteilhaften Partnerschaften mit lokalen und indigenen Communities; den Zeitpunkt der Aufnahme des Betriebs; sowie Einschätzungen der Marktbedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, darunter unter anderem die Verfügbarkeit von Bohrgeräten und anderer Ausrüstung, Auftragnehmern und Versorgungsgütern, der fortgesetzte Zugang zum Standort, der Erhalt erforderlicher Genehmigungen und Zulassungen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die Unterstützung durch die Communities und Interessengruppen aufrechtzuerhalten; dass Bohrungen, Probenahmen, Analysen, die Datenerfassung, die geologische Modellierung und die Mineralressourcenschätzung sowie technische Studien (einschließlich vorläufiger Wirtschaftlichkeitsstudie, vorläufiger Machbarkeits- oder Machbarkeitsstudien) gemäß den derzeit erwarteten Zeitplänen beginnen und abgeschlossen werden; dass in Ceibal innerhalb des erwarteten Zeitrahmens eine erste Mineralressource definiert wird; dass das Unternehmen Zugang zu den erforderlichen Finanzmitteln hat, um technische Studien und das Projekt voranzutreiben; dass die aktuellen Bohrergebnisse repräsentativ für die Mineralisierung sind und sich in der aktualisierten Mineralressourcenschätzung widerspiegeln werden; und dass die Explorationsbohrungen und Bohrergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen bezüglich der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie für das Goldprojekt Quinchía, die per Definition vorläufiger Natur ist und Inferred Mineral Resources (vermutete Mineralressourcen) umfasst, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen darauf anzuwenden, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden, und bei denen keine Gewissheit besteht, dass die beschriebenen wirtschaftlichen Aspekte oder Ergebnisse realisiert werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Jegliche Verweise auf nahegelegene Projekte, Grundstücke, Lagerstätten oder Minen dienen ausschließlich der Darstellung des regionalen Kontexts, und eine Mineralisierung auf angrenzenden oder nahegelegenen Grundstücken ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung im Goldprojekt Quinchía.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören unter anderem das Ausbleiben potenziell wirtschaftlicher Mineralisierungsabschnitte oder das Fehlschlagen der Identifizierung von Mineralressourcen oder Mineralreserven; Unsicherheiten hinsichtlich der geologischen Kontinuität und des Ausmaßes der Mineralisierung, unter anderem aufgrund geologischer Komplexität, unzureichender Bohrdaten oder unvollständiger, ungenauer oder unzureichender historischer Bohrdaten, die alle möglicherweise keine wirtschaftlich tragfähigen Ergebnisse liefern; das Risiko, dass die aktuellen Bohrergebnisse möglicherweise nicht repräsentativ für die aktualisierte Mineralressourcenschätzung sind oder keine Vorhersagen darüber zulassen und dass Infill-Bohrungen möglicherweise nicht zu einer Erhöhung des geschätzten Gehalts oder der Mineralressourcen oder zur Umstufung von Inferred Mineral Resources (vermuteten Mineralressourcen) in eine höhere Kategorie führen; das Risiko, dass die Ergebnisse für noch nicht gemeldete Bohrlöcher von den bisher gemeldeten Ergebnissen abweichen könnten; das Risiko, dass in Ceibal keine Mineralressource definiert wird oder dass diese nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens definiert wird, was die aktualisierte vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie verzögern oder deren Umfang verändern könnte; Verzögerungen bei, Kürzungen von oder die Möglichkeit, dass Bohr- oder Feldprogramme, Probenahmen, Analysen, Datenvalidierung, Datenverifizierung, geologische Modellierung, technische Studien oder Schätzungen von Mineralressourcen oder Mineralreserven nicht abgeschlossen oder vorangetrieben werden können, auch nicht innerhalb der vorgesehenen Zeitrahmen; der vorläufige Charakter metallurgischer Testergebnisse; Verzögerungen bei der Erlangung oder das Ausbleiben erforderlicher behördlicher, umweltbezogener oder sonstiger Projektgenehmigungen; sowie Änderungen der staatlichen Vorschriften für Explorations- und Bergbaubetriebe; politische Risiken und soziale Unruhen; die Unfähigkeit, Konsultations- oder Ausgleichsverpflichtungen gegenüber indigenen Völkern zu erfüllen oder konstruktive Beziehungen zu lokalen Communities aufrechtzuerhalten; Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der künftig benötigten Finanzierung; Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen; Veränderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursschwankungen und Schwankungen der Rohstoffpreise, einschließlich Gold und Dieselkraftstoff; sowie die sonstigen Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind.

Tiger geht zwar davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung seiner Einschätzungen führen können, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Einschätzungen von Tiger zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung herangezogen werden. Obwohl Tiger versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die oben genannten Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Tiger auswirken können. Weitere Faktoren sind unter Risk Factors in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen von Tiger aufgeführt, darunter im Kurzprospekt vom 2. September 2026 und in anderen Dokumenten, die unter dem Profil von Tiger auf SEDAR+ verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Tiger übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

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Abbildung 1: Lagerstätten und Prospektionsgebiete auf dem Goldprojekt Quinchía

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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