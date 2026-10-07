IWF-Chefin: Hohe Energiepreise, Staatsschulden und KI-Boom bedrohen Weltwirtschaft

Singapur, 07. ⁠Okt (Reuters) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt vor Gefahren für die Weltwirtschaft durch anhaltend hohe Energiepreise, eine Rekordverschuldung zahlreicher Staaten und Risiken des KI-Investitionsbooms. Zum Schutz davor seien von staatlicher Seite finanz- und geldpolitische Maßnahmen nötig, mahnte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Mittwoch in einer Rede auf einer ‌Wirtschaftskonferenz in Singapur. Die Welt befinde sich derzeit im Griff zweier entgegengesetzter Kräfte. Auf der einen Seite stehe ein negativer Angebotsschock auf dem Energiemarkt infolge der Konflikte ⁠im Nahen ⁠Osten, auf der anderen Seite ein kräftiger Nachfrageschub durch Künstliche Intelligenz (KI), der zudem die Inflation anheize.

Die hohen Energiepreise treiben Georgiewa zufolge die Inflation und die Renditen von Staatsanleihen nach oben. Die Renditen zehnjähriger Papiere aus den USA, Deutschland und Japan lägen auf den höchsten Ständen seit 2007, 2009 beziehungsweise 1996. Der Ölpreis verharre bei 100 Dollar ‌pro Barrel, während Engpässe bei den Raffineriekapazitäten die Preise ‌für Produkte wie Diesel weiter verteuerten. Zudem schränkten die Bedrohungen für den Öl- und Gas-Transport durch die weitgehend blockierte Straße von Hormus das Angebot ein. Selbst bei einem raschen Ende des ⁠Konflikts im Nahen Osten dürften die Energiepreise noch einige Zeit hoch bleiben, sagte die ‌IWF-Chefin. Dies werde auch die neuen Wachstumsprognosen ⁠des IWF beeinträchtigen, die auf die Jahrestagung von IWF und Weltbank in der kommenden Woche in Bangkok vorgestellt werden. Im Juli hatte der IWF für 2026 ein globales Wachstum von 3,0 Prozent prognostiziert.

Sorge bereitet dem IWF zudem die ‌weltweit wachsende Staatsverschuldung, die nach seiner Einschätzung ⁠bis 2030 wohl 100 Prozent der globalen ⁠Wirtschaftsleistung überschreiten dürfte. Georgiewa bezeichnete die Industrienationen und dabei allen voran die USA als die größten Verursacher dieser Entwicklung. Sie forderte glaubwürdige Pläne zur Haushaltskonsolidierung. Notenbanken dürften nicht als "monetäre Cowboys" einspringen, um die Finanzpolitik zu entlasten.

Mit Blick auf den KI-Boom warnte Georgiewa vor überhöhten Bewertungen an den Märkten, die bei einer Enttäuschung zu einem weitreichenden Schock führen könnten. Zudem berge die Technologie erhebliche Risiken für den Arbeitsmarkt und die Cybersicherheit. Richtig eingesetzt könne KI das weltweite Wachstum jedoch jährlich um einen ⁠halben Prozentpunkt steigern.

(Bericht von Rae Wee und David Lawder, geschrieben von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)