Jemen: Huthi-Rebellen greifen Flughafen Aden an - Kämpfe um Meerenge eskalieren

07. Okt (Reuters) - Die ⁠Huthi-Rebellen haben am Mittwoch den internationalen Flughafen der südjemenitischen Stadt Aden mit ballistischen Raketen und Drohnen angegriffen. Dem Verkehrsministerium zufolge schlug eine Rakete wenige Minuten vor der geplanten Landung einer Passagiermaschine aus Kairo nahe der Start- und Landebahn ein. Die Behörden leiteten die Maschine nach Dschidda in Saudi-Arabien um. Der Angriff erfolgte vor dem Hintergrund ‌heftiger Kämpfe um die strategisch wichtige Meerenge Bab al-Mandab im Roten Meer, die für den weltweiten Öltransport von zentraler Bedeutung ist. Der Flughafen in Aden gilt als das wichtigste Tor zur Außenwelt für ⁠die Regionen des ⁠Jemen, die nicht von den mit dem Iran verbündeten Huthis kontrolliert werden.

Die jemenitischen Regierungstruppen hatten Anfang der Woche, unterstützt durch Luftangriffe der saudiarabisch geführten Militärkoalition, eine Gegenoffensive gestartet. Ziel ist es, die Küstenregion um die Meerenge und die Stadt Mokka zurückzuerobern, die die Huthis im September besetzt hatten. Durch die jüngste Eskalation des Konflikts, der als Ausläufer der Spannungen zwischen den USA und dem Iran gilt, sind der Internationalen ‌Organisation für Migration (IOM) zufolge inzwischen mehr als 200.000 Menschen auf der ‌Flucht. IOM-Direktorin Amy Pope sprach von einer alarmierenden Lage, da die Menschen kaum sichere Zufluchtsorte fänden. Den Vereinten Nationen zufolge leiden in Teilen des Jemen drei von vier Familien Hunger.

HUTHI-RAKETEN IN SAUDI-ARABIEN ABGEFANGEN

Der Konflikt hat sich auch auf ⁠das Nachbarland Saudi-Arabien ausgeweitet. Die saudiarabische Militärkoalition teilte mit, sie habe eine ballistische Rakete der Huthis nördlich ‌der Hauptstadt Riad sowie ein weiteres Geschoss nahe der ⁠südwestlichen Stadt Chamis Muschait abgefangen. Der Militärsprecher der Huthis, Jahja Saree, erklärte hingegen, die Gruppe habe den Flughafen König Chalid in Riad mit Drohnen sowie den Flughafen Abha und einen Luftwaffenstützpunkt in Chamis Muschait angegriffen. Eine saudiarabische Bestätigung für diese Angriffe lag zunächst nicht vor. Angesichts der ‌Bedrohung der Schifffahrtswege wirbt Saudi-Arabien um internationale Unterstützung. Das ⁠Nato-Mitglied Türkei und Pakistan sagten im Zuge eines ⁠neuen Bündnisses technische und defensive Hilfe zu.

Die erneuten Gefechte lassen den seit zwölf Jahren andauernden Bürgerkrieg im Jemen wieder aufflammen, der zu einer der schwersten humanitären Krisen weltweit geführt hat. Die Huthis kontrollieren weite Teile des jemenitischen Nordens und hatten 2014 die Hauptstadt Sanaa eingenommen. Dies veranlasste die von Saudi-Arabien angeführte Koalition zum Eingreifen, da sie eine Ausweitung des iranischen Einflusses befürchtete. Ein von den Vereinten Nationen vermittelter Waffenstillstand im Jahr 2022 hatte die Kämpfe vorübergehend gestoppt, führte jedoch nicht zu einer dauerhaften Friedenslösung. Die Koalition wirft dem Iran vor, die Huthis mit Waffen auszurüsten und zu finanzieren, was sowohl ⁠die Rebellen als auch Teheran zurückweisen.

(Bericht von Enas Alashray, Mohammed Ghobari und Timour Azhari, Mitarbeit Olivia Le Poidevin in GenfBearbeitet von Michael Georgy und Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)