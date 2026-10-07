Jemen: Huthi-Rebellen greifen Flughafen in Aden mit Raketen und Drohnen an

07. Okt (Reuters) - ⁠Die Huthi-Rebellen haben am frühen Mittwochmorgen den internationalen Flughafen der südjemenitischen Stadt Aden mit ballistischen Raketen und Drohnen angegriffen. Eine Rakete schlug wenige Minuten vor der geplanten Landung einer Maschine aus Kairo nahe der Start- und Landebahn ein, wie das ‌jemenitische Verkehrsministerium mitteilte. Die Behörden leiteten die Maschine nach Dschidda in Saudi-Arabien um.

Der Angriff erfolgte vor dem Hintergrund verschärfter Kämpfe an mehreren Fronten zwischen der ⁠vom Iran ⁠unterstützten Bewegung und den mit Saudi-Arabien verbündeten Regierungstruppen. Die Regierungstruppen hatten Anfang der Woche eine Offensive gestartet, um die Küste am Roten Meer nahe der strategisch wichtigen Meerenge Bab al-Mandab und der Stadt Mokka zurückzuerobern.

Der Konflikt weitete sich am Mittwoch zudem auf das Nachbarland Saudi-Arabien aus. Die von Saudi-Arabien angeführte ‌Militärkoalition teilte mit, sie habe eine ballistische Rakete ‌der Huthi nördlich der Hauptstadt Riad sowie ein weiteres Geschoss nahe der südwestlichen Stadt Chamis Muschait abgefangen. Der Militärsprecher der Huthi, Jahja Saree, erklärte dagegen, die Gruppe habe ⁠den internationalen Flughafen König Chalid in Riad mit Drohnen sowie den Flughafen Abha ‌und einen Luftwaffenstützpunkt in Chamis Muschait mit ⁠Raketen und weiteren Flugkörpern angegriffen. Eine saudiarabische Bestätigung für Angriffe auf die Flughäfen lag zunächst nicht vor.

Der Flughafen in Aden gilt als das wichtigste Tor zur Außenwelt für die Regionen im Jemen, die nicht ‌von den Huthis kontrolliert werden. Die ⁠Rebellen beherrschen weite Teile des Nordens ⁠und hatten 2014 die Hauptstadt Sanaa eingenommen. Dies veranlasste eine von Saudi-Arabien geführte Koalition zum Eingreifen, die eine Ausweitung des iranischen Einflusses befürchtet. Ein von den Vereinten Nationen vermittelter Waffenstillstand im Jahr 2022 hatte die schweren Kämpfe weitgehend gestoppt, führte jedoch nicht zu einer dauerhaften Friedenslösung in dem seit zwölf Jahren andauernden Krieg. Die Koalition wirft dem Iran vor, die Huthis mit Waffen auszurüsten und zu finanzieren, was sowohl die Rebellen als auch ⁠Teheran zurückweisen.

(Bericht von Enas Alashray und Mohammed GhobariBearbeitet von Enas Alashray, Michael Georgy und Alexander RatzRedigiert von Christian GötzBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)