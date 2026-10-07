Kabinett beschließt neue Finanzierung für Autobahn GmbH - Grüne warnen

Berlin, 07. ⁠Okt (Reuters) - Die Bundesregierung will den Bau und die Sanierung von Autobahnen stärker über Kredite und privates Kapital finanzieren. Das Kabinett brachte am Mittwoch einen entsprechenden Gesetzentwurf von Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU) auf den Weg. Die bundeseigene Autobahn GmbH ‌soll demnach künftig Kredite am Kapitalmarkt aufnehmen dürfen und zudem einen Teil der Einnahmen aus der Lkw-Maut direkt erhalten. Ziel sei es, die ⁠Finanzierung der ⁠Autobahnen unabhängiger von den jährlichen Haushaltsverhandlungen zu machen und so Investitionen zu beschleunigen. Die Grünen warfen der Koalition vor, einen weiteren Schuldentopf außerhalb des Bundeshaushalts aufzumachen.

"Wir leiten einen Paradigmenwechsel bei der Autobahnfinanzierung ein und schaffen mehr Spielraum für Investitionen in unsere Autobahnen", sagte Bilger. Mit der ‌neuen Struktur würden Sanierungen und Neubauprojekte verlässlicher und ‌schneller umgesetzt. Kern der Neuregelung ist, dass die Autobahn GmbH ab 2027 begrenzt kreditfähig wird. Ab 2028 soll sie über den jährlichen Infrastrukturanteil der Lkw-Maut ⁠von derzeit rund 4,5 Milliarden Euro eigenständig verfügen können. Die Autobahnen blieben ‌dabei vollständig in öffentlicher Hand, sagte Bilger.

Die ⁠Grünen warnten vor einer Überschuldung der Gesellschaft. "Bei der Kreditfähigkeit der Autobahn GmbH geht es einzig und allein darum, den nächsten Schuldentopf aufzumachen", erklärte deren Haushaltspolitikerin Paula Piechotta. Sie zog einen Vergleich ‌zur Deutschen Bahn, die zur Entschuldung ⁠Unternehmensteile wie Schenker habe verkaufen müssen. "Bei ⁠der Autobahn wäre es im schlimmsten Fall unsere Verkehrsinfrastruktur", warnte Piechotta. Grünen-Verkehrspolitikerin Swantje Michaelsen warf der Regierung vor, sie schaffe eine "Straßenbaumaschine für den Neu- und Ausbau von Autobahnen", lasse die Finanzierung der Schiene aber ungelöst.

Die Autobahn GmbH des Bundes wurde 2018 gegründet und verantwortet seit 2021 die Planung, den Bau und den Betrieb des rund 13.200 Kilometer langen Autobahnnetzes. Bislang werden die Baumaßnahmen ausschließlich aus dem Bundeshaushalt ⁠finanziert.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)