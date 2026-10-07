Berlin, ⁠07. Okt (Reuters) - Die Bundesländer sollen sich mit 1,25 Milliarden Euro an den Kosten für den dreimonatigen Tankrabatt beteiligen. Die Bundesregierung ‌brachte am Mittwoch eine entsprechende Änderung des Finanzausgleichsgesetzes auf den Weg. Dem Reuters ⁠vorliegenden ⁠Entwurf zufolge werden die Anteile an der Umsatzsteuer in den Jahren 2026 und 2027 neu verteilt. Der Bund soll dann jeweils 625 Millionen Euro mehr ‌erhalten, die Länder entsprechend ‌weniger. Damit trügen die Länder zur Entlastung der Haushaltssituation des Bundes bei, heißt es ⁠in der Begründung.

Hintergrund ist die befristete Absenkung ‌der Energiesteuer auf ⁠Kraftstoffe, mit der die Regierung auf stark gestiegene Preise reagiert und Bürger sowie Unternehmen entlastet. Sie gilt von ‌Anfang Oktober ⁠bis Ende Dezember dieses ⁠Jahres und verringert die Tankstellenpreise für Benzin und Diesel rechnerisch um 17 Cent. Die Mindereinnahmen durch die Steuersenkung werden auf etwa 2,5 Milliarden Euro geschätzt.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)