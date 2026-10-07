Kanzler: SPD und Grüne müssen Linken-Bürgermeisterin in Berlin verhindern

Berlin, 07. ⁠Okt (Reuters) - Kanzler Friedrich Merz hat SPD und Grüne aufgefordert, die Wahl der Linken-Politikerin Elif Eralp zur Regierenden Bürgermeisterin in Berlin zu verhindern. Ihm fehlten die Worte, dass ausgerechnet am Jahrestag des Hamas-Überfalls auf ‌Israel ein Regierungsbündnis in der Bundeshauptstadt entstehen könnte, das "unverhandelbare Grundsätze unseres Gemeinwesens" infrage stellen könnte, sagte der CDU-Vorsitzende in einer Rede ⁠beim "Handelsblatt" und ⁠der "Wirtschaftswoche" am Mittwoch in Berlin. "Wir stemmen uns gegen einen wachsenden Antisemitismus in Deutschland."

"Ich will jedenfalls die Gelegenheit nutzen, an alle Beteiligten der politischen Mitte, vor allem aber an die Grünen und die SPD, zu appellieren, ihrer Verantwortung gerecht zu werden, mit der ‌Mehrheit, die es gibt, eine Regierende Bürgermeisterin ‌der Linken in unserer Hauptstadt zu verhindern", sagt Merz. "Ich meine das sehr ernst. Ich kann es mir nicht vorstellen."

Die Linken verhandeln als Wahlsieger ⁠der Berliner Landtagswahl derzeit mit SPD und Grünen. Es gäbe aber ‌auch eine rechnerische Mehrheit für ein ⁠Bündnis aus CDU, SPD und Grünen.

Merz sagte, er empfange in zwei Wochen Investoren in Berlin. Diese werde er nicht halten können, "wenn sie das Gefühl haben, dass in diesem Land ‌politisches Chaos herrscht", sagte er ⁠auch in Anspielung auf den AfD-Wahlsieg ⁠in Sachsen-Anhalt. Extremistische Kräfte stellten Grundregeln des Zusammenlebens, die EU und die Nato fundamental infrage. Dazu komme eine naive Betrachtung Russlands. "Deswegen will ich alles tun, um zu vermeiden, dass wir von den politischen Rändern aus eine Destabilisierung unseres Landes weiter erleben." Dies sei eine gemeinsame Aufgabe der Gesellschaft, die er nicht alleine leisten könne, sondern nur mit anderen zusammen.

(Bericht von Andreas ⁠Rinke; redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)