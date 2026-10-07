KI-Boom außer Kontrolle? 40 Milliarden für Nvidia-Chips!

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Die Wall Street steht heute erneut zwischen KI-Euphorie und Zinsdruck. Nach neuen Rekorden bei S&P 500 und Nasdaq tendieren die Futures schwächer, während die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen wieder auf 5,3 Prozent steigt. Der zentrale Widerspruch bleibt: Je stärker der KI-Boom, desto schwieriger wird es für die Renditen, nachhaltig zu fallen. SpaceX will rund 40 Milliarden US-Dollar aufnehmen, um Nvidia-Chips zu kaufen, während Marvell seine langfristigen Ziele massiv anhebt und für 2031 rund 80 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht stellt. Marvell erwartet, dass die Investitionen in Rechenzentren von mehr als einer Billion US-Dollar in diesem Jahr auf etwa drei Billionen US-Dollar bis 2030 steigen könnten. 07.10. Entsprechend ziehen Analysten ihre Kursziele für Marvell deutlich nach oben; Bank of America sieht nun 400 US-Dollar, JPMorgan 360 US-Dollar. 07.10. Analysten Gleichzeitig bleibt die Geldpolitik restriktiv: Heute Abend kommen die Fed-Protokolle, während der Markt weiterhin eher mit einer Zinserhöhung im Dezember als bereits im Oktober rechnet. Kurz gesagt: KI liefert weiter Rekordinvestitionen – aber genau diese Investitionen halten Wachstum, Kapitalbedarf und damit auch den Druck auf die Renditen hoch.



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