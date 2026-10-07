KI-Roboterbauer RobCo steigt zum Einhorn auf

(Stellt im ⁠vorletzten Satz des ersten Absatzes klar, dass Leitmotif nicht die Wagniskapitalsparte von Volkswagen ist, sondern Kapital von dem Autobauer erhält)

Frankfurt/Amsterdam, 05. Okt (Reuters) - Der Roboterbauer RobCo ist das jüngste Mitglied in der Gruppe der deutschen Einhörner. Die Bewertung des Startups habe ‌erstmals die Schwelle von einer Milliarde Dollar überschritten, teilte das Münchner Unternehmen am Montag mit. Die Grundlage für die Berechnung sei die Erweiterung einer ⁠bestehenden Finanzierung um ⁠40 Millionen Dollar, die hauptsächlich neue sowie einige bereits ausgegebene Anteile umfasse, erläuterte RobCo-Mitgründer und -Chef Roman Hölzl in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Einige der langjährigen Mitarbeiter hätten die Gelegenheit erhalten, Firmenanteile zu versilbern. Das frische Geld stamme von bisherigen und neuen Investoren. Im Januar hatte RobCo 100 Millionen Dollar ‌bei Investoren wie dem Wagniskapitalgeber Leitmotif, der unter anderem vom Autobauer ‌Volkswagen finanziert wird, und einer Beteiligungsfirma der Fiat-Gründerfamilie Agnelli eingesammelt. Mit der aktuellen Transaktion habe RobCo insgesamt knapp 200 Millionen Dollar an Kapital erhalten, sagte Hölzl.

"Die Milliardenbewertung ist ein großartiger Meilenstein", ⁠fügte er hinzu. "Für uns ist aber vor allem entscheidend, was jetzt kommt: die ‌nächste Generation autonomer Industrierobotik in die ⁠Fabrikhallen zu bringen." Im kommenden März will das Unternehmen "Alfie" - einen zweiarmigen, autonom agierenden Roboter für den industriellen Einsatz - offiziell vorstellen. Prototypen liefen bei einigen Kunden bereits im Probebetrieb, sagte Hölzl. Sein Unternehmen konkurriert auf ‌diesem Feld unter anderem mit den deutschen Start-ups ⁠Agile Robots und Neura Robotics, die ⁠ebenfalls auf Milliardenbewertungen kommen.

RobCo kündigte darüber hinaus eine stärkere Fokussierung auf den wachstumsstarken US-Markt an. Firmenchef Hölzl sei in die USA gezogen, um die Expansion persönlich voranzutreiben. "Angesichts der Reindustrialisierung in den USA ist der dortige Markt in absoluten Zahlen größer und wächst schneller", betonte Hölzl. Bislang mache sein Unternehmen jedoch 70 Prozent seines Geschäfts in Europa. Der Hauptproduktionsstandort bleibe Deutschland, während einige Produkte für den US-Markt in einem Werk im US-Bundesstaat Texas montiert würden.

(ericht von ⁠Hakan Ersen und Toby Sterling, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkt)