Kreise: Weg frei für Bahn-Neubaustrecke Hannover-Hamburg
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Im Bundestag sind für die bundesweit wichtige Bahnstrecke zwischen Hannover und Hamburg nach einem langen Ringen die Weichen für eine Neubautrasse gestellt worden. Der Verkehrsausschuss stimmte für einen entsprechenden Antrag, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr./hoe/DP/stk
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