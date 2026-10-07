Dax Rückblick

Der Dax setzte seinen Aufwärtstrend am Dienstag zunächst eindrucksvoll fort. Nach der großen Kurslücke zum Handelsstart stieg der Index bis auf ein Tageshoch bei 25.522 Punkten und damit auf den höchsten Stand seit Ende September. Dabei erhielt er erneut Unterstützung von der Wall Street und insbesondere vom Nasdaq 100, der im späteren US-Handel ein weiteres Rekordhoch bei 31.361 Punkten erzielen konnte.

Von diesem Rekordhoch gab der Nasdaq 100 allerdings wieder deutlich nach und beendete den Handel bei 31.225 Punkten. Damit verlor der Technologieindex vom Tageshoch rund 137 Punkte. Der Dax reagierte auf diesen Rücksetzer und vorbörslich schwächerer US-Futures zum heutigen Handelsstart. Nach dem gestrigen Xetra-Schluss bei 25.449 Punkten eröffnete er mit einer deutlichen Kurslücke auf der Unterseite und verstärkte zunächst den Abgabedruck.

Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr setzte sich die Abwärtsbewegung damit bis an die Unterstützungszone um 25.200 Punkte fort. Dieser Bereich sorgte erneut für Nachfrage und leitete eine schnelle Erholung ein. Nach 90 Minuten Xetra-Handel Vormittag startet erneut eine Erholung, die den Index in Richtung 25.350 Punkte trägt. Damit entsteht eine neue Aufwärts-Trendlinie (grün im Chart unten).

Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Mit dieser starken Gegenbewegung ab 25.200 Punkten rückt nun die ehemalige Widerstandszone zwischen 25.280 und 25.320 Punkten in den Fokus, die aktuell zurückerobert wird. Kann sich der Dax darüber etablieren, wäre der gestrige Schlusskurs bei 25.449 Punkten das nächste Ziel. Darüber könnte sogar die Marke von 25.500 Punkten auf die Agenda rücken.

Auf der Unterseite bleibt die Kombination aus Aufwärtstrendlinie und Unterstützung um 25.200 Punkte entscheidend. Ein erneuter Rücklauf und Bruch dieses Bereichs würde das kurzfristig positive Chartbild eintrüben. Dann wären zunächst Kurse um 25.100 und anschließend die Marke von 25.000 Punkten möglich.