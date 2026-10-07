Leitindex schließt im Minus – Hohe Renditen belasten

Nach drei Börsentagen mit Gewinnen ist der Dax zur Wochenmitte unter Druck geraten. Der deutsche Leitindex sank um 1,35 Prozent auf 25.104 Zähler. Am Vortag hatte er noch zeitweise die Marke von 25.500 Punkten hinter sich gelassen. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten verlor am Mittwoch 1,41 Prozent auf 30.112 Zähler.

Angesichts der anstehenden Saison der Quartalsbilanzen hielten sich Investoren zurück. Steigende Ölpreise und die hohen Renditen an den Anleihemärkten, insbesondere französischer Staatspapiere, verunsicherten. Die von den Staatsschulden in Europa ausgehenden Risiken würden noch immer unterschätzt, hieß es von der Privatbank Merck Finck.

Am Mittwoch hatte der Präsident der französischen Zentralbank, Emmanuel Moulin, in einem Gespräch mit "France Inter Radio" gesagt, dass Frankreich mit Blick auf das Staatsdefizit durchaus in einer Risikozone sei und der Haushaltsplan für 2027 wichtig werde, um die Finanzmärkte zu beruhigen.

In den USA hatten am Vortag zwar der marktbreite S&P 500 sowie der von Techwerten dominierte Nasdaq Höchststände erreicht. Laut Marktexperte Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets ist dieses Bild jedoch trügerisch, denn die Rally werde zunehmend von wenigen großen Technologieunternehmen getragen. Am Mittwoch verzeichneten die New Yorker Börsen Verluste.

Technologie-Sektor verzeichnet Kursrückgänge vor asiatischen Tech-Bilanzen

Unter Druck stand am Donnerstag der Technologie-Sektor. Gewinnmitnahmen und Zurückhaltung vor den Quartalsbilanzen großer Tech-Schwergewichte aus Asien prägten hier das Geschehen. Am deutschen Aktienmarkt verloren Infineon am Dax-Ende über 5,8 Prozent. Suss Microtec waren mit einem Minus von mehr als 9,3 Prozent der schwächste Wert im MDax.

Laut Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets sei es fraglich, ob große Technologieunternehmen wie Samsung und SK Hynix die hohen Erwartungen tatsächlich erfüllen könnten.

Trotz Krise im Sektor: VW und Porsche gehören zu den Top-Werten

Der schwächelnde Sport- und Geländewagenbauer Porsche hatte zuletzt unter anderem mit sinkenden Absatzzahlen, insbesondere in China, einer geringeren Nachfrage nach E-Modellen und den US-Zöllen zu kämpfen. Die Krise bei Porsche hatte auch die Geschäftszahlen der Konzernmutter Volkswagen kräftig belastet.

Dennoch gehörte die VW-Aktie im Dax und die Porsche-Aktie im Mdax am Donnerstagabend mit Kursgewinnen von 1,3 Prozent beziehungsweise 0,33 Prozent zu den Gewinnern, nachdem die Vorstellung der neuen Sanierungs- und Marge-Ziele für Erleichterung an der Börse sorgte.

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(mit Material von dpa-AFX)