Levi Strauss & Co. – „Qualität kommt nie aus der Mode“ - gilt das auch an der Börse?









Kaum eine Modemarke steht so sehr für Beständigkeit wie Levi Strauss & Co. – doch an der Börse zählt nicht Tradition, sondern Wachstum. Und genau hier wird es spannend: Der Jeans-Pionier steigert seit Jahren seine Umsätze, verbesserte 2025 Gewinn und operatives Ergebnis deutlich und legte auch im ersten Halbjahr 2026 weiter zu. Gleichzeitig wurde die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Besonders interessant: Trotz der verbesserten Geschäftsentwicklung notiert die Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochenhoch. Ist die Schwäche damit eine Chance – oder steckt hinter der Zurückhaltung der Anleger mehr als nur kurzfristige Skepsis?





Neue Impulse könnten bereits die nächsten Quartalszahlen liefern. Analysten sehen im Durchschnitt deutlich höhere Kurse als zuletzt an der NYSE aufgerufen wurden, während sich die Aktie charttechnisch weiterhin in einer entscheidenden Zone bewegt. Umsatzwachstum, steigende Gewinne und Aktienrückkäufe treffen damit auf eine Aktie, die ihre Anleger zuletzt nicht vollständig überzeugen konnte. In unserer Analyse werfen wir einen Blick auf die aktuellen Geschäftszahlen, den angehobenen Ausblick und die wichtigsten Marken im Chart – und gehen der Frage nach, ob Levi Strauss auch an der Börse beweisen kann, dass Qualität tatsächlich nie aus der Mode kommt.









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