Marvell: Warum ich trotz hohem KGV weitere Kurschancen sehe

Was bewegt die Aktie?

Marvell setzt sich auf seinem Investorentag deutlich höhere Umsatzziele. Für 2028 erhöht das Unternehmen seine Prognose von 18 auf 20 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Anstieg um rund elf Prozent gegenüber dem bisherigen Ziel. Die neue Prognose unterstreicht, wie stark das Unternehmen mit seinem Geschäft für maßgeschneiderte Chips wachsen will.

Besonders deutlich fällt die längerfristige Anhebung aus. Für 2031 plant Marvell mit einem Umsatz zwischen 70 und 90 Milliarden Dollar. In der Mitte dieser Spanne stehen 80 Milliarden Dollar. Dieses Ziel liegt erheblich über den bisherigen Markterwartungen von knapp 47 Milliarden Dollar und verändert damit die Grundlage für die Bewertung der Aktie.

Den wichtigsten Beitrag sollen individuell entwickelte KI-Chips liefern. Marvell produziert solche Halbleiter unter anderem für Amazon. Amazon und Alphabet wollen ihren Einsatz eigener Chips ausweiten und dadurch ihre Abhängigkeit von Nvidia-Grafikprozessoren verringern. Diese Entwicklung unterstützt die Erwartungen an Marvells künftige Umsätze und Gewinne.

Zusätzlich bietet das Geschäft mit Datenübertragung und Vernetzung Wachstumspotenzial. Damit hängt die Perspektive des Unternehmens an zwei Bereichen: maßgeschneiderten Halbleitern und der Verbindung von Rechenzentrums-Komponenten. Beide gehören zu den Schwerpunkten der neuen Wachstumserwartungen. Neben steigenden Umsätzen sieht Marvell bis 2031 auch deutlich höhere Gewinne je Aktie vor.

Die Aktie reagiert mit einem kräftigen Anstieg auf die neuen Ziele. Im Tagesverlauf erreicht sie 300 Dollar und gewinnt zeitweise mehr als zehn Prozent. Bis zum Handelsschluss verbleibt ein Plus von 5,8 Prozent. Damit fällt die Kursreaktion zum Schluss schwächer aus als zwischenzeitlich.

Zugleich bleibt die Bewertung anspruchsvoll: Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei etwa 52. Unter Einbeziehung des erwarteten Gewinnwachstums über fünf Jahre beträgt das Verhältnis von KGV zu Wachstumsrate rund 1,09. Diese Kennzahl relativiert die hohe Bewertung, setzt aber voraus, dass Marvell die geplanten Zuwächse erreicht.

Charttechnik

Bei 300 Dollar trifft die Aktie auf einen Widerstand aus dem Bereich der Kurse von Ende Juni. Dort endet zunächst der jüngste Anstieg. Eine Konsolidierung nach dem Kurssprung bleibt mit dem positiven Szenario vereinbar, wenn anschließend ein Ausbruch nach oben folgt.

Bei einem Anstieg über diesen Bereich kommen die bisherigen Hochs um 330 Dollar als nächstes Ziel infrage. Die vorangegangene starke Korrektur wirkt abgeschlossen.

Martins Einschätzung

Das erwartete Wachstum macht Marvell trotz eines KGV von etwa 52 interessant. Die neuen Umsatzziele und die beiden Wachstumsschwerpunkte unterstützen die Chance auf einen erneuten Anstieg zu den alten Hochs um 330 Dollar oder darüber. Ein neues Allzeithoch erscheint wahrscheinlicher als ein Rückgang unter die jüngsten Tiefs. Für einen weiteren Anstieg spricht ein Ausbruch über den Widerstand bei 300 Dollar.