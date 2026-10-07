McKinsey: 80 Milliarden Euro Potenzial im Gesundheitswesen ungenutzt

Berlin, 07. ⁠Okt (Reuters) - Das mit chronischen Finanzproblemen kämpfende deutsche Gesundheitswesen kann einer Studie zufolge durch einen stärkeren Einsatz von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz (KI) stark entlastet werden. Jährlich ließen sich damit rund 80 Milliarden Euro zusätzlich erschließen, geht aus einer Analyse der Unternehmensberatung McKinsey hervor. Diese lag der Nachrichtenagentur Reuters am ‌Mittwoch vorab vor. Demnach werden bereits jetzt 11,5 Milliarden Euro pro Jahr durch digitale Anwendungen wie das E-Rezept oder die elektronische Patientenakte realisiert - achtmal so viel wie 2022. "Die ⁠Fortschritte zeigen, dass ⁠Digitalisierung ein entscheidender Schlüssel sein kann, um dem Fachkräftemangel, steigenden Kosten und dem wachsenden Versorgungsbedarf im Gesundheitswesen zu begegnen", erklärte Katharina Sickmüller, Partnerin bei McKinsey und Co-Autorin der Studie. Das noch ungenutzte Potenzial entspreche rund 17 Prozent der relevanten Gesundheitsausgaben von 479 Milliarden Euro.

Allein auf KI entfällt der Analyse zufolge ein Potenzial von 22,8 Milliarden Euro. Sie könne Fachkräfte ‌von Routinetätigkeiten entlasten, die Steuerung von Personal und Behandlungen ‌verbessern und die Dokumentation automatisieren. Konkret könnten etwa virtuelle Assistenten Gespräche in der Versorgung in Echtzeit dokumentieren und für die elektronische Patientenakte aufbereiten. KI-Systeme können demnach auch Abrechnungsfehler erkennen, klinische Informationen strukturieren sowie ⁠Betten, Personal und Behandlungsabläufe vorausschauend steuern. Das reduziere administrative Lasten und schaffe mehr Zeit für ‌die unmittelbare Versorgung. "Künstliche Intelligenz eröffnet die nächste Stufe ⁠der Digitalisierung", sagte Co-Autorin Kristin Tuot. "Entscheidend ist, KI nicht als Zusatztool zu verstehen, sondern sie sinnvoll in die Abläufe der Versorgung zu integrieren."

Entscheidend für die Zukunft sei jedoch nicht mehr nur der Zugang zu Technologien, sondern vor allem deren tatsächliche ‌Nutzung. Dies zeige sich besonders bei der ⁠elektronischen Patientenakte (ePA). Sie stehe zwar einem Großteil ⁠der Bevölkerung zur Verfügung, werde im Alltag aber kaum genutzt. Eine konsequentere Nutzung der bereits vorhandenen Akten allein könne hier etwa 6,2 Milliarden Euro heben.

Das Potenzial ergibt sich der Studie zufolge zu 64 Prozent aus Produktivitätssteigerungen und zu 36 Prozent aus einer geringeren Nachfrage nach medizinischen Leistungen. Letztere könne etwa durch eine digitale Vorsortierung von Patienten, die Fernüberwachung chronisch Kranker oder Prävention erreicht werden. Das Potenzial ist nicht mit einem reinen Einsparpotenzial gleichzusetzen. Profitieren würden vor allem die Leistungserbringer wie Kliniken und Praxen, auf die rund ⁠zwei Drittel des Gesamtpotenzials entfallen. Ein Drittel käme den Kostenträgern wie den Krankenkassen zugute, so McKinsey.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)