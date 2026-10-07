Mehr als Aktien und Anleihen – Interview mit Chicco di Stasi

Unruhige Zeiten stellen Anlegerinnen und Anleger vor große Herausforderungen. Wie lässt sich das eigene Portfolio widerstandsfähiger aufstellen? Chicco Di Stasi, Kapitalmarktexperte bei UniCredit, erläutert im Interview, welche Rolle alternative Anlagen dabei spielen können und worauf es bei Investitionen in Infrastruktur und Privatmärkte ankommt.

onemarkets: Guten Tag, Herr Di Stasi, geopolitische Risiken, steigende Inflation und eine unter Druck stehende Wirtschaft veranlassen Anlegerinnen und Anleger zu mehr Vorsicht. Wie zeigt sich diese Zurückhaltung und welche Folgen kann sie haben?

Chicco Di Stasi: Wir erleben eine komplexe Phase – nicht nur aus wirtschaftlicher und finanzieller, sondern auch aus menschlicher Sicht. Geopolitische Spannungen schüren weiterhin die Unsicherheit. Dennoch zeigen sich die Märkte bemerkenswert widerstandsfähig. Einerseits bewegen sich die wichtigsten Aktienindizes weiterhin nahe ihren historischen Höchstständen. Andererseits kämpfen die Zentralbanken gegen eine Inflation, die sich noch immer nicht vollständig unter Kontrolle bringen lässt. Diese beinahe widersprüchliche Situation macht das Umfeld besonders herausfordernd.

onemarkets: Gibt es in einem Umfeld anhaltender Unsicherheit Anlagelösungen, die helfen können, das Portfolio zu schützen?

Di Stasi: Unsicherheit gehört leider zum Investieren. In Phasen wie der aktuellen ist Widerstandsfähigkeit entscheidend. Eine widerstandsfähige Anlage vermeidet Marktschwankungen nicht vollständig. Sie ist vielmehr so aufgebaut, dass sie diese bewältigen kann, ohne die langfristigen finanziellen Ziele zu gefährden.

Mit onemarkets bieten wir Lösungen, die potenzielles Kapitalwachstum mit regelmäßigen Zinszahlungen oder Ausschüttungen verbinden, die über denen herkömmlicher Staatsanleihen liegen. Diese Lösungen können helfen, auch in Zeiten größerer Unsicherheit eine langfristige Perspektive beizubehalten. Gleichzeitig können sie zusätzliche jährliche Einnahmen liefern, die für das Haushaltsbudget benötigt werden.

Die Strategien werden über Investmentfonds oder Zertifikate angeboten und direkt von unserem internen Handelsdesk entwickelt und strukturiert. Dadurch behalten wir die vollständige Kontrolle, können ihre Entwicklung täglich überwachen und sie an unterschiedliche Marktszenarien anpassen.

onemarkets: Gibt es alternative Anlagestrategien abseits der traditionellen Märkte, die neue Chancen eröffnen könnten?

Di Stasi: Ja, und das Interesse an alternativen Anlagen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Solche Lösungen ergänzen traditionelle Instrumente wie Aktien und Anleihen. Ziel ist es, zusätzliche Renditequellen zu erschließen und das Portfolio breiter aufzustellen sowie widerstandsfähiger zu machen. Ihre Entwicklung kann von anderen Faktoren beeinflusst werden als denjenigen, die die Aktien- und Anleihemärkte bestimmen. Dadurch könnten sie im besten Fall dazu beitragen, die Auswirkungen schwankungsreicher Marktphasen abzumildern.

Zu den alternativen Investments zählen Infrastruktur, Private-Markets-Anlagen, Immobilien und bestimmte Strategien, die vorrangig auf die Steuerung von Risiken ausgerichtet sind.

Ein besonders interessantes Beispiel ist die Infrastruktur. Neben klassischen Anlagen wie Energienetzen, Flughäfen oder Verkehrssystemen gewinnt die digitale Infrastruktur zunehmend an Bedeutung. Dazu gehören etwa Rechenzentren, die für die Entwicklung der künstlichen Intelligenz und der digitalen Wirtschaft unverzichtbar sind. Hinzu kommen Investitionen im Zusammenhang mit der Energiewende. Diese Bereiche werden von langfristigen strukturellen Trends getragen und könnten weiterhin von einer wachsenden weltweiten Nachfrage profitieren.

Natürlich haben diese Anlagen auch Besonderheiten, die Anlegerinnen und Anleger kennen sollten. Häufig setzen sie einen längeren Anlagehorizont voraus und eignen sich eher für Menschen, die weniger auf die kurzfristige Verfügbarkeit ihres Geldes angewiesen sind. Denn das Kapital kann über mehrere Jahre gebunden bleiben. Deshalb sollten sie in eine Finanzplanung eingebettet sein, die zu den persönlichen Zielen und zum eigenen Risikoprofil passt.

onemarkets: Welche Anlagethemen können Chancen bieten?

Head of Group Investment Product Solutions und Head of Equity & Credit Sales and Trading

Di Stasi: Infrastruktur habe ich bereits als Beispiel genannt. Sie ist zweifellos ein wichtiges Anlagethema. Infrastrukturanlagen sind physische Vermögenswerte, die der Gesellschaft unverzichtbare Dienstleistungen bereitstellen. So benötigen wir Gas, Wasser und Strom für unseren Alltag. Flughäfen, Eisenbahnen und Straßen ermöglichen wiederum den Transport von Menschen und Gütern von einem Ort zum anderen.

Generell sollte sich unser Blick jedoch stärker auf die privaten Märkte richten. Wenn es um die Finanzierung von Unternehmen ging, dachte man jahrzehntelang fast ausschließlich an Banken oder Aktienmärkte. Heute gibt es jedoch ein weiteres Anlageuniversum, das einige der bedeutendsten Veränderungen in Unternehmen finanziert: die sogenannten Private Markets.

Von schnell wachsenden Technologieunternehmen bis hin zu großen Industriekonzernen, die an Konsolidierungsprozessen beteiligt sind, gewinnt privates Kapital in der Weltwirtschaft zunehmend an Bedeutung. Die Zahlen verdeutlichen, warum.

In den USA gibt es beispielsweise rund zwei Millionen private, nicht börsennotierte Unternehmen, aber nur etwas mehr als 4.000 börsennotierte Gesellschaften. Das Universum der privaten Unternehmen ist damit etwa 500-mal so groß wie das der Unternehmen an den öffentlichen Märkten. Ein großer Teil der Investitionsmöglichkeiten entsteht somit außerhalb der Börsen.

Dasselbe Phänomen zeigt sich auch in Europa. Rund 99 Prozent der europäischen Unternehmen sind heute nicht börsennotiert. Zudem arbeiten mehr als 80 Prozent der europäischen Beschäftigten in privaten Unternehmen. In den europäischen Privatmärkten sind inzwischen rund 3,5 Billionen US-Dollar investiert. Dies unterstreicht ihre wachsende Bedeutung für die Finanzierung der Realwirtschaft.

Parallel dazu ist die Zahl der börsennotierten Unternehmen in den vergangenen 20 Jahren nach und nach gesunken. Das in den Privatmärkten verwaltete Vermögen ist dagegen stark gewachsen. Lag es Anfang der 2000er-Jahre noch bei weniger als einer Billion US-Dollar, sind es heute weltweit mehr als 17 Billionen US-Dollar. Dieser Trend dürfte sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen.

Für viele Unternehmen stellt privates Kapital inzwischen eine attraktive Alternative zum Börsengang dar. Mit Unterstützung spezialisierter Investoren können sie finanzielle Mittel aufnehmen, ihr Wachstum beschleunigen, Innovationen vorantreiben und ambitionierte Entwicklungspläne verfolgen. Zugleich behalten sie mehr Flexibilität bei der Unternehmensführung.

In Privatmärkte zu investieren bedeutet somit, an der Entwicklung der Realwirtschaft teilzuhaben. Privatmarktanlagen gelten zunehmend als fester Bestandteil langfristig ausgerichteter Portfolios. Sie bieten eine alternative Quelle für Rendite und Diversifikation sowie die Möglichkeit, von einer Prämie für die geringere Liquidität zu profitieren.

Für Anlegerinnen und Anleger kommt es dabei vor allem darauf an, sich nicht von momentanen Emotionen leiten zu lassen. Die Geschichte der Märkte zeigt, dass Phasen großer Unsicherheit kurzfristig zu stärkeren Schwankungen führen können. Eine langfristige Perspektive beizubehalten und dabei auch Lösungen mit vollständigem oder teilweisem Kapitalschutz zu nutzen, kann einen weiteren Weg für die Geldanlage eröffnen.

onemarkets: Herr Di Stasi, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.

onemarkets Alternatives Partners Group Private Equity Evergreen Fund

Fondsdaten Fondstyp Evergreen Feeder-Alternative-Investmentfonds (AIF), welcher der ELTIF-2.0-Regulierung unterliegt Anlageklasse Private Equity Anlageverwalter Partners Group Währung EUR Anteilsklasse* A Ertragsverwendung thesaurierend** ISIN LU3285763689 Einstiegskosten max. 3,00 % des investierten Betrags Gesamtkostenquote 4,90 % des Werts der Anlage pro Jahr*** Zeichnungen Monatliche Zeichnungen mit einer Ankündigungsfrist von 20 Geschäftstagen vor dem jeweiligen Handelstag Rücknahmen**** Quartalsweise Rücknahmen mit einer Ankündigungsfrist von 70 Geschäftstagen vor dem jeweiligen Handelstag, frühestens ab 30.06.2027 (Lock-up Period) Mindestanlage EUR 10.000,- Sparplan Ja, nach Mindestanlagebetrag Weitere Informationen zum Produkt unter:

>> onemarkets Alternatives Partners Group Private Equity Evergreen Fund *Weitere Anteilsklassen vorhanden.

**Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden im Fonds wieder angelegt.

***Kosten bei Ausstieg nach empfohlener Haltedauer von 5 Jahren. Der Master-Fonds kann dem Teilfonds Performancegebühren in Rechnung stellen. Weitere Informationen sind im Basisinformationsblatt (KID) zu finden.

****Rücknahmen aus dem Teilfonds erfolgen gemäß dem ELTIF-Rücknahmerahmen einschließlich quartalsweiser Handelstermine, Ankündigungsfristen und quantitativer Rücknahmebeschränkungen und können, wie im Verkaufsprospekt und im Basisinformationsblatt (KID) beschrieben, begrenzt oder ausgesetzt werden.

Bitte beachten Sie den Disclaimer unten. Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf www.ucinvestalternatives.eu/strategien-und-angebote/onemarkets-alternatives

Stand: 30.09.2026. Quelle: onemarkets (UniCredit Bank GmbH)