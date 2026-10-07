Metall-Tarifgespräche in NRW ohne Annäherung beendet

Düsseldorf, 07. ⁠Okt (Reuters) - In der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie haben IG Metall und Arbeitgeber ihre ersten Gespräche für die rund 640.000 Beschäftigten der Branche in Nordrhein-Westfalen ohne greifbare Ergebnisse ‌beendet. "Die Arbeitgeber haben heute kein Angebot vorgelegt", sagte der Verhandlungsleiter der IG Metall NRW, Knut Giesler, am Mittwoch ⁠in Düsseldorf. ⁠Dies sei enttäuschend. Zugleich bekräftigte er die Forderung der Gewerkschaft nach fünf Prozent mehr Lohn. Die nordrhein-westfälischen Metallarbeitgeber wiesen die Forderung als "schlicht wirklichkeitsfremd" zurück. Die Branche stecke in der schwersten Strukturkrise seit Jahrzehnten, sagte ihr ‌Verhandlungsleiter Arndt Kirchhoff. "Unsere Unternehmen stehen unter ‌einem extremen Kostendruck – und die Höhe der Arbeitskosten spielt hier eine entscheidende Rolle", warnte er.

Giesler hatte die Forderung dagegen als "moderat" ⁠bezeichnet. "In NRW muss keiner wegen eines Tarifvertrags Insolvenz anmelden", hatte ‌er gesagt. Zugleich will ⁠die Gewerkschaft aber auch mehr Sicherheit für Arbeitsplätze und Standorte. Bei "Boom-Unternehmen", etwa in der Verteidigungsindustrie, soll es eine tarifliche Gewinnbeteiligung geben. Bei Krisenunternehmen will die ‌IG Metall prüfen, ob ⁠die Instrumente für Beschäftigungssicherung und ⁠Zukunftsinvestitionen ausreichen.

Die Verhandlungen über den Flächentarifvertrag begannen neben dem Bezirk Nordrhein-Westfalen auch in Baden-Württemberg. Die anderen Tarifgebiete folgen in den Tagen darauf. Eine zweite Verhandlungsrunde soll in NRW am 27. Oktober folgen. Die Friedenspflicht endet mit dem Auslaufen des aktuellen Tarifvertrages am 31. Oktober. Danach sind Warnstreiks möglich.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert ⁠von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)