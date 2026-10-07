Nach mutmaßlichem Tötungsdelikt - US-Militär verhängt Ausgehverbot auf Okinawa

Tokio, 07. ⁠Okt (Reuters) - Nach dem mutmaßlichen Mord an einer Japanerin hat das US-Militär für die auf der Insel Okinawa stationierten Soldaten ein einmonatiges Ausgeh- und Alkoholverbot verhängt. Zudem wird der Dienstbetrieb ‌für 48 Stunden ausgesetzt, um die Truppen in Fragen der Disziplin und zu den Verhaltensregeln nachzuschulen, teilte Generalleutnant Benjamin ⁠Watson mit. ⁠Ein 20-jähriger US-Marineinfanterist steht im Verdacht, am Samstag eine 39-jährige Frau in einem Hotel in der Präfekturhauptstadt Naha erwürgt und ausgeraubt zu haben. Der Verdächtige bestreitet die Vorwürfe nach Angaben der Polizei.

Die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi ‌verurteilte die Tat als "äußerst brutal und abscheulich". ‌Sie habe scharfen Protest bei der US-Regierung eingelegt und Maßnahmen gefordert, um solche Vorfälle künftig zu verhindern. Die Tat löste ⁠Proteste in Naha und Tokio aus. Sie könnte zudem die ‌Pläne der Regierung erschweren, Teile ⁠der US-Marineinfanterie vom stark ausgelasteten Luftwaffenstützpunkt Futenma in eine entlegenere Einrichtung in Henoko zu verlegen. Viele Anwohner fordern einen vollständigen Abzug der Truppen aus der ‌Präfektur.

Japan beherbergt das weltweit größte ⁠Auslandskontingent von US-Streitkräften. Der Großteil ⁠der rund 18.000 in Japan eingesetzten Marineinfanteristen ist auf Okinawa stationiert, das die USA nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1972 verwalteten. Die Präsenz sorgt in der Bevölkerung immer wieder für Unmut wegen Lärmbelästigung und Straftaten von Militärangehörigen. Aus Sicht von Tokio und Washington ist Okinawa, das etwa 100 Kilometer von Taiwan entfernt liegt, von ⁠zentraler Bedeutung für die Abschreckung Chinas.

(Bericht von John GeddieBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)