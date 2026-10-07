Nach zuletzt drei Gewinntagen: Dax mit Verlust erwartet

Nach drei Börsentagen mit Gewinnen in Folge könnte die Erholung am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte eine Auszeit nehmen. Knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn signalisiert der XDax etwas tiefere Kurse. 25.279 Punkte entsprechen einem Minus von 0,7 Prozent gegenüber dem Vortages-Schlusskurs.

Angesichts der kurz bevorstehenden Saison der Quartalsbilanzen großer US-Konzerne könnten sich Investoren zurückhalten. Dazu beitragen könnte auch ein wieder steigender Ölpreis und die trotz einer jüngsten Entspannung noch immer hohen Renditen an den Anleihemärkten, insbesondere französischer Staatsanleihen.

US-Indizes erreichen Dienstag neue Rekorde

Mit Gewinnen und Höchstständen der Leitindizes S&P 500 und Nasdaq 100 sind die US-Aktienmärkte am Dienstag aus dem Handel gegangen. Marktbeobachtern zufolge setzen immer mehr Anleger darauf, dass die heimischen Unternehmen die Herausforderungen durch die nach wie vor hohen Energiekosten und Zinssätze bewältigen können.

Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg rechnen Analysten bei den Unternehmen des S&P 500 mit einem durchschnittlichen Gewinnanstieg im dritten Quartal von rund 25 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Die im frühen Handel gesunkenen Ölpreise verliehen den US-Börsen zunächst Rückenwind, drehten im späteren Handelsverlauf jedoch wieder etwas ins Plus.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,5 Prozent höher bei 51.521 Punkten. Der marktbreite S&P 500 erklomm im Verlauf ein Rekordhoch bei fast 7.845 Zählern und gewann letztlich 0,6 Prozent auf 7.819 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 erreichte zwischenzeitlich ebenfalls eine weitere Bestmarke und stieg am Ende um 0,5 Prozent auf 31.224 Punkte.

Das Nasdaq-Hoch demonstriere Zuversicht, dass sich die Nachfrage nach KI weiterhin stark entwickle, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Asiatische Börsen mit negativen Vorgaben für den Dax

Die Börsen Asiens sind am Mittwoch trotz zunächst guter Vorgaben von der Wall Street unter Druck geraten. Gleichwohl fielen auch die US-Futures in der Nacht etwas zurück und auch in Europa zeichneten sich Verluste ab. Nach der Kurserholung zum Wochenstart halten sich Anleger also erst einmal wieder zurück.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 70.304 -0,54 Prozent Hang Seng 24.167 -0,47 Prozent Kospi 6.836 -1,51 Prozent

Im Fokus bleiben die hohen Ölpreise. Zudem rückt die so langsam beginnende Berichtssaison zum dritten Quartal in den Fokus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel im späten Handel um 0,54 Prozent. In Südkorea ging es um 1,5 Prozent nach unten. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um rund ein halbes Prozent. Die chinesischen Festlandbörsen waren wegen der "Goldenen Woche" weiterhin geschlossen.

Anleihemärkte im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 120,58 -0,12 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,48 +0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 5,32 -0,01 Prozentpunkte

Devisenmärkte gestern im Überblick

Ölmarkt gestern im Überblick

Sorte Kurs Veränderung Brent 101,38 Dollar +0,80 Dollar WTI 90,08 Dollar +0,61 Dollar

Umstufungen von Aktien

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DEUTZ AUF 16,50 (13,00) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR WASHTEC AUF 48 (53) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 304 (301) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 48 (49) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 16,50 (13,00) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

Bleib auf dem Laufenden: Immer freitags um acht Uhr bekommst du von onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann das Börsenthema der Woche direkt ins Postfach, erfährst, welche Aktien die Community besonders interessieren und welche Termine an der Börse in der nöchsten Woche wichtig werden