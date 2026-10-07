Nordex erhält Aufträge über 389 Megawatt in der Türkei

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat sich mehrere Aufträge in der Türkei gesichert. Insgesamt beläuft sich die Kapazität auf 389 Megawatt, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Die Verträge umfassten die Lieferung und Errichtung von 56 Windenergieanlagen der Delta4000-Serie sowie mehrjährige Service- und Wartungsverträge. Die Projekte sollen schrittweise ab 2027 bis 2028 errichtet und in Betrieb gehen. Weitere Details wie etwa Namen von Kunden und Projekten gab das Unternehmen nicht bekannt.

Erst am Vortag hatte das Unternehmen Aufträge aus Europa für 228 Megawatt mitgeteilt./mne/mis