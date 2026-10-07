Oslo, ⁠07. Okt (Reuters) - Die norwegische Regierung will ihren Haushalt mit deutlich mehr Geld aus dem riesigen Staatsfonds finanzieren. Die Minderheitsregierung der Arbeiterpartei schlug am Mittwoch ‌vor, im kommenden Jahr 608,4 Milliarden norwegische Kronen (etwa 57 Milliarden Euro) aus dem Topf zu entnehmen. ⁠Dieser ⁠ist mit rund 2,1 Billionen Euro gefüllt. Zum Vergleich: Im laufenden Jahr sollen es 583,4 Milliarden Kronen (rund 54 Milliarden Euro) sein. Um den Haushalt zu verabschieden, muss die Regierung nun ‌mit vier Parteien der Mitte ‌und des linken Lagers verhandeln.

Der Haushaltsentwurf werde im kommenden Jahr voraussichtlich einen neutralen Einfluss auf die Wirtschaftsaktivität ⁠haben, teilte die Regierung mit. Gleichzeitig senkte sie ‌ihre Wachstumsprognose für die ⁠heimische Wirtschaft ohne den Ölsektor für das laufende Jahr auf 1,1 Prozent. Im Mai war sie noch von 1,7 Prozent ausgegangen. ‌Für 2027 wird ⁠nun ein Wachstum von 1,7 ⁠Prozent erwartet, nach einer früheren Prognose von 1,6 Prozent.

Das strukturelle Defizit ohne Öleinnahmen, ein wichtiger Maßstab für die Ausgaben aus dem Staatsfonds, soll bei 2,7 Prozent des Fondswertes liegen. Es würde damit auf dem Niveau des laufenden Jahres verharren.

(Bericht von Terje Solsvik, geschrieben von ⁠Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)