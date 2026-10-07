Notenbank in Paris sieht Frankreich derzeit nicht als Fall für EZB-Hilfe

Paris, 07. ⁠Okt (Reuters) - Trotz des jüngsten Ausverkaufs an den Anleihemärkten sieht die Notenbank in Paris Frankreich zurzeit nicht als Fall für eine EZB-Hilfe. Er glaube nicht, dass die Europäische Zentralbank (EZB) angesichts der ‌aktuellen Bedingungen derzeit eingreifen müsse, sagte Zentralbankchef Emmanuel Moulin am Mittwoch dem Radiosender France Inter: "Es besteht heute keine Notwendigkeit, ⁠die Lösung ⁠in Frankfurt zu suchen; die Lösung liegt hierzulande", fügte er hinzu. Frankreich könne seine Probleme aus eigener Kraft durch die Verabschiedung eines Haushalts angehen, der auf eine Senkung des Defizits abziele.

Die Kreditkosten Frankreichs sind im Zuge des weltweiten ‌Ausverkaufs am Anleihemarkt stark gestiegen, was ‌auch den Euro unter Druck setzte. Investoren befürchten, dass die instabilen öffentlichen Finanzen des Landes auf das übrige Europa übergreifen könnten. ⁠Die französische Regierung hat Anfang des Monats ihren Haushaltsentwurf für ‌2027 vorgelegt.

Premierminister Sebastien Lecornu strebt ⁠an, das Haushaltsdefizit von derzeit 5,4 Prozent der Wirtschaftsleistung auf fünf Prozent im Jahr 2027 zu drücken. Laut Finanzminister Roland Lescure erfordert die Lage noch keine ‌Überlegungen zum Einsatz des im ⁠Fachjargon als TPI bekannten Notfallinstruments ⁠der EZB.

Die in Frankfurt ansässige EZB verfügt mit dem Transmission Protection Instrument (TPI) über ein Programm, mit dem sie unbegrenzt Staatsanleihen eines in Bedrängnis geratenen Euro-Landes kaufen kann. Bedingung dafür ist aber, dass dieser Staat unter einer ungerechtfertigten Verschärfung seiner Finanzierungsbedingungen leidet und der Anstieg der Renditen ungeordnet erfolgt.

(Bericht von Makini Brice; geschrieben von Reinhard Becker, ⁠redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)