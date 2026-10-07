Original-Research: MaaT Pharma SACA (von First Berlin Equity Research GmbH): ...

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Original-Research: MaaT Pharma SACA - from First Berlin Equity Research GmbH

07.10.2026 / 14:10 CET/CEST
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The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MaaT Pharma SACA

     Company Name:                MaaT Pharma SACA
     ISIN:                        FR0012634822

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Under Review
     from:                        07.10.2026
     Target price:                Under Review
     Target price on sight of:    -
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on MaaT Pharma
SACA (ISIN: FR0012634822). Analyst Christian Orquera maintained his 'under
review' rating and price target.

Abstract:
MaaT Pharma's investment case has changed materially following the negative
opinion issued by the CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use)
following its re-examination of the conditional MAA for MaaT013 (Xervyteg).
The regulator maintained that the single-arm ARES phase 3 dataset does not
allow sufficient characterisation of the benefit-risk profile. The CHMP's
negative opinion effectively closes the current European approval route.
Future development will now focus on PHOENIX, a global randomised controlled
phase 3 trial of MaaT013 versus Best Available Therapy in ~138 patients.
Constructively, FDA Type C feedback supports advancing PHOENIX as a
registrational phase 3 trial, with first patient enrolment potentially in
H1/27, subject to funding and regulatory clearance. The key issue is now
financing. MaaT Pharma reported cash of EUR17.1m at end-June and, following
additional cash-conservation measures, now expects its runway to extend to
December 2026, one month longer than previously indicated. This remains well
short of the funding required for PHOENIX, which will require substantial
additional capital on top of the funding needed to maintain ongoing
operations. The company has initiated a strategic review of its assets and
is exploring financing and partnering opportunities, including for MaaT034,
which is progressing towards an FDA pre-IND meeting in October. We believe
MaaT Pharma is evaluating a broad range of strategic alternatives to secure
funding and maximise the value of its pipeline. However, until a funded path
forward is established, visibility on the company's ability to fund
operations beyond year-end remains limited. Our rating and price target
remain Under Review.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MaaT Pharma SACA
(ISIN: FR0012634822) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera hat seine
Anlageempfehlung sowie das Kursziel auf 'Under Review' belassen.

Zusammenfassung:
Das Investmentprofil von MaaT Pharma hat sich nach der negativen
Stellungnahme des CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) zum
bedingten Zulassungsantrag für MaaT013 (Xervyteg) im Anschluss an eine
erneute Prüfung erheblich verändert. Die Zulassungsbehörde vertrat die
Auffassung, dass die Daten aus der einarmigen Phase-3-Studie ARES keine
ausreichende Charakterisierung des Nutzen-Risiko-Profils ermöglichen,
wodurch der derzeitige europäische Zulassungsweg faktisch versperrt ist. Die
zukünftige Entwicklung wird sich nun auf PHOENIX konzentrieren, eine
globale, randomisierte, kontrollierte Phase-3-Studie zu MaaT013 im Vergleich
zur bestmöglichen Therapie bei ca. 138 Patienten. Positiv zu vermerken ist,
dass das Typ-C-Feedback der FDA die Weiterführung von PHOENIX als
registrierungsrelevante Phase-3-Studie unterstützt, wobei die Aufnahme des
ersten Patienten vorbehaltlich der Finanzierung und der behördlichen
Genehmigung möglicherweise im ersten Halbjahr 2027 erfolgen könnte. Das
zentrale Problem ist nun die Finanzierung. MaaT Pharma meldete Ende Juni
einen Kassenbestand von EUR17,1 Mio. und geht nach zusätzlichen Maßnahmen zur
Liquiditätssicherung nun davon aus, dass die Finanzreserven bis Dezember
2026 reichen werden - einen Monat länger als zuvor angegeben. Dies reicht
bei weitem nicht aus, um die für PHOENIX erforderlichen Mittel zu decken, da
hierfür zusätzlich zu den für den laufenden Betrieb benötigten Mitteln
erhebliches weiteres Kapital erforderlich sein wird. Das Unternehmen hat
eine strategische Überprüfung seiner Vermögenswerte eingeleitet und lotet
Finanzierungs- und Partnerschaftsmöglichkeiten aus, unter anderem für
MaaT034, das auf ein Pre-IND-Meeting mit der FDA im Oktober zusteuert. Wir
gehen davon aus, dass MaaT Pharma ein breites Spektrum strategischer
Alternativen evaluiert, um die Finanzierung sicherzustellen und den Wert
seiner Pipeline zu maximieren. Solange jedoch kein gesicherter
Finanzierungsweg feststeht, bleibt die Sichtbarkeit hinsichtlich der
Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb über das Jahresende hinaus zu
finanzieren, begrenzt. Unser Rating und unser Kursziel bleiben 'Under
Review'.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=43b44503a424f1a10e7ad9a61a55dee0

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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