Penguin: Ich sehe 80 Dollar als nächstes Kursziel

Was bewegt die Aktie?

Penguin Solutions baut IT-Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren. Das Unternehmen arbeitet dabei auch für Kunden außerhalb der großen Hyperscaler. Diese breite Kundenbasis und wiederkehrende Umsätze machen den Fall interessanter als viele andere Anbieter im KI-Infrastrukturausbau.

Das jüngste Quartal war stark. Der Umsatz stieg um 68 Prozent, der Gewinn um 133 Prozent. Beim Gewinn je Aktie stand ein Dollar zu Buche, mehr als 20 Prozent über den Erwartungen. Der Umsatz lag bei 567 Millionen Dollar und damit rund 50 Millionen Dollar über den Erwartungen.

Operativ geht es vor allem um den Aufbau und Betrieb von Rechenclustern für KI-Anwendungen. Dazu gehören Server-, Rack- und Clusterlösungen für leistungsintensive Anwendungen. Ein zweiter großer Bereich sind integrierte Speicherlösungen für Rechenzentren, Server und industrielle Anwendungen. Genau dort zeigt sich derzeit eine hohe Nachfrage.

KI ist inzwischen klar der wichtigste Umsatzfaktor: 78 Prozent des Quartalsumsatzes kamen aus KI-bezogenen Geschäften. Damit bestätigt Penguin Solutions die Stärke im KI-Infrastrukturausbau. Für die kommenden ein bis zwei Jahre zählt dieser Bereich in der US-Wirtschaft zu den stärksten Wachstumssegmenten. Daraus ergibt sich ein plausibles Szenario für weiter steigende Umsätze bei Penguin Solutions.

Noch auffälliger war Integrated Memory Solutions. In diesem Bereich sprang der Umsatz auf Jahresbasis um 158 Prozent an. Das stützt die positive Einschätzung für den gesamten Memory-Bereich, auch wenn andere Memory-Aktien bisher nur verhalten reagieren. Gleichzeitig wirkt die Bewertung mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 19 im Verhältnis zu den genannten Wachstumsraten moderat.

Charttechnik

Die Aktie stieg in der jüngsten Reaktion um rund sechs Prozent. Die Tageskerze war bullisch und kam mit sehr hohem Volumen. Ein solches Volumen trat bei Zahlen bereits früher auf. Damals folgte nach nur einem weiteren starken Tag eine bärische Umkehrkerze und anschließend eine größere ABC-Korrektur.

Die aktuelle Ausgangslage ist günstiger, weil der Kurs unterhalb der letzten Hochs liegt. Das wichtigste Ausbruchslevel liegt bei 65 bis 75 Dollar. Über dieser Zone liegt das nächste Ziel bei rund 80 Dollar. Danach wird das alte Hoch um 86 bis 87 Dollar relevant.

Martins Einschätzung

Die Zahlen stützen eine positive Einschätzung für Penguin Solutions. KI-Geschäfte, Rechenzentrumsnachfrage und Integrated Memory Solutions zeigen gleichzeitig hohes Wachstum. Für die nächsten zwei Quartale liegt die Erwartung bei rund 90 Prozent Gewinnwachstum und rund 60 Prozent Umsatzwachstum. Bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 19 zählt Penguin Solutions damit zu den interessanteren Kandidaten im KI-Infrastrukturausbau.