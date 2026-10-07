Was bewegt die Aktie?

Bei Porsche sorgt der Kapitalmarkttag für eine sehr volatile Kursreaktion. Die Aktie lag zum Start rund fünf Prozent im Plus und erreichte Kurse um 44,50 bis 44,60 Euro. Danach fiel der Kurs deutlich zurück und notierte bei 42,30 Euro rund ein halbes Prozent im Minus.

Positiv fällt vor allem der Cashflow-Ausblick auf. Porsche erwartet bis 2028 einen operativen Cashflow beziehungsweise freien Cashflow in Richtung sieben Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr lag der Wert bei rund 3,6 Milliarden Euro. Damit stellt das Unternehmen ungefähr eine Verdopplung in Aussicht.

Strategisch richtet Porsche den Fokus stärker auf Margen statt auf maximale Umsätze. Das Unternehmen will mit einer vereinfachten Produktpalette arbeiten und über Produktmix sowie Individualisierungen mehr Geld verdienen. Der Vergleich mit Ferrari liegt nahe, weil Ferrari mit geringeren Stückzahlen einen Börsenwert von rund 60 Milliarden Euro erreicht. Porsche kommt auf rund 39 Milliarden Euro.

Die Bewertung bleibt anspruchsvoll. Porsche wird derzeit mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 23 bewertet. Für einen deutschen Autohersteller liegt das deutlich über dem, was in der Branche üblich ist. Gleichzeitig bleibt Porsche bei der Monetarisierungsstrategie klar hinter Ferrari zurück, weshalb der Bewertungsabschlag aus dieser Perspektive gerechtfertigt wirkt.

Ein weiteres Problem bleibt China. Porsche erwartet, dass der Umsatzanteil in China künftig maximal noch zehn Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht. Zuvor lag der Anteil bei rund 15 Prozent. Damit muss das Unternehmen stärker auf Wachstum in anderen Regionen setzen, doch dieses Wachstum ist aktuell noch nicht sichtbar.

Charttechnik

Die Porsche-Aktie zeigt das zweite Outside Reversal Bar in Folge. Das Tageshoch lag über dem Hoch des Vortages, das Tagestief unter dem Tief des Vortages. Ein Schluss im unteren Bereich der Tageskerze wäre eine bärische Umkehrkerze nach dem Zwischenhoch.

Das Niveau um 42 Euro ist kurzfristig wichtig. Fällt dieses Tief, rückt zunächst der Bereich um 40 Euro in den Fokus. Darunter liegt das nächste Ziel bei etwa 38 bis 38,70 Euro.

Martins Einschätzung

Der Cashflow-Ausblick ist der stärkste Punkt des Kapitalmarkttags. Trotzdem überwiegen bei Porsche die Risiken aus Bewertung, China-Geschäft und Charttechnik. Nach der negierten Startbewegung bleibt die Ausgangslage schwierig, daher bleibt bei der Porsche-Aktie Zurückhaltung angebracht.