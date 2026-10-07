Porsche will sparen – Marvell setz auf KI-Wachstum

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Porsche – Neustart beim Kapitalmarkttag

Porsche stellt seine Strategie neu auf und setzt stärker auf Kostenkontrolle, Cashflow und hochpreisige Modelle. Gleichzeitig richtet sich der Blick auf China, die Bewertung der Aktie und die Frage, ob der Konzern wieder näher an seine früheren Profitabilitäts-Ziele herankommt.

Western Digital – Bewegung im HDD-Markt

Neue Übernahmespekulationen und Ausbaupläne bei der Konkurrenz bringen Bewegung in den Festplattenmarkt. Für Western Digital stellt sich die Frage, ob die bisherige Story aus knappen Kapazitäten und steigender KI-Nachfrage Bestand hat.

Marvell – KI-Erwartungen steigen deutlich

Marvell sorgt mit neuen langfristigen Wachstumszielen für Aufmerksamkeit. Besonders Custom-AI-Chips und optische Datenübertragung rücken in den Mittelpunkt. Wir schauen darauf, welche Erwartungen der Markt jetzt einpreist und wie realistisch die ambitionierte Perspektive ist.