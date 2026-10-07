Preis für Opec-Öl gefallen
dpa-AFX · Uhr
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 108,59 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 3,13 Dollar weniger als am Montag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauftgestern, 07:01 Uhr · onvista
PlusTrader-Spiel 2026
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauft04. Okt. · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 04.10.2026