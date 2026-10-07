Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu erstem AfD-Landtagspräsidenten
dpa-AFX · Uhr
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu erstem AfD-Landtagspräsidenten:
"Diese Abstimmung ist ein Fingerzeig. Erstens: Die CDU droht, sich zu spalten. (...) Der vermutlich größere Triumph ist die Wahl von Hans-Thomas Tillschneider als Vize. Eigentlich wollte sich das BSW enthalten. Am Ende bekam er 44 Stimmen, so viele, wie AfD und BSW zusammen Sitze haben. Ob diese nun geschlossen vom BSW kamen oder nicht, die Wahl zeigt: Selbst bei umstrittenen Vorschlägen kann sich Ulrich Siegmund offenbar auf eine Mehrheit verlassen. Das ist die zweite Erkenntnis: Ein AfD-Ministerpräsident ist an diesem Tag sehr viel wahrscheinlicher geworden."/yyzz/DP/nas
Das könnte dich auch interessieren
USA sollen alle Sanktionen aufhebenIran knüpft Öffnung von Hormus an sieben Vorbedingungen04. Okt. · dpa-AFX
Plus-Analysen
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauftgestern, 07:01 Uhr · onvista
PlusTrader-Spiel 2026
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauft04. Okt. · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 04.10.2026