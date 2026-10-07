Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Infraplan für die Bahn

dpa-AFX · Uhr
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LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Infraplan für die Bahn:

"Die gute Nachricht: Es gibt wieder einmal einen Plan, um dem Staatskonzern Bahn Beine zu machen. Die schlechte: Ein Plan ist noch kein pünktlicher Zug. Bis 2030 soll nun feststehen, welche Strecken saniert, ausgebaut und elektrifiziert werden. Immerhin, das schafft Transparenz. Entscheidend ist nun aber, ob die Bahn zuerst dort baut, wo es den größten Nutzen bringt. Welche Reparatur verhindert besonders viele Verspätungen? Welcher Ausbau schafft Platz für zusätzliche Züge? Eine Tabelle mit Bauvorhaben ist darauf noch keine Antwort."/yyzz/DP/he

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