Reiche: Wirtschaft wieder auf den Beinen - Wachstum aber fragil

Berlin, ⁠07. Okt (Reuters) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sieht erste Erfolge bei der Belebung der deutschen Wirtschaft, warnt aber vor überzogener Euphorie. "Unser Ziel war es ‌und ist es, die Wirtschaft wieder auf die Beine zu stellen", sagte die CDU-Politikerin ⁠am ⁠Mittwoch in der Regierungsbefragung des Bundestages. Dies sei gelungen. Als Beleg verwies sie darauf, dass Wirtschaftsinstitute ihre Wachstumsprognose für 2026 auf 1,3 Prozent mehr als verdoppelt hätten. ‌Zudem steige der Ifo-Geschäftsklimaindex ‌zum fünften Mal in Folge. Das Wachstum stehe jedoch noch "auf wackeligen Beinen", sagte Reiche. Die ⁠Lage bleibe fragil und werde von externen ‌Krisen belastet.

Die Ministerin verwies ⁠darauf, dass sie am Donnerstag die Herbstprojektion der Regierung zu den Wachstumsaussichten vorstellt. Zahlen nannte sie nicht. Die Nachrichtenagentur ‌Reuters hatte bereits ⁠vergangene Woche berichtet, dass ⁠die Regierung laut einem Entwurf ihre Wachstumsprognosen deutlich anhebt. Demnach wird nun mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,3 Prozent in diesem Jahr und 1,1 Prozent für 2027 gerechnet.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)