Rheinmetall: Ich sehe 900 Euro als entscheidend

Was bewegt die Aktie?

Rheinmetall übernimmt ein Lokomotivenwerk. Die Produktion soll vergleichsweise einfach auf Radpanzer umgestellt werden. Das ist operativ sinnvoll, weil Rheinmetall damit bestehende Industrieanlagen nutzt und auf vorhandene Fachkräfte zurückgreifen kann. Zugleich können viele Beschäftigte aus dem Werk weiterarbeiten.

Der Schritt passt zum hohen Auftragsbestand. Rheinmetall versucht, diesen Bestand schneller abzuarbeiten. Bestehende Infrastruktur ist dafür ein konkreter Vorteil, weil neue Kapazitäten schneller verfügbar werden können als bei einem komplett neuen Standort. Fundamental liefert die Übernahme damit ein positives Signal.

Zusätzlich gibt es einen neuen Großauftrag über rund 1,7 Milliarden Euro im Bereich SAR-Satelliten. Diese Radarsatelliten sollen am Ende auch für die Bundeswehr genutzt werden. Starts mit Spacex sind bereits geplant. Auch dieser Auftrag zeigt, dass Rheinmetall über den klassischen Fahrzeugbereich hinaus Aufträge einsammelt.

Dazu kommt ein Insiderkauf. Die Sarah Georgie Stiftung hat Rheinmetall-Aktien zu 954 Euro je Stück für rund eine Viertelmillion Euro gekauft. Professor Dr. Andreas Georgie sitzt im Aufsichtsrat von Rheinmetall, deshalb ist dieser Kauf ein klares Insider-Signal.

Am Markt reicht diese Mischung aus Werkübernahme, Satellitenauftrag und Insiderkauf aktuell für eine Trendwende der Aktie. Die Abwärtsbewegung prägt weiter das Bild. Gleichzeitig ist die Bewertung attraktiver geworden: Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei 21, während für zwei Jahre in Folge Gewinnsteigerungen von mehr als 40 Prozent erwartet werden.

Charttechnik

Die Rheinmetall-Aktie steht knapp oberhalb von 900 Euro. Fällt sie darunter, liegt der nächste Zielbereich bei etwa 750 Euro. Stabilisiert sich die Aktie um 900 Euro und steigt anschließend über 1.000 Euro, entsteht ein positives charttechnisches Bild mit rund 20 Prozent kurzfristigem Aufwärtspotenzial.

Martins Einschätzung

Für langfristige Anleger ist Rheinmetall auf dem aktuellen Niveau wieder interessant. Das Risiko weiterer Kursverluste bleibt charttechnisch vorhanden, doch Bewertung und Wachstumsperspektiven begrenzen dieses Risiko aus meiner Sicht deutlich. Wer mehr Sicherheit sucht, wartet auf eine technische Bodenbildung mit höheren Hochs und höheren Tiefs im Tageschart.