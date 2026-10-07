ROUNDUP/Aktien New York: Verluste nach Rekorden - Zinssorgen nehmen zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Rekordhochs der Leitindizes S&P 500 und Nasdaq 100 am Vortag haben die Anleger an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte Gewinne mitgenommen. Für Belastung sorgen wieder steigende Ölpreise und Anleiherenditen. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen kletterte auf den höchsten Stand seit 2002. Dies nährt Befürchtungen einer zunehmenden Inflation und weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed.

Der Dow Jones Industrial fiel am Mittwoch zuletzt um 1,1 Prozent auf 50.935 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,7 Prozent auf 7.765 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,8 Prozent auf 30.988 Punkte nach unten.

Die Aktien von SpaceX büßten 2,2 Prozent ein. Die "Financial Times" hatte berichtet, dass der von Tesla-Chef Elon Musk gegründete Weltraumkonzern im Rahmen einer Finanzierungsrunde 40 Milliarden Dollar aufbringen will, um Nvidia-Chips zu erwerben.

Constellation Brands kauft das Start-up SpikedAde für Getränke auf Wodkabasis. Zudem hatte der Brauereikonzern am Vortag nach Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Geschäftsquartal 2026/27 veröffentlicht und dabei mit dem bereinigten Jahresziel für das Ergebnis je Aktie enttäuscht. Die Aktien notierten knapp im Minus.

Die Anteilscheine von Hess Midstream brachen um fast 17 Prozent ein. Zuvor hatte der Ölkonzern Chevron zugestimmt, seine Anteile und Vermögenswerte an Hess Midstream an das Energieinfrastruktur-Unternehmen zu übertragen - im Gegenzug für verbesserte geschäftliche Konditionen und 200 Millionen US-Dollar in bar.

Die Papiere von Neogen fielen um 3,5 Prozent, nachdem das Life-Sciences-Unternehmen Zahlen für das erste Geschäftsquartal gemeldet hatte./edh/he