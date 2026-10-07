Rubio wirbt in Athen für stärkeren Zusammenhalt des Westens

ATHEN (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio hat in Athen für eine engere Zusammenarbeit der westlichen Staaten angesichts neuer geopolitischer Herausforderungen geworben. Er sprach mit der Akropolis im Hintergrund, dem Wahrzeichen der ersten Demokratie des Altertums.

Rubio griff die Geschichte des antiken Griechenlands als Ausgangspunkt für zentrale Werte und Eigenschaften des Westens auf. "Hier in Athen fanden wir erstmals die umfassende Ausprägung all jener wesentlichen Merkmale, die später den Westen prägen sollten", sagte Rubio in seiner Rede, die vom griechischen Fernsehen übertragen wurde. Von den Griechen der Antike sollte der Westen die Tugenden, den Mut und die Stärke wiederentdecken, die er brauche, um sich den Gefahren der aktuellen Zeit zu stellen.

Rubio rief zur Erneuerung des westlichen Geistes und Europas auf. "Wir sind überzeugt, dass Europa aus seinem langen Dornröschenschlaf erwachen und das Feuer neu entfachen kann, das hier bereits vor Jahrtausenden brannte", sagte er.

Treffen mit Mitsotakis

Die Wahl Athens als Ort für die Rede verlieh dem Auftritt besondere Symbolik. Beobachter sehen darin auch eine Gelegenheit für Rubio, sich mit Blick auf seine politische Zukunft zu profilieren. Der US-Außenminister gilt als möglicher Bewerber um die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2028.

Nach seiner Rede sollte Rubio den griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis treffen. Bei den Gesprächen sollte es unter anderem um die Lage im Nahen Osten, den Krieg in der Ukraine und die Entwicklungen im östlichen Mittelmeer gehen. Zuvor hatte er sich mit seinem griechischen Amtskollegen Giorgos Gerapetritis getroffen. Dabei wurde vereinbart, dass Griechenland und die USA ihre Partnerschaft vertiefen wollen. Am Abend sollte Rubio nach Portugal weiterreisen./tt/DP/nas