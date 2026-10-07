Rüstungszulieferer Vincorion erhöht Jahresprognose nach robustem drittem Quartal

WEDEL (dpa-AFX) - Der Rüstungszulieferer Vincorion wird nach einer besser als erwartet ausgefallenen Entwicklung im dritten Quartal optimistischer für 2026. So soll der Umsatz im laufenden Jahr nun 323 bis 333 Millionen Euro erreichen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Wedel mit. Bislang lautete die Prognose auf 280 bis 320 Millionen Euro. Die Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht das Management bei 18,5 bis 19,5 Prozent und damit jeweils einen halben Prozentpunkt besser als zuvor in Aussicht gestellt. Die Aktie legte daraufhin um knapp zwei Prozent zu.

Vincorion sprach von einem "außergewöhnlich" starken dritten Quartal "in einer traditionell schwächeren Sommersaison". So stieg der Umsatz in den drei Monaten nach vorläufigen Berechnungen um knapp 40 Prozent auf 87,5 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten summierten sich die Erlöse den Angaben zufolge auf 237,7 Millionen Euro und damit 41,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Als Rüstungszulieferer stellt Vincorion Mechatronik, Generatoren und andere Energielösungen her. Seine Produkte sind etwa in Panzern und Flugabwehr-System verbaut. Unter anderem kommen die Teile im Kampfpanzer Leopard 2, im Schützenpanzer Puma und in den Patriot-Raketensystemen zum Einsatz.

Das Unternehmen will die vollständigen Ergebnisse am 11. November vorlegen./nas/he