SpaceX prüft Finanzierung über 40 Mrd. US-Dollar für Nvidia-Chips

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SpaceX soll laut einem Bericht der Financial Times eine Finanzierung von rund 40 Mrd. US-Dollar vorbereiten, um Nvidia-Chips für KI-Anwendungen zu erwerben. Der Finanzierungsvorschlag könnte demnach etwa 10 Mrd. US-Dollar an Bankkrediten sowie rund 30 Mrd. US-Dollar an Investment-Grade-Anleihen umfassen. Apollo Global Management soll die Transaktion federführend begleiten. Reuters konnte die Angaben zunächst nicht unabhängig bestätigen. SpaceX, Nvidia und Apollo reagierten zunächst nicht auf Anfragen zu dem Bericht. Damit bleibt ebenfalls offen, ob und wann der mögliche Auftrag beziehungsweise die Finanzierung tatsächlich umgesetzt wird.Der Vorgang unterstreicht die hohe Nachfrage nach Rechenleistung für KI-Anwendungen und den erheblichen Kapitalbedarf beim Ausbau entsprechender Infrastruktur. Für Nvidia rückt damit erneut die Bedeutung langfristiger Investitionen in Rechenzentren und KI-Hardware in den Mittelpunkt.In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen – von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!Quelle: HSBC