Was bewegt die Aktie?

Die Thyssenkrupp-Aktie verliert aktuell 2,3 Prozent. Für diese Bewegung ist vor allem der schwächere Gesamtmarkt relevant, denn die jüngste Kursziel-Anhebung fällt zugleich deutlich freundlicher aus. Das Kursziel steigt von 13 auf 16,50 Euro. Die Einstufung bleibt positiv. Vom aktuellen Niveau aus ergibt sich daraus rund 20 Prozent Kurspotenzial.

Übergeordnet bleibt die Einordnung gemischt. Zum Jahresstart lag die Aktie noch unter zehn Euro, anschließend stieg sie zeitweise um mehr als 60 Prozent auf rund 16 Euro. Seitdem zeigt der Kurs eine Konsolidierung mit Korrektur. Der Rückgang folgt also auf einen bereits starken Anstieg.

Die Bewertung macht den aktuellen Einstieg anspruchsvoll. Thyssenkrupp kommt derzeit auf ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 13. Im Schnitt der vergangenen drei bis vier Jahre lag dieser Wert bei etwa 9,5. Anleger zahlen damit einen Bewertungsaufschlag, der in der aktuellen Lage erst gerechtfertigt werden muss.

Nachrichten rund um TK Elevator bleiben ein möglicher Faktor. Eine Übernahme dieser Sparte durch Kone könnte Thyssenkrupp helfen. Für einen Bewertungsaufschlag von rund 30 Prozent reicht dieser Faktor aus heutiger Sicht aber nur bedingt. Entscheidend wird, ob sich daraus ein belastbarer Mehrwert für Thyssenkrupp ergibt.

Für die Aktie bedeutet das: Der Kursrückgang allein reicht für ein attraktives Einstiegsniveau nur bedingt. Erst ein Rücksetzer in den Bereich um zwölf Euro und eine erkennbare Stabilisierung würden das Chance-Risiko-Verhältnis verbessern. Bis dahin bleibt die Aktie interessant. Ein besseres Verhältnis von Chance und Risiko entsteht erst tiefer.

Charttechnik

Der Wochenchart zeigt den Bereich um zwölf Euro als relevante Marke. Dort lagen frühere Hochs, zugleich befindet sich dieser Bereich nahe am 50-Prozent-Retracement der übergeordneten Aufwärtsbewegung. Die Korrekturzone zwischen 33 und 50 Prozent bleibt damit der Bereich, in dem ein Rücksetzer attraktiver wird.

Martins Einschätzung

Der Einstieg wirkt auf dem aktuellen Niveau zu früh. Attraktiver wird die Thyssenkrupp-Aktie erst bei Kursen im Bereich um zwölf Euro, sofern sich dort eine Stabilisierung zeigt. Der Bewertungsaufschlag von rund 30 Prozent passt derzeit nur bedingt zu den möglichen Impulsen rund um TK Elevator.