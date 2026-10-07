Trading-Chance Bund Future: 70 Prozent Trefferquote

Good to know about: Bund Future

Der Bund-Future gehört zu den wichtigsten und am stärksten beachteten Finanzinstrumenten Europas, da er als zentrales Barometer für das Zinsniveau und die wirtschaftliche Erwartungshaltung im Euroraum gilt. Im Kern handelt es sich um einen standardisierten Terminkontrakt auf eine fiktive, von der Bundesrepublik Deutschland herausgegebene Anleihe mit einer Restlaufzeit von etwa acht bis zehn Jahren und einer Kuponverzinsung von sechs Prozent. Investoren sichern sich mit diesem Instrument gegen künftige Zinsschwankungen ab oder spekulieren auf die Preisentwicklung deutscher Staatsanleihen. Da Deutschland aufgrund seiner starken Bonität als Referenzschuldner der Eurozone wahrgenommen wird, spiegelt der Preisverlauf dieses Kontrakts wider, wie Anleger das Ausfallrisiko und die Renditeerwartungen für europäische Mündelpapiere einschätzen.

Der Preis des Kontrakts steht in einer inversen Beziehung zur effektiven Rendite der zugrundeliegenden Zehn-Jahres-Anleihen. Das bedeutet, dass ein steigender Wert des Kontrakts auf sinkende Marktzinsen hinweist, während ein fallender Kurs signalisiert, dass die Renditen am Anleihemarkt klettern. Somit fungiert er als direkter Signalgeber für das allgemeine Zinsumfeld: Erwartet der Markt wirtschaftliche Schwächephasen oder Krisen, suchen Anleger den sicheren Hafen der Staatsanleihen, was die Kurse nach oben treibt und das Zinsniveau drückt. Bei robustem Wirtschaftswachstum oder steigenden Inflationssorgen passiert das Gegenteil, da die Festverzinsung an Attraktivität verliert und die Kurse sinken.

Zu den wesentlichen Einflussfaktoren zählen folglich die Leitzinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank sowie maßgebliche Konjunkturdaten wie Inflationsraten, Arbeitszahlen oder Einkaufsmanagerindizes. Auch weltwirtschaftliche Impulse, insbesondere die Entwicklung am US-amerikanischen Markt für Staatsanleihen, schlagen sich unmittelbar im Kurs nieder. Gehandelt wird der Kontrakt elektronisch an der Derivategesellschaft Eurex, einer der weltweit führenden Börsen für Finanzderivate mit Sitz in Frankfurt am Main. Durch sein außerordentlich hohes Handelsvolumen zeichnet er sich durch extrem hohe Liquidität aus, was institutionellen wie auch privaten Marktteilnehmern ermöglicht, Positionen rund um die Uhr zu minimalen Handelskosten einzugehen oder abzusichern.

Das steckt (fundamental) hinter dem saisonalen Muster

Der Bund-Future – der Terminkontrakt auf fiktive, zehnjährige deutsche Bundesanleihen – zeigt im historischen Durchschnitt ab Mitte Oktober bis Ende November ein prägnantes saisonales Stärkemuster. Dieses regelmäßige Phänomen lässt sich auf ein Zusammenspiel aus institutioneller Liquiditätssteuerung, Emissionskalendern, Portfolio-Rebalancing sowie makroökonomischen Risikodynamiken zum Jahresende zurückführen.

Ein wesentlicher Auslöser für sinkende Renditen und somit steigende Anleihekurse in diesem Zeitraum ist der Ausgabekalender der Finanzagentur des Bundes. Im Spätherbst, insbesondere ab der zweiten Oktoberhälfte, nimmt das Emissionsvolumen neuer Bundesanleihen spürbar ab. Da der Bund seinen Finanzierungsbedarf für das laufende Jahr gegen Ende des vierten Quartals meist weitgehend gedeckt hat, verknappt sich das Primärangebot am Markt. Bei gleichzeitig anhaltender oder sogar steigender Nachfrage institutioneller Investoren führt dieses sinkende Angebot am Anleihemarkt zu einem natürlichen Aufwärtsdruck auf die Kurse der lieferbaren Anleihen und damit auf den Kontrakt selbst.

Hinzu kommt das Umschichten großer Kapitalsammelstellen wie Versicherungen, Pensionskassen und Investmentfonds gegen Jahresende. Viele institutionelle Akteure nutzen die Monate Oktober und November für ein strukturelles Rebalancing ihrer Portfolios. Haben sich Aktien im Jahresverlauf stark entwickelt, werden Gewinne realisiert und in sichere, festverzinsliche Häfen umgeschichtet, um das Gesamtrisiko vor dem Bilanzstichtag zu senken und garantierte Mindesterträge abzusichern. Zudem sorgen regulatorische Vorgaben – etwa Eigenkapitalvorschriften nach Solvency II – dafür, dass europäische Lebensversicherer zum Jahresende eine hohe Quote an erstklassigen, risikofreien Staatsanleihen in ihren Bilanzen vorweisen müssen. Diese gezielte Eindeckung erzeugt einen verlässlichen Nachfrageüberhang.

Auch die Marktpsychologie und die makroökonomische Datenlage im Herbst spielen eine entscheidende Rolle. Nach der meist volatilen Phase im August und September, in der geopolitische Unsicherheiten oder Anpassungen der Notenbankpolitik verarbeitet werden, setzt im Oktober oft eine Konsolidierung ein. Da im Spätherbst zudem die ersten verlässlichen Schätzungen für das Wirtschaftswachstum des kommenden Jahres vorliegen und diese häufig von einer konjunkturellen Eintrübung in den Wintermonaten geprägt sind, steigen die Erwartungen an sinkende Marktzinsen, was festverzinsliche Wertpapiere zusätzlich aufwertet.

Schließlich wirkt auch der Kontraktwechsel an der Terminbörse Eurex mit. Im Vorfeld des Auslaufens des Dezember-Kontrakts kommt es im November zu Eindeckungsaktivitäten und Glattstellungen von Short-Positionen. Händler, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt haben, kaufen die Kontrakte zurück, was den laufenden Aufwärtstrend in diesem Zeitfenster technisch verstärkt.

70% Trefferquote für Long im Oktober

Mit einer Trefferquote von knapp 70 Prozent und einem Profit Factor von 3,45 haben wir ein absolut hochwertiges saisonales Setup vorliegen. Zwischen dem Netto-Gewinn in Höhe von 51.642 Dollar und dem Maximalen Draw Down von 8065 Dollar haben wir den Faktor 6, was ausgesprochen lukrativ ist. Seit 1990 entwickelt sich die Kapitalkurve des Setups schön stetig gen Norden.

Die Parameter für diese Top-Strategie aus dem RealMoneyTrader-Universum sind dabei denkbar einfach gehalten: Alljährlich erfolgt der Einstieg am 09. Oktober zum Handelsbeginn des Marktes. Der Exit findet am 30.11. zum Handelsende statt. Fällt ein Datum in einem Jahr auf ein Wochenende, so wird die Aktion am unmittelbar nächsten, tatsächlich stattfindenden Handelstag umgesetzt. Einstiege immer zum Handelsbeginn, Exits immer zum Handelsende am betreffenden Tag. Der Stop-Loss wird 300 Ticks unter dem methodisch korrekten (regelkonformen) Einstieg platziert.

Fazit

Ein einfacher saisonaler Swing-Trade auf den Bund Future, der ab dem 09. Oktober alljährlich läuft. Wir haben auch hierfür ein passendes Produkt ausgewählt, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Turbo Call Optionsschein auf den Bund Future

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie ein Turbo Call Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 115,5 Punkten. Bei einem aktuellen Preis von 120,47 Zählern entspricht das einem Hebel von 29,39. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Das Produkt hat eine begrenzte Laufzeit bis 08.12.2026. Die WKN lautet LD0BPL.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 130

Unterstützungen: 118 und 120

Turbo Call Optionsschein auf den Bund Future

Basiswert Bund Future WKN LD0BPL ISIN DE000LD0BPL4 Basispreis 115,5 K.O.-Schwelle 115,5 Typ Turbo Optionsschein Laufzeit 08.12.2026 Emittent Lang & Schwarz Hebel 29,39 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.