Trading-Chance SpaceX: Short-Chance, wenn DAS passiert…

Good to know about: SpaceX

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX, dessen Aktie nach dem Börsengang unter dem Kürzel SPCX an der Nasdaq gehandelt wird, gehört zu den wertvollsten und innovativsten Technologiekonzernen der Welt.

Die Geschichte begann im Jahr 2002, als Elon Musk die Firma gründete, um die Kosten für Raumfahrtmissionen drastisch zu senken und die Menschheit zu einer Multiplaneten-Spezies zu machen. In den Anfangsjahren stand das Vorhaben kurz vor dem Scheitern, da die ersten drei Testflüge der leichten Falcon-1-Rakete fehlschlugen. Erst der vierte Versuch im September 2008 glückte. Dieser Durchbruch überzeugte die US-Raumfahrtbehörde NASA, Milliardenverträge zur Versorgung der Internationalen Raumstation zu erteilen. In den Folgejahren revolutionierte der Betrieb die Branche durch die Entwicklung wiederverwendbarer Raketenstufen bei den Modellen Falcon 9 und Falcon Heavy, was die Startkosten pro Kilogramm Nutzlast massiv reduzierte.

Das heutige Kerngeschäft ruht auf drei zentralen Säulen: kommerziellen Startdienstleistungen, dem weltweiten Satelliten-Internetnetzwerk Starlink sowie der Entwicklung des Megaraketensystems Starship. Zudem baut der Konzern seine Rechenzentrumskapazitäten und KI-Infrastruktur stark aus. Mit der Falcon 9 wird das verlässlichste und am häufigsten genutzte Arbeitspferd der weltweiten Raumfahrt betrieben. Starlink stellt ein gigantisches Netzwerk aus Tausenden von Satelliten im niedrigen Erdorbit dar, das schnelles Breitbandinternet selbst in entlegenste Regionen bringt. Das Starship-System wiederum ist die größte und leistungsfähigste Rakete der Menschheitsgeschichte, die künftig eine vollständige Wiederverwendbarkeit bieten und Fracht sowie Menschen zum Mond und Mars befördern soll.

Der Kundenstamm ist breit gefächert und reicht von staatlichen Institutionen bis hin zu privaten Konsumenten. Zu den wichtigsten Auftraggebern gehören die NASA, das US-Verteidigungsministerium sowie internationale Raumfahrtagenturen. Darüber hinaus nutzen kommerzielle Satellitenbetreiber die Flüge für das Aussetzen von Kommunikations-, Forschungs- und Erdbeobachtungssatelliten. Bei den Konnektivitätsdiensten zählen Privatpersonen in ländlichen Gebieten, Schifffahrtsunternehmen, Fluggesellschaften, Rettungsdienste und das Militär zu den Kunden.

Die Bewertung basiert längst nicht mehr nur auf den Einnahmen aus Raketenstarts, sondern vor allem auf dem enormen Cashflow-Potenzial des weltweiten Satelliteninternets sowie künftigen Tiefenraum-Missionen. Man profitiert bei einer Beteiligung oder Partnerschaft vor allem von einer extremen vertikalen Integrationsdichte: Triebwerke, Elektronik, Software und Satelliten werden größtenteils im eigenen Haus gefertigt, was unvergleichlich schnelle Innovationszyklen ermöglicht.

Die Zukunftsperspektiven und Wachstumschancen gelten als außergewöhnlich hoch. Neben der weiteren Skalierung des Breitbandnetzes verspricht das Geschäftsfeld Direct-to-Cell – die direkte Verbindung mobiler Endgeräte mit Satelliten ohne Bodenstationen – riesige Märkte. Sobald das Starship seinen regulären Betrieb aufnimmt, dürften die Transportkosten weiter sinken, was ganz neue Industriezweige im Weltall ermöglicht, von Weltraumtourismus über weltraumgestützte Fertigung bis hin zu Asteroidenbergbau.

Dennoch stehen diesen Chancen spürbare Risiken gegenüber. Technologisch und operativ hängt das künftige Wachstum maßgeblich vom dauerhaften Erfolg des Starship-Systems und dem Ausbleiben katastrophaler Fehlschläge ab. Hohe Kapitalausgaben für Infrastruktur und KI-Entwicklung belasten die Marge. Auf regulatorischer Ebene wächst der Druck durch Behörden hinsichtlich der Zunahme von Weltraummüll im erdnahen Orbit sowie Umweltauswirkungen bei Raketenstarts. Zudem verschärft sich der Wettbewerb, da staatliche Akteure wie China sowie gut finanzierte private Konkurrenten den Vorsprung aufzuholen versuchen. Nicht zuletzt bleibt die starke personelle Verflechtung und Abhängigkeit von der Führung des Gründers ein Risikofaktor, der sich auf Partnerschaften und Verträge auswirken kann.

Fake-Breakout an Widerstand?

Der von uns skizzierte potenzielle Verlauf hat enorme Deckungsgleichheit mit dem tatsächlichen Kursverlauf der SpaceX-Aktie in der jüngsten Vergangenheit. Unser Abstauber-Limit bei 94 Dollar wurde nicht erreicht, doch die Aktie drehte nahe 100 Dollar und erholte sich bis an und in die Ziel-Region.

Nun haben wir ein einfaches, aber sehr lukratives Setup vorliegen: einen möglichen Fake-Breakout! Am Horizontal-Widerstand bei 172,40 Dollar bildete der Kurs eine Umkehrkerze mit einem langen, oberen Schatten aus. Diese würde als Fehlausbruch und Trendwende-Signal bestätigt, wenn die Marke von 171 US-Dollar per Tagesschlusskurs unterschritten wird. In dem Fall ließe sich ein Short-Trade mit Ziel 149 Dollar und einem Stop-Loss bei 177 Dollar eingehen. Insgesamt gehen wir davon aus, dass sich der Kurs nun, nachdem es ein wildes Auf und Ab gegeben hat, bei 150 bis 170 Dollar einpendeln wird.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Es handelt sich um eine konditionierte Trading-Gelegenheit, für deren Aktivierung der Kurs eine spezifische Marke unterschreiten muss. Dann und nur dann wird ein technisches Trading-Signal für einen Short-Einstieg gemäß unserer Expertise ausgelöst. Wir haben ein passendes Produkt ausgesucht, mit dem Sie an einer möglichen Korrektur partizipieren können. Nachfolgend stellen wir es vor.

Open end Turbo Short Optionsschein auf SpaceX

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie ein Open end Turbo Short Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 208,499 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 171,92 Dollar entspricht das einem Hebel von 4,24. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UR2DC9.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 172,4 USD

Unterstützungen: 105 und 149 USD

Open end Turbo Short Optionsschein auf SpaceX

Basiswert SpaceX WKN UR2DC9 ISIN DE000UR2DC99 Basispreis 208,499 USD K.O.-Schwelle 208,499 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 4,24 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.