Uber: Ich warte trotz günstiger Bewertung ab

Was bewegt die Aktie?

Uber kauft einen Anbieter für Essenslieferungen an Unternehmen für 2,3 Milliarden Dollar. Der Zukauf erweitert das Geschäft in einem Bereich, der stärker auf größere Firmenbestellungen ausgerichtet ist. Bisher prägen überwiegend Privatkunden, kleinere Unternehmen und kleinere Bestellungen das Essensliefer-Geschäft.

Der übernommene Anbieter kommt auf rund 140.000 Restaurantpartner. Diese Partner werden für Uber zu einem größeren Netzwerk im Catering- und Geschäftskundenbereich. Das Brutto-Buchungsvolumen liegt bei rund 2,5 Milliarden Dollar pro Jahr. Damit kommt ein relevantes Geschäftsvolumen hinzu, das über einzelne kleine Essensbestellungen hinausgeht.

Entscheidend sind die durchschnittlichen Bestellwerte von mehr als 400 Dollar pro Bestellung. Größere Bestellungen können die Wirtschaftlichkeit verbessern. Wenn Uber mehr Aufträge abwickelt, können die Fixkosten prozentual sinken. Daraus ergibt sich die Chance auf steigende Margen, und genau darin liegt der positive fundamentale Faktor der Übernahme.

Die Aktie spiegelt diesen Punkt aktuell nur begrenzt wider. Das Sentiment bleibt schwach, obwohl die Bewertung weiter sinkt und der Aktienkurs im größeren Bild weiter steigt. Unter Berücksichtigung des Wachstums liegt die Bewertungsrelation inzwischen bei 0,65. Diese Relation spricht für eine niedrige Bewertung, der Markt gewichtet zurzeit aber stärker die Kursdynamik und positive Meldungen von Tesla-Seite.

Hinzu kommt relative Schwäche. Der gleichgewichtete S&P 500 stieg in den vergangenen vier Tagen dynamisch, während die Uber-Aktie deutlich fiel. Fallende Kurse bei steigendem Volumen zeigen kurzfristig klaren Druck. Dadurch bleibt die Aktie fundamental interessant, für den aktuellen Einstieg aber technisch schwierig.

Charttechnik

Die Uber-Aktie bewegt sich seit drei Jahren überwiegend seitwärts. Die große Spanne reicht grob von knapp über 60 Dollar bis knapp über 90 Dollar. Aktuell notiert der Kurs im unteren Viertel dieser Range. Unter 70 Dollar kann ein Range-Trade mit Zielbereich um 90 Dollar interessant werden.

Für kurzfristige Entscheidungen zählt der Unterstützungsbereich. Wenn der Kurs darunter notiert, liegt das nächste Ziel bei 60 Dollar. Auf diesem Niveau wäre ein Einstieg deutlich attraktiver, auch weil dann ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von etwa 15 möglich wird. Das aktuelle Abwärtsmomentum und steigendes Volumen in fallende Kurse sprechen für Zurückhaltung.

Martins Einschätzung

Fundamental bleibt Uber ein mögliches Aufwärtsszenario: Die Bewertung sinkt, der langfristige Aktienkurs steigt weiter, und die Übernahme kann die Wirtschaftlichkeit verbessern. Kurzfristig zählt das schwache Sentiment stärker. Solange fallende Kurse von steigendem Volumen begleitet werden, bietet ein Niveau um 60 Dollar das attraktivere Verhältnis von Chance und Risiko.