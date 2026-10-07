Umfrage: Mehrheit hält Merz' Kanzlerschaft für gescheitert

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Mehrheit der Deutschen ist einer Umfrage zufolge tief enttäuscht von Friedrich Merz als Bundeskanzler. 48 Prozent stimmten der Aussage "Die Kanzlerschaft von Friedrich Merz ist gescheitert" voll und ganz zu, weitere 19 Prozent stimmten der Aussage eher zu, wie aus einer Umfrage des Instituts Ipsos im Auftrag des "Spiegel" hervorgeht.

In den ostdeutschen Bundesländern fällt das Urteil härter aus: Dort stimmten 80 Prozent der Befragten der Aussage voll oder eher zu. In den westdeutschen Bundesländern ist die Zustimmung zu dieser Aussage den Angaben zufolge mit 64 Prozent etwas geringer.

Für die nach eigenen Angaben repräsentative Umfrage im Auftrag des "Spiegel" hatte Ipsos zwischen dem 30. September und dem 4. Oktober rund 2002 Menschen in Deutschland online befragt.

Uneins, wer Merz nachfolgen soll

Einen klaren Nachfolger für Merz in der Union hatten die Befragten allerdings nicht im Blick. Auf die Frage, wer ein besserer Bundeskanzler wäre - zur Wahl gestellt wurden CSU-Chef Markus Söder, Innenminister Alexander Dobrindt oder NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst - votierten 43 Prozent für: keiner der genannten. Knapp 14 Prozent gaben "weiß nicht" an. Unter den Genannten schnitt Söder mit 20 Prozent noch am besten ab. 16 Prozent würden Wüst bevorzugen, nur 5 Prozent stimmten für Dobrindt./rew/DP/tav

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

USA sollen alle Sanktionen aufheben
Iran knüpft Öffnung von Hormus an sieben Vorbedingungen04. Okt. · dpa-AFX
Ein Tanker auf See.
Rohstoffe
Ölpreise fallen merklich - Brent unter 100 Dollargestern, 13:47 Uhr · dpa-AFX
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Trader-Spiel 2026
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauftgestern, 07:01 Uhr · onvista
Plus
Mehr als KI-Spekulation
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannend05. Okt. · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 04.10.2026
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauft04. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen