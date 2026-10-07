Warum der perfekte Einstieg noch lange keinen guten Trade macht

Der perfekte Einstieg gilt für viele Trader als heiliger Gral: der richtige Indikator, der beste Filter, das Signal mit möglichst hoher Trefferquote. Doch genau diese Suche kann zur Falle werden. Denn selbst wenn sich im Rückblick eine scheinbar perfekte Kombination finden lässt, sagt das noch wenig darüber aus, was beim nächsten Trade passiert. Erfolgreiches Trading entsteht nicht dadurch, Unsicherheit aus dem Markt zu verbannen – sondern dadurch, sie systematisch zu managen. Marktkontext, Risiko, Positionsgröße, Trade-Management und Exit sind deshalb mindestens genauso entscheidend wie der Einstieg selbst.

Besonders überraschend: Ein profitables Handelssystem muss nicht einmal häufig richtigliegen. Selbst eine Trefferquote von nur rund 35 Prozent kann ausreichen, wenn Gewinne konsequent größer ausfallen als Verluste. Damit wird klar, warum ein Verlusttrade trotzdem ein guter Trade sein kann – und ein Gewinntrade ein schlechter. Wer langfristig bestehen will, sollte deshalb nicht immer weiter am perfekten Signal feilen. Entscheidend ist vielmehr ein reproduzierbarer Prozess mit positivem Erwartungswert. Warum der Einstieg oft überschätzt wird und worauf erfolgreiche Trader stattdessen achten sollten, zeigt dieser Beitrag.

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