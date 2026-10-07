WDH/Bund untersagt Verkauf von Logistikfirma an Chinesen
dpa-AFX · Uhr
(Klarstellung Überschrift.)
BERLIN/HAMBURG (dpa-AFX) - Die Bundesregierung untersagt wegen Sicherheitsbedenken den Verkauf von 80 Prozent der Anteile des Hamburger Logistikunternehmens Zippel an die chinesische Staatsreederei Cosco. Das sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums nach einer Kabinettssitzung./hoe/DP/stk
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